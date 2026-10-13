Während der Gespräche mit Akamai hörte das SmartNews-Team von einem neuen Dienst namens Secure Internet Access Enterprise, einem DNS-Sicherheitsservice, der Unternehmen proaktiv vor gezielten Angriffen schützt.



„SmartNews setzte bereits das CDN (Content Delivery Network) von Akamai ein, um unternehmenseigene Inhalte an die Nutzer zu übermitteln“, so Masato Wada. „Das CDN von Akamai war sehr stabil und zuverlässig und hat außerdem erheblich zur Performance beigetragen. Dies war wichtig, da so viele Menschen unsere App nutzen. Aus diesem Grund beschlossen wir, uns voll und ganz auf Akamai zu verlassen, ohne die Produkte und Services anderer Unternehmen in Betracht zu ziehen, und entschieden uns für den Secure Internet Access Enterprise-Service.“



Nach einer kurzen Testphase in einer Testumgebung hatte das Engineering Team keine Bedenken, Secure Internet Access Enterprise im gesamten Unternehmen bereitzustellen. Da die Lösung von Akamai vollständig cloudbasiert ist und nur eine einfache DNS-Konfigurationsänderung erfordert, wurde die Bereitstellung stufenweise in nur einer Woche und ohne Unterbrechungen für die Mitarbeiter abgeschlossen.



„Einer der Gründe, warum wir uns für Secure Internet Access Enterprise entschieden haben, war die einfache und schnelle Einführung im Unternehmen. Secure Internet Access Enterprise konnte bei SmartNews unternehmensweit installiert werden. Dazu wurden ganz einfach bestimmte Routereinstellungen von der Adresse des DNS-Servers, der uns vom Internetanbieter bereitgestellt wurde, in die IP-Adresse von Secure Internet Access Enterprise geändert. Das Ändern der Einstellungen dauerte weniger als fünf Minuten“, erinnert sich Wada.