SINET, uno de los principales proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones, se enfrentaba a ciberamenazas que provocaban tiempos de inactividad de la red e interrupciones en el acceso de los usuarios. Encontrar la mejor solución para combatir estas amenazas era esencial para garantizar un servicio de alta fiabilidad y calidad, así como para poner coto al abandono de clientes.
SINET, fundada en 2009, posee y opera más de 200 POP de red activos por toda Camboya, desde las principales ciudades y pueblos de provincias hasta barrios y aldeas remotas. SINET, uno de los mayores ISP de Camboya, presta servicio a clientes innovadores, especialmente a startups en los sectores de los juegos y las microfinanzas. Por esta razón, resultaba tan importante que el proveedor encontrara una forma fiable y eficaz de prevenir los ataques DDoS y el software malicioso que causaban interrupciones en la red y perturbaban la experiencia del usuario.
Colaborar con Akamai nos ha permitido mejorar nuestra estrategia de seguridad y nos ha proporcionado la confianza necesaria para continuar nuestros ambiciosos planes de crecimiento en Camboya.Vireak Ouk, director general de Operaciones, SINET
Establecimiento de un enfoque de seguridad innovador
SINET, uno de los principales proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones, se enfrentaba a ciberamenazas que provocaban tiempos de inactividad de la red e interrupciones en el acceso de los usuarios. Encontrar la mejor solución para combatir estas amenazas era esencial para garantizar un servicio de alta fiabilidad y calidad, así como para poner coto al abandono de clientes.
Mejor protección contra amenazas
SINET solía confiar en BIND, un software de DNS muy utilizado. En algunas ocasiones, el software BIND de SINET se convirtió en objetivo de ataques de fuerza bruta que afectaron a toda la red del proveedor. Algunos de los clientes de SINET cambiaron sus DNS a Google DNS, lo que solucionó el problema de forma temporal. El resto de clientes esperaron a que los ingenieros de SINET averiguaran el origen del ataque y lo desactivaran. Sin embargo, esta tarea exigió una cantidad de tiempo desmesurada y no siempre fue eficaz, puesto que el origen se puede falsificar. En la mayoría de los casos, se veían obligados a reconstruir BIND.
Después de que varios ataques dejaran desactivada la red de SINET durante horas y, como resultado, el proveedor perdiera algunos clientes, llegó el momento de adoptar un nuevo enfoque. Según Vireak Ouk, jefe de operaciones de SINET: "Nuestro director general conocía el problema y estaba de acuerdo en que necesitábamos una mejor forma de proteger nuestra red y a nuestros clientes frente a las amenazas".
Selección de soluciones de seguridad diseñadas para proveedores de telecomunicaciones
Al entender que el DNS era el punto de entrada principal de los ataques DDoS, SINET recurrió a Akamai en lugar de utilizar simplemente listas de acceso, firewalls o BIND. Como afirma Ouk: "Akamai nos explicó las limitaciones del software BIND y de qué manera las soluciones DNSi CacheServe y SPS ThreatAvert son únicas a la hora de hacer frente a las amenazas maliciosas para mejorar el perfil de seguridad de un proveedor de servicios".
DNSi CacheServe permite desplegar una infraestructura de DNS con capacidad de autodefensa diseñada para proteger las redes y los suscriptores frente a las ciberamenazas. Akamai SPS ThreatAvert evalúa las búsquedas de DNS en tiempo real para detectar y bloquear la actividad maliciosa. La solución está dirigida a amenazas que provocan interrupciones o ralentizaciones de la red, incluidos los ataques DDoS basados en DNS y el malware de bots.
"Puesto que todo el tráfico de Internet necesita pasar por el DNS, es fundamental que protejamos esta infraestructura. Consideramos que las soluciones de Akamai eran una opción mucho mejor que la versión empresarial de BIND y otra solución de DNS. Las soluciones de Akamai están diseñadas específicamente para que los proveedores de telecomunicaciones bloqueen y mitiguen distintas ciberamenazas, además de mejorar la seguridad de la red", explica Ouk.
Mejora de la reputación en el mercado
Desde la implementación de DNSi CacheServe y SPS ThreatAvert, SINET no ha vuelto a sufrir ningún tiempo de inactividad relacionado con DNS. "Antes del cambio, experimentábamos entre tres y cuatro interrupciones de DNS, tanto menores como importantes, cada 12 meses. Nuestro DNS no se ha caído desde que comenzamos a contar con los servicios de Akamai. De hecho, hemos reducido significativamente el abandono de clientes por ataques DNS", afirma Ouk.
Las soluciones de Akamai han cambiado drásticamente el enfoque de SINET a la hora de gestionar las principales amenazas a la seguridad. En el pasado, el proveedor no podía explicar a los clientes afectados los motivos de los problemas de red. "Simplemente les decíamos que necesitaban limpiar su red y esperábamos que se ocuparan de ello", continúa Ouk.
Con Akamai, los ingenieros de SINET pueden centrarse en iniciativas de valor añadido, en lugar de dedicar tiempo a identificar el origen de los ataques y su impacto. Ya no necesitan restaurar BIND, puesto que las soluciones de Akamai previenen los fallos de red. Si el proveedor experimenta algún problema de seguridad relacionado con DNS, ahora tiene la confianza de dirigirse de forma proactiva a los clientes y guiarlos con claridad sobre los pasos necesarios, afirma Ouk.
"El liderazgo y la experiencia de Akamai en el sector nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos estratégicos a largo plazo. Al añadir las soluciones de Akamai a nuestra capa de seguridad, nos situamos a la vanguardia en lo que respecta a la ciberseguridad en Camboya", concluye Ouk.
Acerca de SINET
SINET es un proveedor especializado de servicios de telecomunicaciones e Internet, que se centra principalmente en la excelencia en ingeniería y una asistencia fiable desde 2009. SINET es uno de los líderes en servicios TIC y de Internet para empresas y un pionero clave en el nuevo avance de TIC, últimas tecnologías de red y prácticas de seguridad recomendadas de Camboya.
Nos impulsa la pasión por las tecnologías de comunicación y su uso para facilitar las relaciones comerciales y humanas.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.