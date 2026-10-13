이제 Priceline은 EAA를 통해 원격 근무자에게 내부 리소스에 대한 간소화된 접속을 제공할 수 있습니다. "이제 원격 근무자에게 우리의 소프트웨어가 설정된 2500달러 상당의 노트북을 제공할 필요가 없습니다. 가벼운 Akamai 클라이언트는 필요한 리소스에 더욱 안전한 접속을 가능하게 하면서도 환경에 풀 터널을 사용하지 않아도 되므로 대역폭을 절감해 주었습니다."



실제로 Priceline은 접속 구현 방법을 크게 간소화하면서도 Citrix 환경을 효율화해 해당 환경 유지에 필요한 운영비 등 기타 리소스의 사용을 줄이고 있습니다. "Active Directory 그룹에 각 애플리케이션을 할당하면 헬프데스크에서는 관련 그룹에 사용자를 간단히 추가해 적절한 리소스 접속을 허용할 수 있습니다. 사용자 대신 데이터를 관리하는 것이 훨씬 안전합니다."라고 드롭킨은 설명합니다.



또한 드롭킨은 Akamai 네트워크를 글로벌 부하 분산기로 사용할 수 있다는 의외의 이점이 있다고 설명합니다. 드롭킨은 "DNS 네임에 대한 추가적인 부하 분산 서비스가 필요하지 않습니다. Akamai가 항상 가용 리소스를 찾아주며, 리소스 중 하나를 사용할 수 없을 때도 DNS 레코드를 업데이트할 필요가 없습니다."라고 덧붙였습니다.



앞으로 드롭킨은 필요한 경우 모든 Priceline 인력에게 EAA를 통한 리소스 접근 방식을 제공할 생각입니다. "Priceline은 모든 사람이 적합하고 필요한 리소스에 시기적절하게 접속할 수 있는 제로 트러스트 모델을 지향하고 있습니다. Akamai EAA와 함께 그 비전을 실현하고 있습니다."라고 드롭킨은 끝을 맺습니다.