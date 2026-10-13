2012년에 설립된 SmartNews는 전 세계적으로 필요한 사람들에게 고품질 정보를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 전사 엔지니어링 팀은 내부 SmartNews 시스템을 관리합니다. 이 팀의 주요 목표는 엔지니어링 기술을 통해 기업의 네트워크와 사용자를 보호하기에 충분한 보안 체계를 갖추어 회사 전반의 효율성을 높이는 것입니다.
엔지니어링 팀의 마사토 와다(Masato Wada)는 “SmartNews는 이중화를 위해 듀얼 내부 네트워크를 갖고 있고 각 네트워크는 개별적으로 인터넷에 연결됩니다. 두 인터넷 연결 모두 ISP가 제공하는 리커시브 DNS 서버를 사용했습니다. 하지만 이 DNS 서버는 내부 네트워크 장애가 발생했을 때 연결 사이의 원활한 전환이 이루어지지 않는 경우가 있었습니다. 이러한 상황이 발생했을 때 직원들의 인터넷 접속이 끊겨 생산성에 영향을 끼쳤습니다.”라고 말합니다.
해당 기업의 엔지니어링 팀은 팀이 조치를 취하지 않아도 두 연결에 자동으로 이용할 수 있는 리커시브 DNS 서버가 필요하다는 결론을 내렸습니다.
Secure Internet Access Enterprise를 도입한 덕분에 사용자가 의도치 않게 악성 사이트에 접속할 리스크를 줄이고 내부 네트워크 장애가 발생해도 직원 생산성에 영향을 받지 않을 수 있게 되었습니다.마사토 와다(Masato Wada), SmartNews 전사 엔지니어링
2012년에 설립된 SmartNews는 전 세계적으로 필요한 사람들에게 고품질 정보를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 전사 엔지니어링 팀은 내부 SmartNews 시스템을 관리합니다. 이 팀의 주요 목표는 엔지니어링 기술을 통해 기업의 네트워크와 사용자를 보호하기에 충분한 보안 체계를 갖추어 회사 전반의 효율성을 높이는 것입니다.
“Akamai는 신뢰할 수 있는 파트너라는 것을 알고 있었습니다.”
SmartNews 팀은 Akamai와 대화를 하면서 표적 공격으로부터 기업을 선제적으로 방어하는 DNS 보안 서비스인 Secure Internet Access Enterprise라는 새로운 서비스를 알게 되었습니다.
마사토 와다는 “SmartNews에서는 이미 Akamai의 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)를 사용해 사용자에게 콘텐츠를 제공하고 있었습니다. Akamai의 CDN은 매우 안정적이고 신뢰할 수 있었으며 성능 면에서도 큰 도움이 되었습니다. 많은 사람들이 앱을 이용하는 만큼 이 점이 매우 중요했습니다. 이러한 이유로 우리는 다른 회사의 제품과 서비스를 고려하지 않고 전적으로 Akamai를 신뢰하기로 결정했고, Secure Internet Access Enterprise 서비스를 배포하기로 했습니다."라고 설명합니다.
엔지니어링 팀은 테스트 환경에서 서비스를 짧게 체험해 본 후 기업 전체에 Secure Internet Access Enterprise를 배포하기로 한 결정에 확신을 가졌습니다. Akamai의 솔루션은 100% 클라우드 기반이고 DNS 설정만 간단히 변경하면 되었기 때문에 직원의 업무에 차질을 주지 않고 단 일주일 만에 단계적으로 배포가 완료되었습니다.
와다는 "빠르고 간편하게 도입할 수 있다는 사실도 우리가 Secure Internet Access Enterprise를 선택한 이유 중 하나였습니다. SmartNews의 경우, ISP가 우리에게 제공한 DNS 서버 주소를 Secure Internet Access Enterprise IP 주소로 바꾸는 등 몇 가지 라우터 설정을 변경하는 방식으로 회사 전체에 Secure Internet Access Enterprise를 설치할 수 있었습니다. 설정을 변경하는 과정은 5분도 걸리지 않았습니다."라고 언급합니다.
DNS 관련 우려를 해결하는 동시에 가시성 및 보안 개선
와다에 의하면 리커시브 DNS 문제를 해결하는 것 외에 Secure Internet Access Enterprise 도입의 가장 뛰어난 장점 중 하나는 사용자가 의도치 않게 악성 도메인에 접속하더라도 Akamai 솔루션이 이를 차단하기 때문에 안심하고 사용할 수 있다는 점입니다. Secure Internet Access Enterprise는 배포 이후 악성 도메인에 대한 수백만 건의 요청을 차단하며 SmartNews에 선제적인 방어 서비스를 성공적으로 제공했습니다.
또한 와다는 차단된 도메인을 확인하고 해당 도메인이 얼마나 자주 차단되었는지 파악할 수 있는 기능이 가장 큰 장점이라고 설명합니다. 와다는 "Secure Internet Access Enterprise는 도메인이 차단된 횟수를 확인할 수 있는 기능뿐 아니라 차단된 도메인의 순위를 사용자가 확인할 수 있는 매우 유용한 기능도 제공합니다. 사이버 공격은 사용자를 악성 사이트로 연결한 후 빠르게 도메인을 변경하기 때문에 이 기능이 중요합니다. 악성 도메인이 시시각각 변경되더라도 Secure Internet Access Enterprise는 이를 모두 차단합니다. 이 데이터를 시각화할 수 있는 역량은 굉장한 이점이라고 생각합니다."라고 말합니다.
또한 와다는 "Secure Internet Access Enterprise에서 제공하는 정보를 통해 우리는 매일 생성되는 DNS 쿼리의 수를 확인할 수 있습니다. 또한 직원이 언제 근무를 하고 언제 퇴근했는지 트렌드를 파악할 수 있어 매우 유용합니다. 그리고 Secure Internet Access Enterprise의 DNS 응답 시간이 우리가 기존에 사용하던 일반적인 퍼블릭 리커시브 DNS보다 빠르다는 사실도 확인했습니다."라고 설명합니다.
원격 근무자와 엔드포인트 보안을 보호하기 위한 글로벌 배포
기업의 엔지니어링 팀에 운영과 관련한 사용자 불만이 접수되지 않았습니다. 이제 팀은 배포를 확장해 SmartNews의 해외 지사는 물론 재택 근무를 하거나 다른 원격 위치에서 근무하는 직원을 보호하는 방안을 고려하고 있습니다.
와다는 "Secure Internet Access Enterprise를 도입한 덕분에 사용자가 의도치 않게 악성 사이트에 접속할 리스크를 줄이고 내부 네트워크 장애가 발생해도 직원 생산성에 영향을 받지 않을 수 있게 되었습니다."라고 말합니다.
SmartNews 소개
SmartNews는 필요한 사람들에게 고품질 정보를 제공하기 위해 노력하고 있는 대표적인 글로벌 뉴스 서비스 기업입니다. SmartNews는 자체적인 머신 러닝 기술과 360여 곳의 미국 퍼블리셔 파트너와의 협력 관계를 바탕으로 수백만 사용자에게 주요 뉴스를 제공합니다. 도쿄, 샌프란시스코, 팔로알토, 상하이, 뉴욕에 지사와 직원을 두고 있습니다. 자세한 정보: https://www.smartnews.com/
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.