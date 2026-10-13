Valutando le opzioni a disposizione, Dropkin ha rapidamente escluso un ambiente Citrix protetto da firewall separato e integrato da strumenti di controllo granulare degli accessi. "Troppo costoso: avremmo dovuto pagare ogni licenza Citrix, gli strumenti di controllo degli accessi, la licenza Active Directory e il mantenimento delle regole per i firewall da parte dei nostri tecnici di rete", afferma.



Il fornitore utilizzato da Priceline per la gestione delle identità e degli accessi non ha proposto lo sviluppo di funzionalità per l'accesso ad applicazioni interne ed esterne, ma ha suggerito a Dropkin di considerare la soluzione EAA (Enterprise Application Access) di Akamai.



Una PoC (Proof-of-Concept) ha consentito a Dropkin di farsi un'idea chiara di come Priceline avrebbe potuto trarre vantaggio da EAA. Oltre alla connessione EAA basata su proxy, Dropkin ha apprezzato la capacità di proteggere l'intera rete di Priceline, senza ricorrere ad agenti su ciascuna risorsa di rete. È inoltre rimasto favorevolmente colpito dal fatto che EAA utilizzi connessioni in uscita senza la necessità di connessioni in entrata tramite un firewall. Infine, ha trovato interessante la facilità di implementazione.



Precedentemente, Priceline doveva impostare un nome DNS esterno per ogni risorsa interna ed esterna. Adesso può gestire facilmente tale operazione tramite la console di amministrazione EAA. "Posso implementare una nuova applicazione in pochi minuti, semplicemente configurando un connettore. Inoltre, posso farlo senza disturbare i miei colleghi responsabili del DNS, dell'infrastruttura e della rete". Dropkin può anche scegliere se consentire ai lavoratori remoti di scaricare il client EAA o di utilizzare la versione online della soluzione.