Lors de discussions avec Akamai, l'équipe de SmartNews a entendu parler de Secure Internet Access Enterprise, un nouveau service de sécurité DNS qui protège de manière proactive les entreprises contre les attaques ciblées.



« SmartNews utilisait déjà le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai pour diffuser notre contenu aux utilisateurs », explique Masato Wada. « Le CDN d'Akamai était très stable et fiable ; il a également apporté de l'aide au niveau des performances, ce qui était essentiel, car énormément de personnes utilisent notre application. C'est pourquoi nous avons décidé de faire confiance à Akamai, sans même nous pencher sur les produits et services proposés par d'autres entreprises, et de déployer le service Secure Internet Access Enterprise. »



Après une courte période d'essai du service en environnement de test, l'équipe d'ingénierie était suffisamment confiante pour déployer Secure Internet Access Enterprise dans toute l'entreprise. Puisque la solution d'Akamai est entièrement basée dans le cloud et ne nécessite qu'une simple modification de la configuration DNS, le déploiement s'est fait par étapes en une semaine seulement, sans interruption pour les employés.



« Nous avons choisi Secure Internet Access Enterprise notamment en raison de la simplicité et de la rapidité d'introduction de cette solution. Dans le cas de SmartNews, nous avons pu installer Secure Internet Access Enterprise dans toute l'entreprise en modifiant certains paramètres du routeur, de l'adresse du serveur DNS fournie par le FAI à l'adresse IP de Secure Internet Access Enterprise. La modification des paramètres a pris moins de cinq minutes », se souvient Masato Wada.