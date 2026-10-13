Wada 表示，除了消除递归 DNS 问题之外，引入 Secure Internet Access Enterprise 的最大好处之一是，即使用户无意中访问了恶意域，Akamai 的解决方案也会阻止它。自部署以来，Secure Internet Access Enterprise 阻止了数百个恶意域请求，成功为 SmartNews 提供主动保护。



Wada 还坦言，他们能够检查哪些域已被阻止以及被阻止的频率，这是一个重大优势：“Secure Internet Access Enterprise 不仅能让用户查看域被阻止的次数，而且它还具有一个非常有效的功能，即让用户查看被阻止的域的排名。这一点非常重要，因为网络攻击者会引导用户访问恶意站点，然后快速更改域。但是，即使这些恶意域每小时都在更改，Secure Internet Access Enterprise 也会阻止所有这些域。我认为，能够监测这些数据对于我们非常有利。”



他继续说道：“Secure Internet Access Enterprise 提供的信息还意味着，我们能够确定每日 DNS 查询的数量，并了解这些数量在员工上班时和下班时的变化趋势，这非常有用。我们还看到，Secure Internet Access Enterprise 的 DNS 响应速度比我们以前使用的普通公共递归 DNS 的响应速度更快。”