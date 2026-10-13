SINET solía confiar en BIND, un software de DNS muy utilizado. En algunas ocasiones, el software BIND de SINET se convirtió en objetivo de ataques de fuerza bruta que afectaron a toda la red del proveedor. Algunos de los clientes de SINET cambiaron sus DNS a Google DNS, lo que solucionó el problema de forma temporal. El resto de clientes esperaron a que los ingenieros de SINET averiguaran el origen del ataque y lo desactivaran. Sin embargo, esta tarea exigió una cantidad de tiempo desmesurada y no siempre fue eficaz, puesto que el origen se puede falsificar. En la mayoría de los casos, se veían obligados a reconstruir BIND.

Después de que varios ataques dejaran desactivada la red de SINET durante horas y, como resultado, el proveedor perdiera algunos clientes, llegó el momento de adoptar un nuevo enfoque. Según Vireak Ouk, jefe de operaciones de SINET: "Nuestro director general conocía el problema y estaba de acuerdo en que necesitábamos una mejor forma de proteger nuestra red y a nuestros clientes frente a las amenazas".