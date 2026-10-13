Au fur et à mesure que Joe Dropkin évaluait ses options, il a rapidement écarté la possibilité d'un environnement Citrix séparé avec pare-feu, complété par des outils permettant un contrôle d'accès granulaire. « Cela aurait été trop coûteux. Nous aurions dû payer chaque licence Citrix, les outils de contrôle d'accès, la licence Active Directory ainsi que nos ingénieurs réseau pour la maintenance des règles de pare-feu », explique-t-il.



Le fournisseur que Priceline utilise pour la gestion des accès et des identités n'a pas prévu de développer des fonctionnalités permettant l'accès à la fois aux applications internes et externes. Cependant, ce fournisseur a suggéré à Joe Dropkin d'envisager la solution Enterprise Application Access (EAA) d'Akamai.



Une version de démo a permis à Joe Dropkin d'avoir une idée claire de la manière dont EAA pourrait bénéficier à Priceline. Outre le fait que la connexion EAA soit établie par le biais d'un proxy pour les utilisateurs, Joe Dropkin a également apprécié la possibilité d'activer la protection sur l'ensemble du réseau de Priceline, sans avoir besoin d'agents sur chaque ressource réseau. Il a également été impressionné par le fait qu'EAA utilise des connexions sortantes sans avoir à établir de connexions entrantes via un pare-feu. Enfin, il a trouvé la facilité de déploiement intéressante.



Auparavant, Priceline devait configurer un nom DNS externe pour chaque ressource interne et externe. Il peut désormais gérer cela facilement via la console d'administration EAA. « Je peux déployer une nouvelle application en quelques minutes en configurant seulement un connecteur. De plus, je peux le faire sans déranger mes collègues qui s'occupent de l'infrastructure DNS et de la mise en réseau. » Joe Dropkin peut également choisir si les télétravailleurs doivent télécharger le client EAA ou utiliser la version en ligne.