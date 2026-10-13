SINET, un provider di servizi internet e di telecomunicazioni era alle prese con minacce informatiche che hanno provocato downtime di rete e impedito l'accesso degli utenti. Trovare la soluzione migliore per combattere queste minacce era essenziale per garantire un servizio di qualità altamente affidabile e arginare l'abbandono da parte di numerosi clienti.
SINET, fondata nel 2009, possiede e gestisce più di 200 POP di rete attivi in Cambogia, da tutte le città principali e cittadine provinciali a distretti e villaggi remoti. In qualità di uno dei maggiori ISP in Cambogia, SINET serve clienti innovativi, in particolare startup nei settori gaming e microfinanza. Per questo motivo, era ancora più essenziale per l'azienda trovare un modo affidabile e comprovato per contrastare gli attacchi DDoS e i software dannosi che stavano causando interruzioni di rete e delle user experience.
La partnership con Akamai ha migliorato il nostro sistema di sicurezza e ci ha fornito la sicurezza necessaria per continuare a perseguire una crescita aggressiva in Cambogia.Vireak Ouk, COO, SINET
Adottare un approccio innovativo alla sicurezza
SINET, un provider di servizi internet e di telecomunicazioni era alle prese con minacce informatiche che hanno provocato downtime di rete e impedito l'accesso degli utenti. Trovare la soluzione migliore per combattere queste minacce era essenziale per garantire un servizio di qualità altamente affidabile e arginare l'abbandono da parte di numerosi clienti.
Migliore protezione dalle minacce
SINET faceva affidamento su BIND, un software DNS largamente usato. Alcune volte, il software BIND di SINET è stato il bersaglio di attacchi di forza bruta, che hanno avuto un impatto sull'intera rete del provider. Alcuni dei clienti di SINET sono passati dal proprio DNS a Google DNS, risolvendo temporaneamente il problema. I restanti clienti hanno aspettato che i tecnici di SINET individuassero l'origine dell'attacco e la disattivassero. Tuttavia, i tecnici hanno impiegato molto tempo a farlo e ciò non è stato sempre efficace, in quanto l'origine può essere falsificata. Nella maggior parte dei casi, sono stati costretti a ripristinare BIND.
Dopo che diversi attacchi hanno disattivato la rete di SINET per ore e dopo che, di conseguenza, il provider ha perso alcuni clienti, si è reso necessario adottare un nuovo approccio. Come spiega Vireak Ouk, COO di SINET: "Consapevole del problema, il CEO ha confermato il bisogno di una protezione efficace dalle minacce, per la nostra rete e per i nostri clienti".
Selezione di soluzioni per la sicurezza progettate per i provider di telecomunicazioni
Dopo aver compreso che il DNS era il bersaglio principale degli attacchi DDoS, SINET si è rivolta ad Akamai anziché utilizzare semplicemente elenchi di accesso, firewall o BIND. Come afferma Ouk, "Akamai ci ha fatto capire i limiti del software BIND e ci ha spiegato come le soluzioni DNSi CacheServe ed SPS ThreatAvert di Akamai affrontino in modo univoco le minacce dannose per migliorare il profilo di sicurezza di un provider di servizi".
DNSi CacheServe abilita il sistema di difesa automatico dell'infrastruttura DNS, progettato per proteggere reti e utenti dalle minacce informatiche. Akamai SPS ThreatAvert valuta le ricerche DNS in tempo reale per rilevare e interrompere le attività dannose. La soluzione mira alle minacce che provocano interruzioni o rallentamenti della rete, inclusi gli attacchi DDoS basati su DNS e bot malware.
"Poiché tutto il traffico internet deve passare attraverso il DNS, è fondamentale proteggere questa infrastruttura. Abbiamo ritenuto che le soluzioni Akamai fossero un'opzione decisamente migliore rispetto alla versione aziendale di BIND e a un'altra soluzione DNS. Le soluzioni di Akamai sono appositamente progettate per consentire ai provider di telecomunicazioni di bloccare e mitigare varie minacce informatiche e migliorare la sicurezza della rete", spiega Ouk.
Miglioramento della reputazione sul marketplace
Dall'implementazione di DNSi CacheServe e SPS ThreatAvert, SINET non ha riscontrato alcun problema di downtime correlato al DNS. "Prima di cambiare, subivamo da tre a quattro interruzioni del DNS, di piccola o grave entità, ogni 12 mesi. Il nostro DNS non ha subito interruzioni da quando abbiamo adottato Akamai. In effetti, abbiamo ridotto completamente l'abbandono da parte dei clienti correlato agli attacchi DNS", sostiene Ouk.
Le soluzioni di Akamai hanno drasticamente modificato l'approccio di SINET alla gestione delle principali minacce alla sicurezza. In passato, il provider non era in grado di spiegare ai propri clienti interessati i motivi dei problemi di rete. "Ci limitavamo a dire loro che era necessario eseguire una pulizia della rete, sperando che se ne occupassero", continua Ouk.
Con Akamai, i tecnici di SINET possono concentrarsi sulle iniziative a valore aggiunto anziché dedicare tempo a individuare l'origine degli attacchi e il relativo impatto. Non è più necessario il ripristino di BIND, poiché le soluzioni Akamai impediscono le interruzioni della rete. Se il provider riscontra problemi di sicurezza correlati al DNS, oggi Ouk ha la certezza di poter rivolgersi in modo proattivo ai clienti e guidarli nella procedura risolutiva.
"La leadership di settore e l'esperienza di Akamai ci aiutano a raggiungere obiettivi strategici a lungo termine. L'integrazione delle soluzioni di Akamai nel nostro programma di sicurezza ci ha permesso di diventare leader della cybersecurity in Cambogia", conclude Ouk.
Informazioni su SINET
SINET è provider specializzato di servizi Internet e di telecomunicazioni dal 2009, caratterizzato da eccellenti livelli di progettazione e un supporto affidabile. SINET è uno dei leader nei servizi internet e ICT per le aziende e le organizzazioni ed è il principale pioniere nel nuovo avanzamento ICT, nelle ultime tecnologie di rete e nelle best practice relative alla sicurezza in Cambogia.
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Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.