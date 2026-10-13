SINET 是一家领先的互联网和电信服务提供商，目前正在处理导致网络中断和用户访问中断的网络威胁。找到应对这些威胁的最佳解决方案对于确保高可靠性、高质量的服务和避免客户流失至关重要。
SINET 成立于 2009 年，拥有并经营着整个柬埔寨的 200 多个活跃的入网点，覆盖从所有主要城市和省城到偏远地区和村庄。作为柬埔寨最大的互联网服务提供商之一，SINET 为创新客户提供服务，尤其是游戏和小额信贷行业的初创公司。这迫使该提供商必须找到一种行之有效、可靠的方法来抵御导致网络中断和破坏用户体验的 DDoS 攻击和恶意软件。
与 Akamai 的合作改善了我们的安全态势，让我们有信心继续在柬埔寨实现积极增长。SINET 首席运营官 Vireak Ouk
建立创新的安全防御体系
SINET 是一家领先的互联网和电信服务提供商，目前正在处理导致网络中断和用户访问中断的网络威胁。找到应对这些威胁的最佳解决方案对于确保高可靠性、高质量的服务和避免客户流失至关重要。
更好地防御威胁
SINET 过去依赖 BIND，这是一种广泛使用的 DNS 软件。SINET 的 BIND 软件多次成为暴力破解攻击的目标，这会影响该提供商的整个网络。SINET 的一些客户将其 DNS 更改为 Google DNS，这暂时解决了该问题。其余客户等待 SINET 的工程师找出攻击源并将其禁用。但是，工程师花费了过多的时间来执行此操作，而这并不总是行之有效，因为攻击源可能会被伪装。在大多数情况下，它们被迫重建 BIND。
经过几次攻击，SINET 的网络连续几个小时停止运行，该提供商因此失去了一些客户，现在是时候采取新方法了。据 SINET 的 COO Vireak Ouk 所述：“我们的 CEO 意识到了这一问题，并同意，我们需要更好的方法来保护我们的网络和客户免受威胁。”
选择为电信提供商设计的安全解决方案
了解 DNS 是 DDoS 攻击的主要目标之后，SINET 转为使用 Akamai 解决方案，而不是简单地使用访问列表、防火墙或 BIND。正如 Ouk 所说，“Akamai 向我们介绍了 BIND 软件的限制以及 Akamai DNSi CacheServe 和 SPS ThreatAvert 解决方案如何独一无二地解决恶意威胁以增强服务提供商的安全状态。”
DNSi CacheServe 能够实现自我防御型 DNS 基础架构，该基础架构旨在保护网络和用户免受网络威胁的侵害。Akamai SPS ThreatAvert 实时评估 DNS 查找，以检测和中断恶意活动。该解决方案针对的是导致网络中断或速度下降的威胁，包括基于 DNS 的 DDoS 攻击和爬虫恶意软件。
“由于所有互联网流量都需要经过 DNS，因此我们必须保护此基础架构。我们认为 Akamai 解决方案比企业版 BIND 和另一 DNS 解决方案更好。Akamai 的解决方案专为电信提供商构建，可阻止和缓解各种网络威胁并提高网络安全性。”Ouk 解释道。
改善市场声誉
自实施 DNSi CacheServe 和 SPS ThreatAvert 以来，SINET 未经历过任何与 DNS 相关的停机。“在切换之前，我们每 12 个月经历三到四次轻微甚至重大的 DNS 中断。自使用 Akamai 解决方案以来，我们的 DNS 一直没有出现中断。事实上，我们已经全面减少了与 DNS 攻击相关的客户流失。”Ouk 说道。
Akamai 解决方案已极大地改变了 SINET 处理主要安全威胁的方法。过去，提供商无法向受影响的客户解释网络问题的原因。“我们只是告诉他们需要清理网络，并希望他们自行处理这项工作。”Ouk 继续说道。
借助 Akamai 解决方案，SINET 的工程师可以专注于增值计划，而不是花时间尝试查明攻击来源及其影响。他们不再需要恢复 BIND，因为 Akamai 解决方案阻止了网络中断。如果提供商遇到与 DNS 相关的任何安全问题，Ouk 表示他们现在有信心主动接触客户，并明确引导他们执行后续步骤。
“Akamai 的行业领先地位和专业知识将帮助我们实现长期战略目标。通过将 Akamai 解决方案添加到我们的安全层，我们在柬埔寨的网络安全方面处于领先地位。”Ouk 总结道。
SINET 简介
SINET 是一家专业的专用互联网和电信服务提供商，自 2009 年以来一直致力于提供卓越的工程服务和可靠的支持。SINET 是面向企业的互联网和 ICT 服务的领导者之一，也是柬埔寨的 ICT 新发展、最新网络技术和安全最佳做法领域的重要先驱。
我们以我们对通信技术的不懈热爱为驱动力，并通过这些技术促进业务以及人与人之间的联系。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。