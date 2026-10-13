Durante as reuniões com a Akamai, a equipe da SmartNews soube de um novo serviço de segurança de DNS chamado Secure Internet Access Enterprise, que protege as empresas proativamente contra ataques direcionados.



"A SmartNews já estava usando a CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai para entregar nosso conteúdo aos usuários", diz Masato Wada. "A CDN da Akamai era muito estável e confiável, e também ajudou muito no desempenho, o que foi essencial, pois muitas pessoas usam nossa aplicação. Por isso, decidimos depositar toda a nossa confiança na Akamai sem considerar os produtos e serviços de outras empresas, e optamos por implantar o Secure Internet Access Enterprise."



Após uma breve avaliação do serviço em um ambiente de testes, a equipe de engenharia estava confiante o suficiente para implantar o Secure Internet Access Enterprise em toda a organização. Como a solução da Akamai é 100% baseada em nuvem e requer apenas uma simples alteração de configuração de DNS, a implantação foi concluída em etapas ao longo de apenas uma semana sem nenhuma interrupção para os funcionários.



"A simplicidade e a velocidade da implantação foram algumas das razões por termos escolhido o Secure Internet Access Enterprise. No caso da SmartNews, conseguimos instalar o Secure Internet Access Enterprise em toda a empresa alterando algumas das configurações do roteador, desde o endereço do servidor DNS fornecido pelo ISP até o endereço IP do Secure Internet Access Enterprise. A alteração das configurações levou menos de cinco minutos", lembra Wada.