2012年に設立されたSmartNewsは、世界中から良質の情報を、必要とする人々に配信できるよう取り組んでいます。SmartNewsの社内システムを管理しているのが、コーポレート・エンジニアリング・チームです。このチームの主な使命は、エンジニアリングの手法を使用して社内全体の効率を改善し、同社のネットワークとユーザーを保護するのに十分なセキュリティ防御を確保することです。
「SmartNewsでは、冗長性を確保するために社内ネットワークを2つ保持しており、それぞれ別のインターネット接続を利用しています」と、エンジニアリングチームの和田正人氏は述べています。「両方のインターネット接続で、ISP提供のキャッシュDNSサーバーを使用していました。しかし、社内ネットワークの停止時に接続を切り替えると、DNSサーバーの切り替えがうまくいかない傾向がありました。これが発生すると、従業員はインターネットアクセスを失い、生産性に影響が出ていました」。
同社のコーポレート・エンジニアリング・チームは、チームによるアクションの必要なく自動的に両方の接続を利用することが可能なキャッシュDNSサーバーが必要だと考えました。
Secure Internet Access Enterpriseの導入によって、悪性サイトにユーザーが誤ってアクセスすることに起因するリスクを排除できるようになりました。また、社内ネットワークが停止した場合も、従業員の生産性に影響はありません。和田正人氏、スマートニュース株式会社、コーポレート・エンジニアリング・チーム
2012年に設立されたSmartNewsは、世界中から良質の情報を、必要とする人々に配信できるよう取り組んでいます。SmartNewsの社内システムを管理しているのが、コーポレート・エンジニアリング・チームです。このチームの主な使命は、エンジニアリングの手法を使用して社内全体の効率を改善し、同社のネットワークとユーザーを保護するのに十分なセキュリティ防御を確保することです。
「Akamaiは信頼できると確信しました」
Akamaiとの話し合いの中で、スマートニュースのチームはSecure Internet Access Enterpriseという名称の新しいサービスを知りました。これは標的型攻撃からエンタープライズを事前に保護するDNSセキュリティサービスです。
「SmartNewsはすでに、Akamaiのコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）を使用してユーザーにコンテンツを提供していました」と、和田正人氏は語ります。「Akamai CDNの安定性と信頼性は高く、パフォーマンスにも役立ちます。多くの人が当社のアプリを使用しているため、このことはきわめて重要です。そこで、他社の製品やサービスを評価することなく、Akamaiに全幅の信頼を寄せることを決定し、Secure Internet Access Enterpriseサービスの展開を決断しました」
このサービスをテスト環境で短期間だけトライアル使用したのち、エンジニアリングチームは自信を持って組織全体にSecure Internet Access Enterpriseを展開することにしました。Akamaiのソリューションは100%クラウドベースのため、必要なのはDNS設定の簡単な変更のみであり、従業員に混乱を招くことなくわずか1週間で段階的に展開が完了しました。
「Secure Internet Access Enterpriseを選択した理由の1つは、展開のシンプルさとスピードでした。SmartNewsの場合は、一部のルーターの設定を、ISP提供のDNSサーバーのアドレスからSecure Internet Access EnterpriseのIPアドレスに変更するだけで、全社に展開することができました。設定変更にかかった時間は5分未満でした」と同氏は振り返ります。
DNSに関する懸念を排除するとともに可視性とセキュリティを向上
和田氏によると、キャッシュDNSに関する問題を排除できることに加えて、Secure Internet Access Enterpriseの導入によって提供される最も大きな利点の1つは、安心です。悪性ドメインにユーザーが誤ってアクセスしても、Akamaiのソリューションがブロックしてくれます。Secure Internet Access Enterpriseの導入後、悪性ドメインへの数百ものリクエストがブロックされており、事前対応型の保護がSmartNewsに提供されています。
また和田氏は、どのドメインがブロックされ、それらのドメインが何回ブロックされているかを確認できることが大きな利点であると言います。「Secure Internet Access Enterpriseには、ドメインがブロックされた回数だけでなく、ブロックされたドメインのランキングを見ることができる非常に効果的な機能があります。これは重要です。サイバー攻撃はユーザーを悪性サイトへと誘導し、その後すぐにドメインを変更するからです。しかし、悪性ドメインが1時間ごとに変更されても、Secure Internet Access Enterpriseはそれらのすべてをブロックします。そのデータを可視化できることはきわめて有効です」
同氏はさらに次のように語ります。「Secure Internet Access Enterpriseが提供する情報により、毎日実行されるDNSクエリー数を把握することもできます。仕事中や退勤後の傾向が分かるため、非常に有益です。また、Secure Internet Access EnterpriseのDNS応答時間は、それまでに使用していた標準的なパブリックのキャッシュDNSよりも速くなっています」
グローバルに展開してテレワーカーとエンドポイントのセキュリティを保護
同社のコーポレート・エンジニアリング・チームには、使用に関する苦情が寄せられたことはありません。現在はSmartNewsの海外拠点にも展開を拡張すると同時に、自宅やリモートで働く従業員を保護しようと考えています。
「Secure Internet Access Enterpriseを展開したおかげで、悪性サイトにユーザーが誤ってアクセスすることに起因するリスクを排除できるようになりました。また、社内ネットワークが停止した場合も、従業員の生産性に影響はありません」と、和田氏は結論付けています。
SmartNewsについて
SmartNewsは世界大手のニュース配信企業であり、世界中から良質の情報を、必要とする人々に提供できるよう取り組んでいます。自社独自の機械学習テクノロジーと、360社を超える米国のパブリッシャーパートナーとの連携により、数百万のユーザーに重要なニュースを提供しています。東京、サンフランシスコ、パロアルト、上海、ニューヨークに拠点があり、多数の従業員を擁しています。詳しくは、以下をご覧ください。https://www.smartnews.com/
Akamaiについて
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