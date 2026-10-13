SmartNews 成立于 2012 年，致力于为目标用户提供来自世界各地的优质信息。公司工程团队管理内部 SmartNews 系统。该团队的关键任务是提高整个公司的效率，通过使用工程技术来确保安全防御措施足以保护该公司的网络和用户。
工程团队的 Masato Wada 说道：“SmartNews 具有双重内部网络以实现冗余，每个网络都有单独的互联网连接。两个互联网连接都使用 ISP 提供的递归 DNS 服务器。但是，如果发生内部网络中断，在连接之间切换时，DNS 服务器往往不能很好地进行切换。发生这种情况时，员工会丢失互联网访问，从而影响我们的工作效率。”
公司工程团队确定需要一个递归 DNS 服务器，该服务器可自动用于两个连接，而无需团队采取任何措施。
由于引入了 Secure Internet Access Enterprise，我们能够消除用户无意中访问恶意站点所带来的风险，并确保在内部网络中断时不会影响员工的工作效率。SmartNews 企业工程部 Masato Wada
SmartNews 成立于 2012 年，致力于为目标用户提供来自世界各地的优质信息。公司工程团队管理内部 SmartNews 系统。该团队的关键任务是提高整个公司的效率，通过使用工程技术来确保安全防御措施足以保护该公司的网络和用户。
“我们发现，我们可以信任 Akamai”
在与 Akamai 展开讨论期间，SmartNews 团队听说了一款名为 Secure Internet Access Enterprise 的新服务，这是一款可主动抵御定向攻击的 DNS 安全服务。
Masato Wada 说道：“SmartNews 已在使用 Akamai 的内容交付网络 (CDN) 向用户交付内容。Akamai 的 CDN 非常稳定和可靠，它也对性能有很大帮助，这非常重要，因为许多人在使用我们的应用程序。因此，我们决定完全信任 Akamai，甚至不考虑其他公司的产品和服务，并决定部署 Secure Internet Access Enterprise 服务。”
在测试环境中对服务进行短期试用后，工程团队对在整个公司中部署 Secure Internet Access Enterprise 充满信心。由于 Akamai 的解决方案是完全基于云的，并且只需要简单的 DNS 配置更改，因此部署仅在一周时间内便分阶段完成，没有对员工造成任何中断。
“我们可以快速简单地引入该解决方案，而这正是我们选择 Secure Internet Access Enterprise 的原因之一。在 SmartNews 的案例中，我们能够通过将某些路由器设置从 ISP 提供给我们的 DNS 服务器地址更改为 Secure Internet Access Enterprise IP 地址，从而在整个公司内安装 Secure Internet Access Enterprise。更改设置所用的时间不到五分钟。”Wada 回忆道。
提高了可见性和安全性，同时消除了 DNS 问题
Wada 表示，除了消除递归 DNS 问题之外，引入 Secure Internet Access Enterprise 的最大好处之一是，即使用户无意中访问了恶意域，Akamai 的解决方案也会阻止它。自部署以来，Secure Internet Access Enterprise 阻止了数百个恶意域请求，成功为 SmartNews 提供主动保护。
Wada 还坦言，他们能够检查哪些域已被阻止以及被阻止的频率，这是一个重大优势：“Secure Internet Access Enterprise 不仅能让用户查看域被阻止的次数，而且它还具有一个非常有效的功能，即让用户查看被阻止的域的排名。这一点非常重要，因为网络攻击者会引导用户访问恶意站点，然后快速更改域。但是，即使这些恶意域每小时都在更改，Secure Internet Access Enterprise 也会阻止所有这些域。我认为，能够监测这些数据对于我们非常有利。”
他继续说道：“Secure Internet Access Enterprise 提供的信息还意味着，我们能够确定每日 DNS 查询的数量，并了解这些数量在员工上班时和下班时的变化趋势，这非常有用。我们还看到，Secure Internet Access Enterprise 的 DNS 响应速度比我们以前使用的普通公共递归 DNS 的响应速度更快。”
依托全球部署保护远程员工和端点安全
公司工程团队尚未收到用户发来操作投诉。他们现在希望将部署扩展到 SmartNews 的全球办公地点，并保护在家办公或在其他远程位置工作的员工。
“由于引入了 Secure Internet Access Enterprise，我们能够消除用户无意中访问恶意站点所带来的风险，并确保在内部网络中断时不会影响员工的工作效率。”Wada 总结道。
SmartNews 简介
SmartNews 是一家领先的全球新闻探索公司，致力于为目标用户提供优质信息。SmartNews 凭借其独特的机器学习技术以及与 360 多家美国出版商合作伙伴的合作关系，为数百万用户提供重要新闻。该公司在东京、旧金山、帕洛阿尔托、上海和纽约都拥有员工并设有办事处。如需了解更多信息，请访问：https://www.smartnews.com/
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