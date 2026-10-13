Secondo Wada, uno dei maggiori vantaggi dell'introduzione di Secure Internet Access Enterprise, oltre all'eliminazione del problema del DNS ricorsivo, è la certezza che, anche se un utente dovesse accedere involontariamente a un dominio dannoso, la soluzione di Akamai lo bloccherà. Dal momento della sua distribuzione, Secure Internet Access Enterprise ha bloccato centinaia di richieste di domini dannosi, garantendo una protezione proattiva a SmartNews.



Wada spiega anche che la possibilità di verificare quali domini sono stati bloccati e con quale frequenza è un vantaggio importante: "Secure Internet Access Enterprise non solo consente di vedere quante volte i domini sono stati bloccati, ma ha anche una funzione molto efficace per visualizzare la classifica dei domini bloccati. Ciò è importante in quanto gli autori degli attacchi informatici indirizzano gli utenti a siti dannosi e in seguito cambiano rapidamente il dominio. Ma anche se questi domini dannosi cambiano di ora in ora, Secure Internet Access Enterprise li blocca tutti. Ritengo che essere in grado di visualizzare questi dati sia estremamente vantaggioso".



Wada continua affermando che "le informazioni fornite da Secure Internet Access Enterprise ci consentono, inoltre, di verificare il numero di query DNS giornaliere effettuate: possiamo osservare le tendenze quando i dipendenti sono al lavoro e quando non lo sono, un aspetto molto vantaggioso. Abbiamo anche notato che il tempo di risposta del DNS di Secure Internet Access Enterprise è più veloce di quello del normale DNS ricorsivo pubblico che abbiamo usato in precedenza".