最先端のインターネットおよび通信サービスプロバイダー、SINETは、ネットワークのダウンタイムを引き起こしユーザーアクセスを不能にするサイバー攻撃対策に苦慮していました。こうした脅威に対抗できる最適なソリューションを見つけることは、信頼できる高品質のサービスを確保し、顧客離れを食い止めるうえで不可欠でした。
2009年設立のSINETは、すべての主要都市や地方都市から地方の村々まで、カンボジア全体に200か所を超えるアクティブなネットワークPOPを所有、運営しています。カンボジア最大のISPの1社であるSINETは、技術革新への関心の高いお客様、とりわけゲーム業界やマイクロファイナンス業界の新興企業に対してサービスを提供しています。こうした背景からも、このプロバイダーにとって、ネットワークの停止を引き起こしたり、ユーザー体験を低下させるDDoS攻撃や悪性のソフトウェアに対して、実績があり信頼できる対抗策を見つけることは必要不可欠でした。
Akamaiとの提携によって、当社はセキュリティ対策を強化し、カンボジア市場で自信を持って積極的に展開を推進できるようになりました。Vireak Ouk氏、SINET、COO
革新的なセキュリティアプローチの確立
最先端のインターネットおよび通信サービスプロバイダー、SINETは、ネットワークのダウンタイムを引き起こしユーザーアクセスを不能にするサイバー攻撃対策に苦慮していました。こうした脅威に対抗できる最適なソリューションを見つけることは、信頼できる高品質のサービスを確保し、顧客離れを食い止めるうえで不可欠でした。
脅威に対するより優れた防御
SINETは従来、普及しているDNSソフトウェアであるBINDを使用していました。SINETのBINDは過去数回、総当たり攻撃の標的となり、同プロバイダーのネットワーク全体が影響を受けました。そのため、SINETの一部のお客様はDNSをGoogle DNSに乗り換えることで、この問題を一時的に解決していました。一方、残りのお客様は、SINETのエンジニアが攻撃の原因を突き止め、無効化するのを待っていました。しかし、同社のエンジニアの原因の究明には時間がかり、ソースの改ざんが可能だったため、常に効果があるとは限りませんでした。多くの場合、彼らはBINDの再構築を強いられました。
複数の攻撃により、SINETのネットワークが数時間にわたって動作不能となり、一部の顧客が去ったことで、ついにSINETは新しいアプローチへの切り替えを決断しました。SINETのCOO、Vireak Ouk氏は、「CEOは問題を認識しており、当社のネットワークとお客様を脅威から保護するため、より効果的な方法が必要であることに同意しました」と語っています。
通信プロバイダー向けに設計されたセキュリティソリューションの選択
DNSがDDoS攻撃の入り口であることを理解したSINETは、ただアクセスリスト、ファイアウォール、BINDに頼ることを止め、Akamaiに注目しました。Ouk氏は、「Akamaiは、BINDソフトウェアの限界を私たちに伝えたうえで、Akamai DNSi CacheServeとSPS ThreatAvertソリューションがどのように脅威に対処し、サービスプロバイダーとしてセキュリティ面の評価を高めるかについて詳しく説明してくれました」と述べています。
DNSi CacheServeは、ネットワークや加入者をサイバー脅威から保護する目的で設計された、自己防衛型DNSインフラです。Akamai SPS ThreatAvertは、リアルタイムでDNSルックアップを評価して、悪性のアクティビティを検知し、阻止します。このソリューションは、DNSベースのDDoS攻撃やボットマルウェアなど、ネットワークの機能停止やスローダウンを引き起こす脅威をターゲットにしています。
「すべてのインターネットトラフィックはDNSを通過する必要があるため、このインフラの安全確保は不可欠です。Akamaiのソリューションは、BINDのエンタープライズバージョンや他のDNSソリューションよりはるかに優れたオプションだと感じました。Akamaiのソリューションは、通信プロバイダーがさまざまなサイバー脅威をブロックし、緩和して、ネットワークセキュリティを改善するという目的で最初から設計されているのです」とOuk氏は説明します。
市場における評判の改善
DNSi CacheServeとSPS ThreatAvertの導入以来、SINETはDNS関連のダウンタイムを経験することがなくなりました。「切り替え以前、当社は12か月間で、規模の大小を問わず、3～4回のDNSの停止を経験していました。Akamaiソリューションの実稼働後、当社のDNSはまったくダウンしていません。今では、DNS攻撃が原因となった顧客離れはほとんどなくなりました」とOuk氏は述べています。
Akamaiのソリューションは、主要なセキュリティ脅威に対するSINETの対応策を根本から変えました。従来は、被害を受けているお客様に、問題の原因を明確に説明できませんでした。「お客様にネットワークを整理する必要があると伝え、彼らが独自に対応してくれることを願うだけでした」とOuk氏は続けます。
Akamaiの導入後、SINETのエンジニアは、攻撃の原因やその影響を究明する手間から解放され、本来の目的である開発作業に集中できるようになりました。Akamaiソリューションがネットワークのダウンを防いでくれるので、BINDを復旧する必要がなくなりました。再びDNS関連のセキュリティの問題が発生したら、今なら自信をもってお客様に状況を報告し、次にすべき対策を進言することができるだろう、とOuk氏は言います。
「Akamaiの業界におけるリーダーシップと専門性は、私たちの長期的な戦略目標の達成に役立ちます。セキュリティレイヤーにAkamaiのソリューションを追加したことで、カンボジアのサイバーセキュリティに関して、当社は一歩先を行っています」とOuk氏は最後に語っています。
SINETについて
SINETは、2009年の創設以来、エンジニアリング技術の優秀さを高く評価されている、企業向けのインターネットおよび通信サービスプロバイダーです。SINETは、中小から大手まであらゆる規模の企業を対象としたインターネットおよびICTサービス業界のトップ企業の1社であり、カンボジアにおける新たなICTの展開、最新のネットワークテクノロジー、セキュリティ関連のベストプラクティスにおけるパイオニアの役割を担っています。
私たちの原動力は、通信テクノロジーへの飽くなき愛情と、そうしたテクノロジーを利用して企業と人間とのつながりを促進しようとする情熱です。
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Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。