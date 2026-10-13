SINET 过去依赖 BIND，这是一种广泛使用的 DNS 软件。SINET 的 BIND 软件多次成为暴力破解攻击的目标，这会影响该提供商的整个网络。SINET 的一些客户将其 DNS 更改为 Google DNS，这暂时解决了该问题。其余客户等待 SINET 的工程师找出攻击源并将其禁用。但是，工程师花费了过多的时间来执行此操作，而这并不总是行之有效，因为攻击源可能会被伪装。在大多数情况下，它们被迫重建 BIND。

经过几次攻击，SINET 的网络连续几个小时停止运行，该提供商因此失去了一些客户，现在是时候采取新方法了。据 SINET 的 COO Vireak Ouk 所述：“我们的 CEO 意识到了这一问题，并同意，我们需要更好的方法来保护我们的网络和客户免受威胁。”