인터넷 및 통신 업계를 대표하는 서비스 사업자인 SINET은 네트워크 다운타임을 발생시키고 사용자 접속을 중단시키는 사이버 위협 때문에 어려움을 겪고 있었습니다. 뛰어난 안정성과 서비스 품질을 보장하고 고객 이탈을 방지하기 위해서는 이러한 위협에 대응할 수 있는 최적의 솔루션을 반드시 찾아야 했습니다.
2009년에 설립된 SINET은 캄보디아 전역의 모든 주요 대도시와 지방 소도시에서 멀리 떨어진 시골 지역과 마을에 이르기까지 200개 이상의 활성 네트워크 POP를 소유 및 운영하고 있습니다. 캄보디아의 대형 ISP 중 하나인 SINET은 혁신적인 고객, 특히 게임 및 소액금융 산업의 스타트업에 서비스를 제공합니다. 네트워크 다운타임을 발생시키고 사용자 경험에 지장을 주는 DDoS(Distributed Denial of Service) 공격과 악성 소프트웨어를 차단할 수 있는 안정적이고 검증된 솔루션을 찾는 일이 무엇보다도 중요했습니다.
Akamai와의 파트너십 체결은 캄보디아에서 보안 체계를 강화하고 지속적으로 활발한 성장을 추구할 수 있다는 확신을 심어주었습니다.비리크 오우크(Vireak Ouk), SINET COO
혁신적인 보안 접근 방식 확립
인터넷 및 통신 업계를 대표하는 서비스 사업자인 SINET은 네트워크 다운타임을 발생시키고 사용자 접속을 중단시키는 사이버 위협 때문에 어려움을 겪고 있었습니다. 뛰어난 안정성과 서비스 품질을 보장하고 고객 이탈을 방지하기 위해서는 이러한 위협에 대응할 수 있는 최적의 솔루션을 반드시 찾아야 했습니다.
효과적인 위협 방어
SINET은 널리 사용되는 DNS 소프트웨어인 BIND를 사용했습니다. SINET의 BIND 소프트웨어가 무차별 대입(brute force) 공격의 표적이 되어 전체 네트워크에 영향을 준 적이 몇 번 있었습니다. SINET의 고객들 중에 자사 DNS를 Google DNS로 변경해 일시적으로 문제를 해결한 경우도 있었습니다. 나머지 고객들은 SINET의 엔지니어들이 공격 소스를 파악하고 차단하기를 기다렸습니다. 엔지니어들은 이 작업에 과도한 시간을 소비했으며, 소스가 스푸핑될 수 있기 때문에 항상 효과적인 방법은 아니었습니다. 대부분의 경우 엔지니어들은 BIND를 재구축해야만 했습니다.
여러 공격들이 SINET의 네트워크를 몇 시간 동안 마비시킨 후에 SINET은 일부 고객들을 잃고 말았습니다. 새로운 접근 방식이 필요한 시점이 된 것입니다. “CEO는 문제를 인식한 후 네트워크와 고객을 위협으로부터 보호할 수 있는 더 나은 방법이 필요하다는 점에 동의했습니다.”라고 SINET의 COO인 비리크 우크(Vireak Ouk)는 말합니다.
통신 사업자를 위해 특별히 설계된 보안 솔루션 선택
DDoS 공격을 방어하는 첫 단계는 DNS를 이해하는 것이기 때문에 SINET은 단순히 접속 목록, 방화벽, BIND를 사용하는 대신 Akamai 솔루션을 도입하기로 결정했습니다. "Akamai는 BIND 소프트웨어의 한계에 대해 설명했으며, Akamai DNSi CacheServe 및 SPS ThreatAvert가 악의적 위협을 파악하고 서비스 사업자의 보안 체계를 강화하는 솔루션이라고 설명했습니다."라고 우크는 말합니다.
DNSi CacheServe는 네트워크와 가입자를 사이버 위협으로부터 보호하도록 설계된 자체 방어 DNS 인프라를 구현합니다. Akamai SPS ThreatAvert는 실시간으로 DNS 룩업을 확인해 악성 활동을 탐지하고 차단합니다. 이 솔루션은 DNS 기반 DDoS 공격, 봇 멀웨어 등 네트워크 중단 또는 속도 저하를 야기하는 위협을 해결합니다.
우크는 “모든 인터넷 트래픽은 DNS를 거쳐야 하기 때문에 이 인프라의 보안이 중요합니다. 우리는 Akamai 솔루션이 엔터프라이즈 버전의 BIND와 기타 DNS 솔루션보다 훨씬 우수한 옵션이라고 느꼈습니다. Akamai의 솔루션은 통신 사업자가 다양한 사이버 위협을 차단 및 해결하고 네트워크 보안을 강화하도록 특별히 설계되었습니다.”라고 설명합니다.
시장 평판 향상
SINET은 DNSi CacheServe 및 SPS ThreatAvert를 구축한 이후 단 한 건의 다운타임도 경험하지 않았습니다. 우크는 “전환하기 전에는 크고 작은 DNS 장애가 매년 3~4회 발생했습니다. Akamai 솔루션을 사용한 후에는 DNS가 다운된 적이 없었습니다. 실제로 DNS 공격으로 인한 고객 이탈이 현격히 감소했습니다.”라고 말합니다.
Akamai 솔루션은 주요 보안 위협을 다루는 SINET의 접근 방식을 획기적으로 바꿔놓았습니다. 과거에는 네트워크 문제로 인해 영향을 받은 고객에게 그 이유를 설명할 수 없었습니다. 우크는 “고객에게 네트워크를 잘 정리해야 한다고 말하고 자체적으로 잘 관리하기를 바랄 뿐이었습니다.”라고 언급합니다.
Akamai 솔루션을 도입한 이후 SINET의 엔지니어들은 공격의 소스와 여파를 파악하는 대신 더 가치 있는 이니셔티브에 집중할 수 있습니다. Akamai 솔루션이 네트워크 다운을 예방하기 때문에 더 이상 BIND를 복원할 필요가 없습니다. 사업자는 DNS와 관련된 보안 문제를 피할 수 없지만, 이제는 고객에게 먼저 다가가 다음 단계를 명확히 안내할 수 있다는 확신을 가질 수 있습니다.
"Akamai의 업계 리더십과 전문성은 우리의 전략적인 장기 목표 달성을 지원할 것입니다. Akamai 솔루션을 보안 레이어에 추가함으로써 이제 캄보디아의 사이버 보안 체계에서 한발 앞서나갈 수 있습니다."라고 우크는 말합니다.
SINET 소개
SINET은 2009년에 설립된 이래로 탁월한 엔지니어링과 안정적인 지원에 주력하는 인터넷 및 통신 전문 서비스 사업자입니다. 소규모 비즈니스와 대기업을 위한 인터넷 및 ICT 서비스 리더 중 하나인 SINET은 캄보디아에서 새로운 ICT 개선 사항과 최신 네트워크 기술, 보안 모범 사례를 개발하는 핵심 선도업체입니다.
SINET은 통신 기술에 대한 열정적인 노력을 바탕으로 기업과 사용자의 원활한 연결을 촉진하는 데 주력합니다.
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Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.