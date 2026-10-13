Cuando Joe Dropkin sopesó las opciones disponibles, rápidamente descartó un entorno Citrix con cortafuegos independiente, complementado con herramientas que permitieran un control de acceso más detallado. "Esta opción habría tenido un coste muy elevado. Tendríamos que haber pagado por cada una de las licencias de Citrix, las herramientas de control de acceso, la licencia de Active Directory, así como por el mantenimiento de las reglas de cortafuegos por parte de nuestros ingenieros de redes", afirma.



El proveedor que utilizaba Priceline para la gestión de acceso e identidades no tenía previsto ofrecer funciones que permitieran el acceso tanto a aplicaciones internas como a externas, pero sugirió a Joe Dropkin que optara por Enterprise Application Access (EAA) de Akamai.



Una prueba de concepto permitió a Joe Dropkin hacerse una idea clara de qué ventajas aportaría EAA a Priceline. A Joe Dropkin le resultó muy interesante que los usuarios se conectaran a EAA a través de un proxy, y la posibilidad de habilitar la protección para toda la red de Priceline, sin necesidad de agentes en cada uno de los recursos de red. También quedó impresionado por el hecho de que EAA utilizara conexiones de salida sin necesidad de realizar conexiones de entrada a través de un firewall. Por último, quedó gratamente sorprendido por lo fácil que resultaba su implementación.



En el pasado, Priceline tenía que configurar un nombre de DNS externo para cada recurso interno y externo, mientras que ahora puede realizar este proceso fácilmente en la consola de administración de EAA. "Puedo desplegar una aplicación nueva en cuestión de minutos con solo configurar un conector. Además, puedo hacerlo sin interrumpir a los compañeros que se encargan del DNS, la infraestructura o las redes". Joe Dropkin también puede decidir si los trabajadores remotos deberán descargar el software de cliente de EAA o utilizar la versión online de la solución.