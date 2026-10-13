Fundada en 2012, SmartNews mantiene el compromiso de proporcionar información de calidad a las personas que la necesitan en todo el mundo. El equipo de ingeniería corporativa gestiona los sistemas internos de SmartNews. Los principales objetivos del equipo son mejorar la eficiencia en toda la empresa, utilizando técnicas de ingeniería para garantizar que las defensas sean suficientes para proteger las redes y los usuarios empresariales.
"SmartNews dispone de una red interna doble para la redundancia y, además, cada red tiene una conexión a Internet independiente", afirma Masato Wada, del equipo de ingeniería. "Ambas conexiones de Internet utilizaban el servidor de DNS recursivo proporcionado por el ISP. Sin embargo, el servidor de DNS no solía realizar bien la conmutación al cambiar de una conexión a otra si se producía una interrupción interna de la red. Cuando esto sucedía, los empleados se quedaban sin acceso a Internet, lo que afectaba a nuestra productividad".
El equipo de ingeniería corporativa decidió que necesitaba disponer de un servidor de DNS recursivo que estuviera disponible automáticamente para ambas conexiones sin que el equipo tuviera que intervenir.
Con Secure Internet Access Enterprise, hemos podido eliminar los riesgos derivados del acceso accidental de los usuarios a sitios maliciosos, además de garantizar la máxima productividad de los empleados en caso de interrupción de la red interna.Masato Wada, Ingeniería Corporativa, SmartNews
Fundada en 2012, SmartNews mantiene el compromiso de proporcionar información de calidad a las personas que la necesitan en todo el mundo. El equipo de ingeniería corporativa gestiona los sistemas internos de SmartNews. Los principales objetivos del equipo son mejorar la eficiencia en toda la empresa, utilizando técnicas de ingeniería para garantizar que las defensas sean suficientes para proteger las redes y los usuarios empresariales.
"Sabíamos que podíamos confiar en Akamai"
Durante las conversaciones con Akamai, el equipo de SmartNews oyó hablar de un servicio nuevo denominado Secure Internet Access Enterprise, un servicio de seguridad de DNS que protege de forma proactiva a las empresas frente a ataques específicos.
"SmartNews ya estaba utilizando la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai para distribuir nuestro contenido a los usuarios", afirma Masato Wada. "La CDN de Akamai era muy estable y fiable, y mejoraba mucho el rendimiento, lo que era fundamental debido al gran número de personas que utilizaban nuestra aplicación. Por este motivo, decidimos confiar plenamente en Akamai, sin ni siquiera tener en cuenta productos y servicios de otras empresas, y desplegar el servicio Secure Internet Access Enterprise".
Tras un breve examen del servicio en un entorno de prueba, el equipo de ingeniería consiguió el nivel de confianza suficiente para desplegar Secure Internet Access Enterprise en toda la organización. Dado que la solución de Akamai está 100 % basada en la nube y solo requiere un sencillo cambio en la configuración del DNS, el despliegue se realizó por etapas en tan solo una semana, sin que esto supusiera ningún trastorno para los empleados.
"La sencillez y velocidad de la puesta en marcha fue una de las razones por las que nos decantamos por Secure Internet Access Enterprise. En SmartNews, pudimos instalar Secure Internet Access Enterprise en toda la empresa cambiando parte de la configuración del enrutador, de la dirección del servidor de DNS que nos proporcionó el ISP a la dirección IP de Secure Internet Access Enterprise. Tardamos menos de cinco minutos en realizar este cambio de configuración", recuerda Masato Wada.
Visibilidad y seguridad mejoradas y fin de los problemas del DNS
Según Masato Wada, una de las mayores ventajas de introducir Secure Internet Access Enterprise, además de que elimina el problema del DNS recursivo, es la tranquilidad de saber que, incluso aunque un usuario acceda por error a un dominio malicioso, la solución de Akamai lo bloqueará. Desde su despliegue, Secure Internet Access Enterprise ha bloqueado cientos de solicitudes a dominios maliciosos, lo que ha permitido ofrecer una protección proactiva a SmartNews.
Wada también explica que la posibilidad de comprobar qué dominios y con qué frecuencia se han bloqueado es una ventaja importante: "Secure Internet Access Enterprise no solo permite ver cuántas veces se han bloqueado los dominios, sino que también dispone de una función muy eficaz que permite ver la clasificación de los dominios bloqueados. Esto es importante, ya que los ciberatacantes dirigen a los usuarios a sitios maliciosos y, a continuación, cambian rápidamente el dominio. Sin embargo, incluso cuando estos dominios maliciosos cambian hora tras hora, Secure Internet Access Enterprise los consigue bloquear a todos. En mi opinión, la posibilidad de ver estos datos representa una gran ventaja".
Continúa: "La información que Secure Internet Access Enterprise proporciona también significa que podemos determinar el número de consultas de DNS que se realizan cada día. Podemos ver las tendencias cuando los empleados están en el trabajo y cuando han dejado de trabajar, lo que resulta muy práctico. También hemos observado que el tiempo de respuesta del DNS de Secure Internet Access Enterprise es menor que el del DNS recursivo público habitual que utilizábamos anteriormente".
Despliegue global para proteger a los trabajadores remotos y seguridad de extremos
El equipo de ingeniería corporativa no ha recibido ninguna queja de los usuarios por cuestiones operativas. Ahora pretende ampliar el despliegue a otros centros internacionales de SmartNews, así como proteger a los empleados que trabajan desde casa o desde otro tipo de ubicación remota.
"Con Secure Internet Access Enterprise, hemos podido eliminar los riesgos derivados del acceso accidental de los usuarios a sitios maliciosos, además de garantizar la máxima productividad de los empleados en caso de interrupción de la red interna", concluye Wada.
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