Enquanto ponderava sobre as opções, Dropkin descartou rapidamente um ambiente Citrix separado, protegido por firewall e complementado por ferramentas que permitiam o controle de acesso granular. "Teria sido muito caro. Teríamos que pagar por cada licença Citrix, pelas ferramentas de controle de acesso, pela licença do Active Directory e pela manutenção das regras de firewall por nossos engenheiros de rede", afirma ele.



O fornecedor contratado pela Priceline para o gerenciamento de identidade e acesso não pretendia desenvolver recursos que permitissem o acesso a aplicações internas e externas, mas sugeriu que Dropkin considerasse o EAA (Enterprise Application Access) da Akamai.



Uma prova de conceito permitiu que Dropkin tivesse uma ideia clara de como a Priceline se beneficiaria com o EAA. Além de gostar do fato de a conexão do EAA ser protegida por proxy para os usuários, Dropkin também gostou da possibilidade de permitir a proteção para toda a rede da Priceline, sem a necessidade de agentes em cada recurso da rede. Ele também ficou impressionado com o fato de o EAA usar conexões de saída sem precisar fazer conexões de entrada por meio de um firewall. Por último, ele achou a facilidade de implantação interessante.



Anteriormente, a Priceline tinha que configurar um nome de DNS (Sistema de Nomes de Domínio) externo para cada recurso interno e externo. Agora, isso é feito facilmente por meio do console de administração do EAA. "Posso implantar uma nova aplicação em apenas alguns minutos. Basta configurar um conector. E posso fazer isso sem incomodar meus colegas responsáveis pelo DNS, pela infraestrutura e pela rede". Dropkin também pode escolher se os funcionários remotos devem fazer download do cliente do EAA ou usar a versão online da solução.