Durante las conversaciones con Akamai, el equipo de SmartNews oyó hablar de un servicio nuevo denominado Secure Internet Access Enterprise, un servicio de seguridad de DNS que protege de forma proactiva a las empresas frente a ataques específicos.



"SmartNews ya estaba utilizando la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai para distribuir nuestro contenido a los usuarios", afirma Masato Wada. "La CDN de Akamai era muy estable y fiable, y mejoraba mucho el rendimiento, lo que era fundamental debido al gran número de personas que utilizaban nuestra aplicación. Por este motivo, decidimos confiar plenamente en Akamai, sin ni siquiera tener en cuenta productos y servicios de otras empresas, y desplegar el servicio Secure Internet Access Enterprise".



Tras un breve examen del servicio en un entorno de prueba, el equipo de ingeniería consiguió el nivel de confianza suficiente para desplegar Secure Internet Access Enterprise en toda la organización. Dado que la solución de Akamai está 100 % basada en la nube y solo requiere un sencillo cambio en la configuración del DNS, el despliegue se realizó por etapas en tan solo una semana, sin que esto supusiera ningún trastorno para los empleados.



"La sencillez y velocidad de la puesta en marcha fue una de las razones por las que nos decantamos por Secure Internet Access Enterprise. En SmartNews, pudimos instalar Secure Internet Access Enterprise en toda la empresa cambiando parte de la configuración del enrutador, de la dirección del servidor de DNS que nos proporcionó el ISP a la dirección IP de Secure Internet Access Enterprise. Tardamos menos de cinco minutos en realizar este cambio de configuración", recuerda Masato Wada.