Spie Batignolles

常に改革を行い、変革を促進することに熱意を持って取り組んでいる企業では、その文化が経営のあらゆる部分に影響を及ぼします。フランスに拠点を置き、世界中にビジネスを展開している大手建設会社、Spie batignollesのケースが、まさにそれです。この方針により、Spie batignollesのInformation System Security Managerとして自社のエンジニアやコンサルタントが安全に業務を行うためのソリューションを模索していたSebastien Vanneuville氏は、ある課題に直面しました。



Spie batignollesでは、何百人ものエンジニアとコンサルタントが、業務時間のおよそ50%をミーティングや建設プロジェクトの現場などの遠隔地での仕事に費やしています。他の現代企業と同様に、Spie batignollesの従業員はノートPCを使用しており、どこからでも業務を行うことができます。しかし、適切なセキュリティ対策を導入していなければ、このようなツールは不正アクセスを受け、企業ネットワークに脅威が侵入するルートとなるおそれがあるのです。



会社が成長するにつれ、経営陣は強固なサイバーセキュリティの必要性を認識するようになりました。Vanneuville氏はさまざまなセキュリティソリューションを導入してこの課題に対処しようとする中で、DNSが自社のグローバルセキュリティ戦略の弱点であることに気づきました。Spie batignollesのISPが提供するキャッシュDNSの名前解決サービスは、サードパーティーの脅威インテリジェンスデータに依存していたため、同社が求める水準のセキュリティは備えていませんでした。また、セキュリティチームは、キャッシュDNSのトラフィックについて正確な情報を得ることができませんでした。



「このように可視性が低かったため、潜在的なセキュリティ問題を把握することができず、些細なサイバーセキュリティイベントさえもリスクになる環境でした。また、遠隔地で仕事をしているユーザーを潜在的な脅威から確実に保護する手段がありませんでした。当時、セキュリティポスチャを強化するソリューションが必要だったのです」とVanneuville氏は述べています。