SINET utilisait auparavant BIND, un logiciel DNS largement utilisé. À quelques reprises, le logiciel BIND de SINET a été la cible d'attaques en force, ce qui a eu des répercussions sur l'ensemble du réseau du fournisseur. Certains clients de SINET ont changé leur DNS pour Google DNS, ce qui a résolu le problème temporairement. Les autres clients ont préféré attendre que les ingénieurs de SINET trouvent la source de l'attaque et la neutralisent. Toutefois, les ingénieurs y ont consacré beaucoup de temps, ce qui n'a pas toujours été efficace puisque la source peut être usurpée. Dans la plupart des cas, ils ont été forcés de reconstruire BIND.

Plusieurs attaques avaient désactivé le réseau de SINET pendant des heures et provoqué la perte de clients. Par conséquent, une nouvelle approche était nécessaire. Selon Vireak Ouk, Directeur de l'exploitation chez SINET : « Notre PDG était conscient du problème et nous avons convenu qu'il nous fallait un meilleur moyen de protéger notre réseau et nos clients contre les menaces. »