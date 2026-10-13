Dropkin wog alle Optionen ab und schloss eine separate Citrix-Umgebung mit Firewall und zusätzlichen Tools zur differenzierten Zugriffskontrolle schnell aus. „Das wäre zu teuer gewesen. Wir müssten dann für jede Citrix-Lizenz, die Tools zur Zugriffskontrolle, die Active Directory-Lizenz und für unsere Netzwerktechniker zur Durchsetzung der Firewallregeln zahlen“, führt er aus.



Der Anbieter, den Priceline für das Identitäts- und Zugriffsmanagement nutzt, hatte nicht vor, Funktionen zu entwickeln, die den Zugriff sowohl auf interne als auch auf externe Anwendungen ermöglichen. Er schlug Dropkin jedoch vor, Enterprise Application Access (EAA) von Akamai in Betracht zu ziehen.



Mithilfe eines Machbarkeitsnachweises konnte Dropkin eine klare Vorstellung davon gewinnen, wie Priceline von EAA profitieren würde. Neben dem Vorteil einer Proxy-Verbindung für die Nutzer begrüßte Dropkin die Möglichkeit von EAA, Schutz für das gesamte Priceline-Netzwerk bieten zu können, ohne dass für jede Netzwerkressource Agenten erforderlich sein würden. Zudem war er beeindruckt, dass EAA ausgehende Verbindungen verwendet, ohne dass eingehende Verbindungen über eine Firewall hergestellt werden müssen. Schließlich überzeugte ihn auch die einfache Bereitstellung.



Zuvor musste Priceline einen externen DNS-Namen für jede interne und externe Ressource einrichten. Das kann nun ganz einfach über die EAA-Verwaltungskonsole geschehen. „Ich kann eine neue Anwendung in wenigen Minuten bereitstellen, indem ich einfach einen Connector einrichte. Und das kann ich tun, ohne meinen Kollegen, die für DNS, Infrastruktur und Netzwerke verantwortlich sind, Arbeit zu bereiten.“ Dropkin kann außerdem wählen, ob mobile Mitarbeiter den EAA-Client herunterladen oder die Online-Version der Lösung verwenden sollen.