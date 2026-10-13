SmartNews 팀은 Akamai와 대화를 하면서 표적 공격으로부터 기업을 선제적으로 방어하는 DNS 보안 서비스인 Secure Internet Access Enterprise라는 새로운 서비스를 알게 되었습니다.



마사토 와다는 “SmartNews에서는 이미 Akamai의 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)를 사용해 사용자에게 콘텐츠를 제공하고 있었습니다. Akamai의 CDN은 매우 안정적이고 신뢰할 수 있었으며 성능 면에서도 큰 도움이 되었습니다. 많은 사람들이 앱을 이용하는 만큼 이 점이 매우 중요했습니다. 이러한 이유로 우리는 다른 회사의 제품과 서비스를 고려하지 않고 전적으로 Akamai를 신뢰하기로 결정했고, Secure Internet Access Enterprise 서비스를 배포하기로 했습니다."라고 설명합니다.



엔지니어링 팀은 테스트 환경에서 서비스를 짧게 체험해 본 후 기업 전체에 Secure Internet Access Enterprise를 배포하기로 한 결정에 확신을 가졌습니다. Akamai의 솔루션은 100% 클라우드 기반이고 DNS 설정만 간단히 변경하면 되었기 때문에 직원의 업무에 차질을 주지 않고 단 일주일 만에 단계적으로 배포가 완료되었습니다.



와다는 "빠르고 간편하게 도입할 수 있다는 사실도 우리가 Secure Internet Access Enterprise를 선택한 이유 중 하나였습니다. SmartNews의 경우, ISP가 우리에게 제공한 DNS 서버 주소를 Secure Internet Access Enterprise IP 주소로 바꾸는 등 몇 가지 라우터 설정을 변경하는 방식으로 회사 전체에 Secure Internet Access Enterprise를 설치할 수 있었습니다. 설정을 변경하는 과정은 5분도 걸리지 않았습니다."라고 언급합니다.