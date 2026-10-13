A SINET, provedora líder de serviços de Internet e telecomunicações estava lidando com ameaças virtuais que resultavam em tempo de inatividade da rede e impediam os acessos dos usuários. Encontrar a melhor solução para combater essas ameaças era essencial para garantir um serviço de qualidade extremamente confiável e para enfrentar a maré da rotatividade de clientes.
A SINET, fundada em 2009, detém e opera mais de 200 POPs de rede ativos no Camboja, que incluem todas as principais cidades, cidades do interior, distritos e vilarejos remotos. Como uma das maiores ISPs do Camboja, a SINET atende a clientes inovadores, principalmente startups nos setores de jogos e microfinanças. Isso tornou ainda mais crítico que a provedora encontrasse uma maneira comprovada e confiável de impedir ataques DDoS e softwares mal-intencionados que estavam causando blecautes na rede e prejudicando a experiência do usuário.
A parceria com a Akamai melhorou nossa postura de segurança e nos deu a confiança para continuarmos buscando um crescimento agressivo no Camboja.Vireak Ouk, COO, SINET
Definição de uma abordagem inovadora de segurança
A SINET, provedora líder de serviços de Internet e telecomunicações estava lidando com ameaças virtuais que resultavam em tempo de inatividade da rede e impediam os acessos dos usuários. Encontrar a melhor solução para combater essas ameaças era essencial para garantir um serviço de qualidade extremamente confiável e para enfrentar a maré da rotatividade de clientes.
Melhor proteção contra ameaças
A SINET costumava confiar no BIND, um software de DNS amplamente utilizado. Em algumas ocasiões, o software BIND da SINET foi alvo de ataques de força bruta, que afetaram toda a rede da provedora. Alguns clientes da SINET mudaram o DNS para o Google DNS, o que resolveu o problema temporariamente. Os demais clientes esperavam que os engenheiros da SINET descobrissem a origem do ataque e a desativassem. No entanto, os engenheiros passavam um tempo excessivo fazendo isso, e nem sempre era eficaz, pois a origem podia ser falsa. Na maioria dos casos, eles eram forçados a reconstruir o BIND.
Depois que vários ataques desativaram a rede da SINET por horas e a provedora perdeu alguns clientes como resultado disso, estava na hora de uma nova abordagem. De acordo com Vireak Ouk, COO da SINET, "nosso CEO estava ciente do problema e concordou que precisávamos de uma melhor maneira de proteger nossa rede e nossos clientes contra ameaças."
Seleção de soluções de segurança projetadas para provedores de telecomunicações
Entendendo que o DNS era a principal entrada para ataques DDoS, a SINET procurou a Akamai em vez de simplesmente usar listas de acesso, firewalls ou o BIND. Nas palavras de Ouk, "a Akamai nos ensinou sobre as limitações do software BIND e como as soluções DNSi CacheServe e SPS ThreatAvert da Akamai abordam exclusivamente ameaças maliciosas para melhorar o perfil de segurança de um provedor de serviços."
O DNSi CacheServe permite uma infraestrutura de DNS com autodefesa projetada para proteger redes e assinantes contra ameaças cibernéticas. O SPS ThreatAvert da Akamai avalia pesquisas de DNS em tempo real para detectar e interromper atividades mal-intencionadas. A solução visa ameaças que causam interrupções ou lentidões na rede, incluindo ataques DDoS baseados em DNS e malware com bots.
"Como todo o tráfego da Internet precisa passar pelo DNS, é fundamental protegermos essa infraestrutura. Sentimos que as soluções da Akamai eram uma opção muito melhor do que a versão empresarial do BIND e outras soluções de DNS (Sistema de Nomes de Domínio). As soluções da Akamai são criadas especificamente para provedores de telecomunicações com o intuito de bloquear e mitigar várias ameaças cibernéticas, além de melhorar a segurança da rede", explica Ouk.
Melhoria da reputação no marketplace
Desde a implementação do DNSi CacheServe e do SPS ThreatAvert, a SINET não sofreu nenhum período de inatividade relacionado ao DNS. "Antes da mudança, tínhamos de três a quatro interrupções de DNS (pequenas e grandes) a cada 12 meses. Nosso DNS (Sistema de Nomes de Domínio) não ficou inativo desde que entrou em operação com a Akamai. Na verdade, reduzimos significativamente a rotatividade de clientes relacionada aos ataques de DNS", afirma Ouk.
As soluções da Akamai mudaram drasticamente a abordagem da SINET sobre como lidar com grandes ameaças de segurança. No passado, a provedora não conseguia explicar aos clientes afetados os motivos dos problemas de rede. "Nós simplesmente informávamos que eles precisavam limpar a rede e esperávamos que eles fizessem isso", acrescenta Ouk.
Com a Akamai, os engenheiros da SINET podem se concentrar em iniciativas que agregam valor em vez de gastar tempo tentando identificar a origem e o impacto dos ataques. Eles não precisam mais restaurar o BIND, pois as soluções da Akamai impediram que a rede fosse desativada. Ouk afirma que, se o prestador enfrentar algum problema de segurança relacionado ao DNS, agora eles têm a confiança para abordar os clientes de maneira proativa e orientá-los claramente sobre o que fazer em seguida.
"A liderança e o conhecimento do setor da Akamai nos ajudarão a alcançar nossos objetivos estratégicos de longo prazo. Com a inclusão das soluções da Akamai em nossa camada de segurança, estamos à frente quando se trata de cibersegurança no Camboja", conclui Ouk.
Sobre a SINET
A SINET é uma provedora dedicada de serviços para Internet e telecomunicações, com grande foco na excelência em engenharia e no suporte confiável desde 2009. A SINET é uma das líderes em Internet e serviços de ICT (Tecnologia da Informação e Comunicação) para empresas e é pioneira no avanço da nova ICT, nas tecnologias de rede mais recentes e nas melhores práticas de segurança no Camboja.
Somos movidos por nosso encanto pelas tecnologias de comunicação e por usá-las para facilitar as conexões comerciais e humanas.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.