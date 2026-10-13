在权衡自己的选择后，Dropkin 快速排除了这样的方案：带防火墙的独立 Citrix 环境，外加可实现精细访问控制的工具。他坦言：“这样做的成本太高了。我们必须为每个 Citrix 许可证、访问控制工具、Active Directory 许可证以及网络工程师支付费用，以维护防火墙规则。”



Priceline 的身份和访问管理供应商没有计划开发支持访问内部和外部应用程序的功能，但建议 Dropkin 考虑采用 Akamai 的 Enterprise Application Access (EAA)。



概念验证使 Dropkin 能够清楚地了解 Priceline 将如何通过 EAA 受益。除了为用户提供 EAA 连接代理的能力之外，Dropkin 还很欣赏该产品为整个 Priceline 网络提供保护的能力 — 他们不需要为每种网络资源实施代理。同时，EAA 使用出站连接，无需通过防火墙进行入站连接，这也给他留下了深刻的印象。最后，部署的简易性深深地吸引了他。



以前，Priceline 必须为每个内部和外部资源设置一个外部 DNS 名称。现在，该公司可以通过 EAA 管理控制台轻松处理此问题。“只需设置一个连接器，我就可以在几分钟内部署新应用程序。而且我完全可以自己完成这些工作，不用去麻烦负责 DNS、基础架构和网络的同事。”Dropkin 还可以决定远程员工是应该下载 EAA 客户端，还是使用该解决方案的联机版本。