和田氏によると、キャッシュDNSに関する問題を排除できることに加えて、Secure Internet Access Enterpriseの導入によって提供される最も大きな利点の1つは、安心です。悪性ドメインにユーザーが誤ってアクセスしても、Akamaiのソリューションがブロックしてくれます。Secure Internet Access Enterpriseの導入後、悪性ドメインへの数百ものリクエストがブロックされており、事前対応型の保護がSmartNewsに提供されています。



また和田氏は、どのドメインがブロックされ、それらのドメインが何回ブロックされているかを確認できることが大きな利点であると言います。「Secure Internet Access Enterpriseには、ドメインがブロックされた回数だけでなく、ブロックされたドメインのランキングを見ることができる非常に効果的な機能があります。これは重要です。サイバー攻撃はユーザーを悪性サイトへと誘導し、その後すぐにドメインを変更するからです。しかし、悪性ドメインが1時間ごとに変更されても、Secure Internet Access Enterpriseはそれらのすべてをブロックします。そのデータを可視化できることはきわめて有効です」



同氏はさらに次のように語ります。「Secure Internet Access Enterpriseが提供する情報により、毎日実行されるDNSクエリー数を把握することもできます。仕事中や退勤後の傾向が分かるため、非常に有益です。また、Secure Internet Access EnterpriseのDNS応答時間は、それまでに使用していた標準的なパブリックのキャッシュDNSよりも速くなっています」