Fundada em 2012, a SmartNews se compromete em fornecer informações de qualidade de todo o mundo às pessoas. A equipe de engenharia corporativa gerencia os sistemas internos da SmartNews. As principais missões da equipe são melhorar a eficiência em toda a empresa usando técnicas de engenharia para garantir que as defesas de segurança sejam suficientes para proteger as redes e os usuários da empresa.
"A SmartNews tem uma rede interna dupla para redundância e cada rede tem uma conexão com a Internet separada", diz Masato Wada da equipe de engenharia. "As duas conexões de Internet usavam o servidor DNS recursivo fornecido pelo ISP. Mas houve uma tendência do servidor DNS não alternar corretamente na mudança entre as conexões no caso de uma interrupção interna de rede. Quando isso aconteceu, os funcionários perderam o acesso à Internet, o que afetou nossa produtividade."
A equipe de engenharia corporativa determinou que era necessário ter um servidor DNS recursivo que estaria disponível automaticamente para ambas as conexões sem qualquer ação da equipe.
Graças à implantação do Secure Internet Access Enterprise, conseguimos eliminar os riscos decorrentes do acesso inadvertido dos usuários a websites mal-intencionados e garantir que não haja impacto na produtividade dos funcionários em caso de interrupção interna da rede.Masato Wada, Engenharia corporativa, SmartNews
Fundada em 2012, a SmartNews se compromete em fornecer informações de qualidade de todo o mundo às pessoas. A equipe de engenharia corporativa gerencia os sistemas internos da SmartNews. As principais missões da equipe são melhorar a eficiência em toda a empresa usando técnicas de engenharia para garantir que as defesas de segurança sejam suficientes para proteger as redes e os usuários da empresa.
"Nós sabíamos que poderíamos contar com a Akamai"
Durante as reuniões com a Akamai, a equipe da SmartNews soube de um novo serviço de segurança de DNS chamado Secure Internet Access Enterprise, que protege as empresas proativamente contra ataques direcionados.
"A SmartNews já estava usando a CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai para entregar nosso conteúdo aos usuários", diz Masato Wada. "A CDN da Akamai era muito estável e confiável, e também ajudou muito no desempenho, o que foi essencial, pois muitas pessoas usam nossa aplicação. Por isso, decidimos depositar toda a nossa confiança na Akamai sem considerar os produtos e serviços de outras empresas, e optamos por implantar o Secure Internet Access Enterprise."
Após uma breve avaliação do serviço em um ambiente de testes, a equipe de engenharia estava confiante o suficiente para implantar o Secure Internet Access Enterprise em toda a organização. Como a solução da Akamai é 100% baseada em nuvem e requer apenas uma simples alteração de configuração de DNS, a implantação foi concluída em etapas ao longo de apenas uma semana sem nenhuma interrupção para os funcionários.
"A simplicidade e a velocidade da implantação foram algumas das razões por termos escolhido o Secure Internet Access Enterprise. No caso da SmartNews, conseguimos instalar o Secure Internet Access Enterprise em toda a empresa alterando algumas das configurações do roteador, desde o endereço do servidor DNS fornecido pelo ISP até o endereço IP do Secure Internet Access Enterprise. A alteração das configurações levou menos de cinco minutos", lembra Wada.
Visibilidade e segurança aprimoradas, eliminando também as preocupações com o DNS
De acordo com Wada, um dos maiores benefícios da implantação do Secure Internet Access Enterprise, além de eliminar o problema de DNS recursivo, é saber que, mesmo se um usuário acessar involuntariamente um domínio mal-intencionado, a solução da Akamai o bloqueará. Desde a implantação, o Secure Internet Access Enterprise bloqueou centenas de solicitações para domínios mal-intencionados, garantindo proteção proativa à SmartNews com sucesso.
Wada também explica que a capacidade de verificar quais domínios foram bloqueados e com que frequência eles foram bloqueados é um grande benefício: "O Secure Internet Access Enterprise não só permite que você veja quantas vezes os domínios foram bloqueados, mas também tem um recurso muito eficaz que permite ver a classificação dos domínios bloqueados. Isso é importante, pois os invasores virtuais levam os usuários a websites mal-intencionados e, em seguida, alteram rapidamente o domínio. Contudo, mesmo que esses domínios mal-intencionados mudem de hora em hora, o Secure Internet Access Enterprise os bloqueará totalmente. Acredito que poder visualizar esses dados é extremamente vantajoso."
Ele complementa: "As informações fornecidas pelo Secure Internet Access Enterprise também nos permitem verificar o número de consultas DNS diárias. Podemos ver tendências quando os funcionários estão trabalhando e quando encerram o expediente, o que é muito benéfico. Também observamos que o tempo de resposta de DNS do Secure Internet Access Enterprise é mais rápido do que o DNS recursivo público normal que usávamos."
Implantação global para proteger funcionários remotos e segurança de endpoint
A equipe de engenharia corporativa não recebeu nenhuma reclamação operacional de usuários. Agora, eles buscam expandir a implantação para os locais internacionais da SmartNews, bem como proteger os funcionários que estão trabalhando em casa ou em outro local remoto.
"Graças à implantação do Secure Internet Access Enterprise, conseguimos eliminar os riscos decorrentes do acesso inadvertido dos usuários a websites mal-intencionados e garantir que não haja impacto na produtividade dos funcionários em caso de interrupção interna da rede", conclui Wada.
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