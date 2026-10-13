Fondée en 2012, SmartNews s'engage à fournir des informations de qualité provenant du monde entier aux personnes qui en ont besoin. L'équipe d'ingénierie d'entreprise gère les systèmes internes de SmartNews. Les missions principales de l'équipe consistent à améliorer l'efficacité dans l'ensemble de l'entreprise, en utilisant des techniques d'ingénierie pour s'assurer que les défenses de sécurité sont suffisantes pour protéger les réseaux et les utilisateurs de l'entreprise.
« SmartNews dispose d'un double réseau interne pour la redondance et chaque réseau possède une connexion Internet distincte », explique Masato Wada, de l'équipe d'ingénierie. « Les deux connexions Internet utilisaient le serveur DNS récursif fourni par le FAI. Cependant, le serveur DNS avait souvent du mal à basculer entre les connexions lors des pannes du réseau interne. Lors d'une panne, les employés ont perdu l'accès à Internet, ce qui a eu un impact sur notre productivité. »
L'équipe d'ingénierie d'entreprise a déterminé qu'elle devait disposer d'un serveur DNS récursif qui serait automatiquement disponible pour les deux connexions, sans aucune action de la part de l'équipe.
Le déploiement de Secure Internet Access Enterprise nous a permis d'éliminer les risques liés à l'accès accidentel des utilisateurs à des sites malveillants, tout en évitant les impacts sur la productivité des employés en cas de panne du réseau interne.Masato Wada, ingénierie d'entreprise, SmartNews
Fondée en 2012, SmartNews s'engage à fournir des informations de qualité provenant du monde entier aux personnes qui en ont besoin. L'équipe d'ingénierie d'entreprise gère les systèmes internes de SmartNews. Les missions principales de l'équipe consistent à améliorer l'efficacité dans l'ensemble de l'entreprise, en utilisant des techniques d'ingénierie pour s'assurer que les défenses de sécurité sont suffisantes pour protéger les réseaux et les utilisateurs de l'entreprise.
« Nous savions que nous pouvions faire confiance à Akamai »
Lors de discussions avec Akamai, l'équipe de SmartNews a entendu parler de Secure Internet Access Enterprise, un nouveau service de sécurité DNS qui protège de manière proactive les entreprises contre les attaques ciblées.
« SmartNews utilisait déjà le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai pour diffuser notre contenu aux utilisateurs », explique Masato Wada. « Le CDN d'Akamai était très stable et fiable ; il a également apporté de l'aide au niveau des performances, ce qui était essentiel, car énormément de personnes utilisent notre application. C'est pourquoi nous avons décidé de faire confiance à Akamai, sans même nous pencher sur les produits et services proposés par d'autres entreprises, et de déployer le service Secure Internet Access Enterprise. »
Après une courte période d'essai du service en environnement de test, l'équipe d'ingénierie était suffisamment confiante pour déployer Secure Internet Access Enterprise dans toute l'entreprise. Puisque la solution d'Akamai est entièrement basée dans le cloud et ne nécessite qu'une simple modification de la configuration DNS, le déploiement s'est fait par étapes en une semaine seulement, sans interruption pour les employés.
« Nous avons choisi Secure Internet Access Enterprise notamment en raison de la simplicité et de la rapidité d'introduction de cette solution. Dans le cas de SmartNews, nous avons pu installer Secure Internet Access Enterprise dans toute l'entreprise en modifiant certains paramètres du routeur, de l'adresse du serveur DNS fournie par le FAI à l'adresse IP de Secure Internet Access Enterprise. La modification des paramètres a pris moins de cinq minutes », se souvient Masato Wada.
Visibilité et sécurité améliorées tout en éliminant les problèmes au niveau du DNS
Selon Masato Wada, l'un des principaux avantages de Secure Internet Access Enterprise, au-delà de l'élimination du problème de DNS récursif, est la tranquillité de savoir que, même si un utilisateur accédait involontairement à un domaine malveillant, celui-ci serait bloqué par la solution d'Akamai. Depuis le déploiement, Secure Internet Access Enterprise a bloqué des centaines de requêtes vers des domaines malveillants, offrant ainsi une protection proactive à SmartNews.
Masato Wada explique également que la possibilité de vérifier quels domaines ont été bloqués et la fréquence à laquelle ils ont été bloqués constitue un avantage majeur : « Secure Internet Access Enterprise permet non seulement de voir combien de fois les domaines ont été bloqués, mais propose également une fonction très efficace pour visualiser le classement des domaines bloqués. Ce point est important, car les cybercriminels attirent les utilisateurs vers des sites malveillants, avant de modifier rapidement le domaine. Même si ces domaines malveillants changent d'heure en heure, Secure Internet Access Enterprise les bloque tous. Je pense qu'il est extrêmement avantageux de pouvoir visualiser ces données. »
Il poursuit : « Les informations fournies par Secure Internet Access Enterprise nous permettent également de déterminer le nombre de requêtes DNS quotidiennes effectuées. Nous pouvons consulter les tendances lorsque les employés sont au travail et lorsqu'ils ont quitté le bureau, ce qui représente un avantage indéniable. Nous avons également constaté que le temps de réponse du DNS de Secure Internet Access Enterprise est plus rapide que celui du DNS récursif public normal que nous utilisions auparavant. »
Déploiement global pour protéger les travailleurs à distance et la sécurité des points de terminaison
L'équipe d'ingénierie d'entreprise n'a reçu aucune plainte opérationnelle de la part des utilisateurs. Elle cherche désormais à étendre son déploiement aux sites internationaux de SmartNews, tout en protégeant les employés qui travaillent depuis leur domicile ou un autre site distant.
« Le déploiement de Secure Internet Access Enterprise nous a permis d'éliminer les risques liés à l'accès accidentel des utilisateurs à des sites malveillants, tout en évitant l'impact d'une panne du réseau interne sur la productivité des employés », conclut Masato Wada.
À propos de SmartNews
SmartNews est une société de recherche d'actualités internationales majeure dont l'objectif est de fournir des informations de qualité aux personnes qui en ont besoin. SmartNews fournit des informations importantes aux yeux de ses millions d'utilisateurs grâce à sa technologie unique d'apprentissage automatique et à ses relations avec plus de 360 éditeurs américains partenaires. La société compte des employés et des bureaux à Tokyo, San Francisco, Palo Alto, Shanghai et New York. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.smartnews.com/
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.