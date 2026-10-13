SINET faceva affidamento su BIND, un software DNS largamente usato. Alcune volte, il software BIND di SINET è stato il bersaglio di attacchi di forza bruta, che hanno avuto un impatto sull'intera rete del provider. Alcuni dei clienti di SINET sono passati dal proprio DNS a Google DNS, risolvendo temporaneamente il problema. I restanti clienti hanno aspettato che i tecnici di SINET individuassero l'origine dell'attacco e la disattivassero. Tuttavia, i tecnici hanno impiegato molto tempo a farlo e ciò non è stato sempre efficace, in quanto l'origine può essere falsificata. Nella maggior parte dei casi, sono stati costretti a ripristinare BIND.

Dopo che diversi attacchi hanno disattivato la rete di SINET per ore e dopo che, di conseguenza, il provider ha perso alcuni clienti, si è reso necessario adottare un nuovo approccio. Come spiega Vireak Ouk, COO di SINET: "Consapevole del problema, il CEO ha confermato il bisogno di una protezione efficace dalle minacce, per la nostra rete e per i nostri clienti".