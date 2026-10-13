常に改革を行い、変革を促進することに熱意を持って取り組んでいる企業では、その文化が経営のあらゆる部分に影響を及ぼします。フランスに拠点を置き、世界中にビジネスを展開している大手建設会社、Spie batignollesのケースが、まさにそれです。この方針により、Spie batignollesのInformation System Security Managerとして自社のエンジニアやコンサルタントが安全に業務を行うためのソリューションを模索していたSebastien Vanneuville氏は、ある課題に直面しました。
Spie batignollesでは、何百人ものエンジニアとコンサルタントが、業務時間のおよそ50%をミーティングや建設プロジェクトの現場などの遠隔地での仕事に費やしています。他の現代企業と同様に、Spie batignollesの従業員はノートPCを使用しており、どこからでも業務を行うことができます。しかし、適切なセキュリティ対策を導入していなければ、このようなツールは不正アクセスを受け、企業ネットワークに脅威が侵入するルートとなるおそれがあるのです。
会社が成長するにつれ、経営陣は強固なサイバーセキュリティの必要性を認識するようになりました。Vanneuville氏はさまざまなセキュリティソリューションを導入してこの課題に対処しようとする中で、DNSが自社のグローバルセキュリティ戦略の弱点であることに気づきました。Spie batignollesのISPが提供するキャッシュDNSの名前解決サービスは、サードパーティーの脅威インテリジェンスデータに依存していたため、同社が求める水準のセキュリティは備えていませんでした。また、セキュリティチームは、キャッシュDNSのトラフィックについて正確な情報を得ることができませんでした。
「このように可視性が低かったため、潜在的なセキュリティ問題を把握することができず、些細なサイバーセキュリティイベントさえもリスクになる環境でした。また、遠隔地で仕事をしているユーザーを潜在的な脅威から確実に保護する手段がありませんでした。当時、セキュリティポスチャを強化するソリューションが必要だったのです」とVanneuville氏は述べています。
サイバーセキュリティにおいては、信頼関係が重要です。それこそが、Secure Internet Access EnterpriseとAkamaiのエキスパートから得られる価値です。Sebastien Vanneuville氏、Spie batignolles、Information System Security Manager
DNSセキュリティの問題を解決
常に改革を行い、変革を促進することに熱意を持って取り組んでいる企業では、その文化が経営のあらゆる部分に影響を及ぼします。フランスに拠点を置き、世界中にビジネスを展開している大手建設会社、Spie batignollesのケースが、まさにそれです。この方針により、Spie batignollesのInformation System Security Managerとして自社のエンジニアやコンサルタントが安全に業務を行うためのソリューションを模索していたSebastien Vanneuville氏は、ある課題に直面しました。
Secure Internet Access Enterpriseで待望のセキュリティレイヤーを追加
Akamaiの評判をよく知っていたSebastien氏は、Secure Internet Access Enterpriseソリューションの評価を行いました。そして、DNSを使って、パフォーマンスに影響を及ぼすことなく、迅速かつ簡単にSpie batignollesのセキュリティポスチャを改善できるということを確認しました。
Secure Internet Access Enterpriseは、DNSを制御ポイントとして使用するセキュリティレイヤーを追加し、企業ネットワークに接続しているかどうかを問わず、すべてのユーザーとデバイスについて悪性のドメインや通信をブロックします。外部のキャッシュDNSトラフィックをSecure Internet Access Enterpriseにリダイレクトすると、リクエストされたすべてのドメインが、Akamaiの脅威インテリジェンスによるリアルタイムのドメインリスク評価と照合されます。このソリューションは、1日あたり2兆2000億ものキャッシュDNSリクエストの名前解決を行うなど、インターネットトラフィックに対するAkamaiの最高水準の可視性に基づいた最新の脅威インテリジェンスを備えているため、非常に効果的です。
Vanneuville氏によると、Secure Internet Access Enterpriseはプラグアンドプレイのソリューションより設定に時間がかからず、利用規定を簡単にカスタマイズすることができます。導入はごく短期間で完了し、請負業者やエンジニアのノートPCを保護できるようになりました。
セキュリティとセキュリティオペレーションの改善
以前のSpie batignollesには、利用規定を構築し、施行する手段がありませんでした。Vanneuville氏は、それを従業員に適用するだけでなく、ゲスト用Wi-Fiの利用規定を定め、脅威の拡散リスクを低減するために利用しています。
彼が驚いたのは、使い勝手に優れたダッシュボードを通じて、エンタープライズDNSのすべてのアウトバウンドトラフィック、脅威、利用規定関連のイベントに関する情報をリアルタイムで得られることです。「Akamaiがその脅威インテリジェンスリストにドメインまたはURLを追加した理由がすぐにわかります」と同氏は述べています。
Akamaiが最新の関連情報を提供するため、Vanneuville氏は自社のセキュリティポスチャを強化しやすい環境ができました。「以前はどのユーザーがどのドメインを見ているのか把握できませんでした。現在はAkamai Secure Internet Access Enterpriseによって非常に詳しく把握することができ、ネットワーク外のノートPCユーザーのセキュリティについても大きな安心感と自信を得られました」
Secure Internet Access Enterpriseの効果は、他の面でも表れています。Vanneuville氏は次の言葉で結んでいます。「かつては複数のチームメンバーで行っていた仕事を、Secure Internet Access Enterpriseが対応してくれます。まるでセキュリティチームの一員のようです。今ではDNSセキュリティの懸念がなくなり、優先度の高い業務に専念することができます」
Spie batignollesについて
Spie batignollesは、建築、インフラ、サービス業界の大手企業です。建設、土木建築、エネルギー、公共事業、不動産、コンセッション事業の6つを主な専門領域としています。Spie batignollesの代表的なプロジェクトの例として、Maison de la Radio、研究センターEDFサクレー、ITER、Palais des Congrès du Havre、高速道路A10、A9、A466、MGEN Institute of La Verrière、ストラスブールの大審裁判所、リヨン - トリノ間の鉄道、メトロポール・デュ・グラン・パリの枠組みで行われた業務などがあります。また、専門代理店のネットワークを生かして、地方介入、メンテナンス、支援を全国規模で行っています。Spie batignollesは、市場でトップクラスの「顧客関係」を誇り、パートナーシップの差別化というポリシーを掲げています。2018年には20億ユーロの売上高を達成。フランス国内とヨーロッパ、中東、アフリカの9か国に170のオフィスがあり、7,500人の従業員を抱えています。Spie batignollesは、自立的に事業を展開する手段を備えており、2003年9月以降、経営陣と従業員が中心となってグループを統率しています。www.spiebatignolles.fr
Akamaiについて
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