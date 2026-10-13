DNSi CacheServeとSPS ThreatAvertの導入以来、SINETはDNS関連のダウンタイムを経験することがなくなりました。「切り替え以前、当社は12か月間で、規模の大小を問わず、3～4回のDNSの停止を経験していました。Akamaiソリューションの実稼働後、当社のDNSはまったくダウンしていません。今では、DNS攻撃が原因となった顧客離れはほとんどなくなりました」とOuk氏は述べています。



Akamaiのソリューションは、主要なセキュリティ脅威に対するSINETの対応策を根本から変えました。従来は、被害を受けているお客様に、問題の原因を明確に説明できませんでした。「お客様にネットワークを整理する必要があると伝え、彼らが独自に対応してくれることを願うだけでした」とOuk氏は続けます。



Akamaiの導入後、SINETのエンジニアは、攻撃の原因やその影響を究明する手間から解放され、本来の目的である開発作業に集中できるようになりました。Akamaiソリューションがネットワークのダウンを防いでくれるので、BINDを復旧する必要がなくなりました。再びDNS関連のセキュリティの問題が発生したら、今なら自信をもってお客様に状況を報告し、次にすべき対策を進言することができるだろう、とOuk氏は言います。



「Akamaiの業界におけるリーダーシップと専門性は、私たちの長期的な戦略目標の達成に役立ちます。セキュリティレイヤーにAkamaiのソリューションを追加したことで、カンボジアのサイバーセキュリティに関して、当社は一歩先を行っています」とOuk氏は最後に語っています。