SINET verwendete BIND, eine weit verbreitete DNS-Software. Mehrere Male war die BIND-Software von SINET das Ziel von Brute-Force-Angriffen, die sich auf das gesamte Netzwerk des Anbieters auswirkten. Einige Kunden von SINET wechselten daraufhin zum Google-DNS und lösten damit vorübergehend das Problem. Die verbleibenden Kunden warteten darauf, dass die Techniker von SINET die Angriffsquelle ermitteln und deaktivieren. Dies kostete die Ingenieure jedoch übermäßig viel Zeit und war auch nicht immer effektiv, da die Angriffsquellen häufig maskiert waren. In den meisten Fällen waren sie sogar gezwungen, BIND neu aufzubauen.

Nachdem mehrere Angriffe das SINET-Netzwerk über Stunden hinweg ausgeschaltet hatten und der Anbieter dadurch einige Kunden verloren hatte, wurde es Zeit für einen neuen Ansatz. Vireak Ouk, COO bei SINET, berichtet: „Der CEO war sich des Problems bewusst und erkannte, dass wir ein besseres Verfahren zum Schutz unseres Netzwerks und unserer Kunden vor Bedrohungen benötigen.“