SINET, un important fournisseur de services Internet et télécom, était confronté à des cybermenaces qui entraînaient des temps d'arrêt du réseau et empêchaient l'accès des utilisateurs. Il était essentiel de trouver la meilleure solution pour combattre ces menaces afin de garantir un service fiable et de qualité et limiter le risque d'attrition de la clientèle.
Fondé en 2009, SINET possède et gère un réseau actif de plus de 200 points de présence au Cambodge, depuis les principales métropoles et villes de province jusqu'aux districts et villages reculés. SINET étant l'un des plus grands fournisseurs d'accès Internet (FAI) au Cambodge, sa clientèle compte des entreprises innovantes, en particulier des startups dans les secteurs du jeu et de la microfinance. Il était donc d'autant plus important que ce fournisseur trouve un moyen éprouvé et fiable de contrer les attaques DDoS ainsi que les logiciels malveillants qui causaient des pannes de réseau et perturbaient l'expérience utilisateur.
Notre partenariat avec Akamai a amélioré notre stratégie de sécurité et nous a donné la confiance nécessaire pour poursuivre notre croissance dynamique au Cambodge.Vireak Ouk, directeur des opérations, SINET
Mise en place d'une approche de sécurité innovante
SINET, un important fournisseur de services Internet et télécom, était confronté à des cybermenaces qui entraînaient des temps d'arrêt du réseau et empêchaient l'accès des utilisateurs. Il était essentiel de trouver la meilleure solution pour combattre ces menaces afin de garantir un service fiable et de qualité et limiter le risque d'attrition de la clientèle.
Une meilleure protection contre les menaces
SINET utilisait auparavant BIND, un logiciel DNS largement utilisé. À quelques reprises, le logiciel BIND de SINET a été la cible d'attaques en force, ce qui a eu des répercussions sur l'ensemble du réseau du fournisseur. Certains clients de SINET ont changé leur DNS pour Google DNS, ce qui a résolu le problème temporairement. Les autres clients ont préféré attendre que les ingénieurs de SINET trouvent la source de l'attaque et la neutralisent. Toutefois, les ingénieurs y ont consacré beaucoup de temps, ce qui n'a pas toujours été efficace puisque la source peut être usurpée. Dans la plupart des cas, ils ont été forcés de reconstruire BIND.
Plusieurs attaques avaient désactivé le réseau de SINET pendant des heures et provoqué la perte de clients. Par conséquent, une nouvelle approche était nécessaire. Selon Vireak Ouk, Directeur de l'exploitation chez SINET : « Notre PDG était conscient du problème et nous avons convenu qu'il nous fallait un meilleur moyen de protéger notre réseau et nos clients contre les menaces. »
Sélection de solutions de sécurité conçues pour les fournisseurs de télécommunications
Conscient que le DNS était le principal vecteur des attaques DDoS, SINET s'est tourné vers Akamai plutôt que d'utiliser simplement des listes d'accès, des pare-feu ou BIND. Comme l'explique M. Ouk : « Akamai nous a informés des limites du logiciel BIND et de la manière dont les solutions Akamai DNSi CacheServe et SPS ThreatAvert répondent de manière unique aux menaces pour améliorer le profil de sécurité des fournisseurs de services. »
DNSi CacheServe permet le déploiement d'une infrastructure DNS dotée d'une capacité d'autodéfense, conçue pour protéger les réseaux et leurs abonnés contre les cybermenaces. Akamai SPS ThreatAvert évalue les recherches DNS en temps réel pour détecter et interrompre les activités malveillantes. La solution cible les menaces qui provoquent des pannes de réseau ou des ralentissements, y compris les attaques DDoS basées sur DNS et les bots porteurs de logiciels malveillants.
« Comme tout le trafic Internet doit passer par le DNS, il est essentiel de sécuriser cette infrastructure. Nous avons estimé que les solutions Akamai représentaient une bien meilleure option que la version entreprise de BIND et une autre solution DNS. Les solutions Akamai sont spécialement conçues pour les fournisseurs de télécommunications afin de bloquer et éliminer diverses cybermenaces et d'améliorer la sécurité du réseau », explique M. Ouk.
Améliorer sa réputation sur le marché
Depuis la mise en œuvre de DNSi CacheServe et de SPS ThreatAvert, SINET n'a subi aucune interruption de service liée au DNS. « Avant le changement, nous avons subi trois à quatre interruptions DNS, mineures et majeures, tous les 12 mois. Depuis sa mise en service avec Akamai, notre DNS n'a connu aucun problème. Nous constatons d'ailleurs que le taux d'attrition de la clientèle lié aux attaques DNS s'est considérablement réduit », précise M. Ouk.
Les solutions Akamai ont considérablement modifié l'approche de SINET en matière de gestion des menaces de sécurité majeures. Par le passé, le fournisseur n'était pas en mesure d'expliquer aux clients concernés quelles étaient les causes des problèmes de réseau. « Nous leur indiquions simplement qu'ils devaient nettoyer leur réseau et nous espérions qu'ils s'en occuperaient de leur côté », poursuit-il.
Grâce à Akamai, les ingénieurs de SINET peuvent se concentrer sur des initiatives à valeur ajoutée au lieu de passer du temps à essayer d'identifier la source des attaques et leur impact. Ils n'ont plus besoin de restaurer BIND, car les solutions Akamai empêchent les défaillances du réseau. Si le fournisseur rencontre des problèmes de sécurité liés au DNS, M. Ouk affirme qu'il a désormais la confiance nécessaire pour aborder les clients de manière proactive et les guider clairement sur les prochaines étapes.
« Le leadership et l'expertise d'Akamai dans le secteur nous aideront à atteindre nos objectifs stratégiques à long terme. En ajoutant les solutions Akamai à notre couche de sécurité, nous prenons une longueur d'avance en matière de cybersécurité au Cambodge », conclut M. Ouk.
À propos de SINET
SINET est un fournisseur d'accès Internet et de services de télécommunications spécialisé qui, depuis 2009, met l'accent sur l'excellence de son ingénierie et sur la fiabilité de son service. SINET est un fournisseur majeur de services Internet et de technologies de l'information et de la communication (TIC) pour les entreprises. L'entreprise est pionnière en matière de TIC et à la pointe des dernières technologies de réseau. Elle incarne les meilleures pratiques dans le domaine de la sécurité au Cambodge.
Nous sommes motivés par notre passion des technologies de la communication et par leur utilisation pour faciliter les relations commerciales et humaines.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.