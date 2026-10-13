A SINET costumava confiar no BIND, um software de DNS amplamente utilizado. Em algumas ocasiões, o software BIND da SINET foi alvo de ataques de força bruta, que afetaram toda a rede da provedora. Alguns clientes da SINET mudaram o DNS para o Google DNS, o que resolveu o problema temporariamente. Os demais clientes esperavam que os engenheiros da SINET descobrissem a origem do ataque e a desativassem. No entanto, os engenheiros passavam um tempo excessivo fazendo isso, e nem sempre era eficaz, pois a origem podia ser falsa. Na maioria dos casos, eles eram forçados a reconstruir o BIND.

Depois que vários ataques desativaram a rede da SINET por horas e a provedora perdeu alguns clientes como resultado disso, estava na hora de uma nova abordagem. De acordo com Vireak Ouk, COO da SINET, "nosso CEO estava ciente do problema e concordou que precisávamos de uma melhor maneira de proteger nossa rede e nossos clientes contra ameaças."