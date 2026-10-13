SINET은 널리 사용되는 DNS 소프트웨어인 BIND를 사용했습니다. SINET의 BIND 소프트웨어가 무차별 대입(brute force) 공격의 표적이 되어 전체 네트워크에 영향을 준 적이 몇 번 있었습니다. SINET의 고객들 중에 자사 DNS를 Google DNS로 변경해 일시적으로 문제를 해결한 경우도 있었습니다. 나머지 고객들은 SINET의 엔지니어들이 공격 소스를 파악하고 차단하기를 기다렸습니다. 엔지니어들은 이 작업에 과도한 시간을 소비했으며, 소스가 스푸핑될 수 있기 때문에 항상 효과적인 방법은 아니었습니다. 대부분의 경우 엔지니어들은 BIND를 재구축해야만 했습니다.

여러 공격들이 SINET의 네트워크를 몇 시간 동안 마비시킨 후에 SINET은 일부 고객들을 잃고 말았습니다. 새로운 접근 방식이 필요한 시점이 된 것입니다. “CEO는 문제를 인식한 후 네트워크와 고객을 위협으로부터 보호할 수 있는 더 나은 방법이 필요하다는 점에 동의했습니다.”라고 SINET의 COO인 비리크 우크(Vireak Ouk)는 말합니다.