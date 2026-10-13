Al ser una empresa que se basa en una redefinición y aceleración constantes de su transformación, no hay ningún resquicio de las operaciones de Spie Batignolles que no se vea afectado por este espíritu de reinventarse. La firma gala es todo un líder de la construcción y presume de presencia y operaciones a nivel mundial, pero este enfoque centrado en la transformación comenzó a plantear importantes desafíos para Sebastien Vanneuville, gestor de la Seguridad de los Sistemas de Información de Spie Batignolles. Debía garantizar que los ingenieros y los asesores de la empresa pudieran realizar todas sus tareas correspondientes con total seguridad.
Cientos de estos profesionales trabajan de forma remota, aproximadamente el 50 % de su tiempo, ya sea en reuniones o en proyectos de construcción in situ. Al igual que sucede en cualquier otra empresa moderna, Spie batignolles equipa a estos empleados con portátiles que les permiten trabajar desde cualquier lugar. No obstante, si no se aplican las medidas de seguridad idóneas, estos dispositivos pueden verse comprometidos y convertirse en un canal perfecto para infiltrar amenazas en la red corporativa.
A medida que la empresa comenzó a expandirse, el equipo directivo fue tomando conciencia de la necesidad acuciante de contar con una estrategia de ciberseguridad sólida. Si bien Sebastien había aplicado distintas soluciones de seguridad para hacer frente a estos retos, pudo comprobar cómo el sistema de nombres de dominio (DNS) representaba un punto débil para la estrategia de seguridad global de la empresa. Por entonces, el proveedor de servicios de Internet (ISP) de Spie batignolles proporcionaba un servicio de resolución de DNS recursivo que dependía de datos de inteligencia ante amenazas de terceros y que, por tanto, no garantizaba el nivel de protección que la empresa exigía. Asimismo, para el equipo de seguridad resultaba imposible obtener información precisa sobre el tráfico de DNS recursivo.
"Teníamos tan poca visibilidad que no éramos conscientes de los posibles problemas de seguridad, y hasta el incidente de ciberseguridad más diminuto ya entrañaba riesgos. Además, cuando los usuarios trabajaban de forma remota, no teníamos forma alguna de asegurarnos de que estuvieran a salvo de posibles amenazas. Necesitábamos un sistema que nos permitiera fortalecer nuestra estrategia de seguridad en esos casos", explica Sebastien.
En cuestiones de ciberseguridad, resulta clave establecer relaciones basadas en la confianza. Y eso es precisamente lo que buscamos y lo que conseguimos con Secure Internet Access Enterprise y el equipo de expertos de Akamai.Sebastien Vanneuville, gestor de la Seguridad de los Sistemas de Información, Spie Batignolles
Bases para abordar las brechas de seguridad de DNS
Al ser una empresa que se basa en una redefinición y aceleración constantes de su transformación, no hay ningún resquicio de las operaciones de Spie Batignolles que no se vea afectado por este espíritu de reinventarse. La firma gala es todo un líder de la construcción y presume de presencia y operaciones a nivel mundial, pero este enfoque centrado en la transformación comenzó a plantear importantes desafíos para Sebastien Vanneuville, gestor de la Seguridad de los Sistemas de Información de Spie Batignolles. Debía garantizar que los ingenieros y los asesores de la empresa pudieran realizar todas sus tareas correspondientes con total seguridad.
Adición de una capa de seguridad muy necesaria con Secure Internet Access Enterprise
Sebastien ya conocía la reputación de Akamai, y por eso pensó en la solución Secure Internet Access Enterprise. Cuando la probó, quedó impresionado por la rapidez y facilidad que ofrecía para mejorar la estrategia de seguridad de Spie Batignolles, centrándose en el DNS y sin ralentizar el rendimiento.
Secure Internet Access Enterprise añade una capa de seguridad que utiliza el DNS como punto de control para bloquear comunicaciones y dominios maliciosos de todos los usuarios y dispositivos, independientemente de si están dentro o fuera de la red corporativa. Una vez que Spie batignolles redirigió el tráfico de DNS recursivo externo a Secure Internet Access Enterprise, todos los dominios solicitados se empezaron a cotejar con la información en tiempo real de Akamai relativa al riesgo de los dominios. Esta solución ofrece una gran precisión, gracias a su inteligencia ante amenazas actualizada al minuto y basada en la visibilidad única que tiene Akamai del tráfico de Internet, que incluye la resolución de 2,2 billones de solicitudes de DNS recursivo al día.
Como si de una solución del tipo "plug and play" lista para usarse se tratara, Sebastien configuró Secure Internet Access Enterprise muy rápidamente, y personalizó con facilidad la política de uso aceptable. La herramienta se consiguió implementar en un tiempo récord y garantizó la protección de los portátiles de los ingenieros y contratistas.
Mejora de la seguridad y de las operaciones de seguridad
Anteriormente, Spie Batignolles carecía de los medios necesarios para establecer y aplicar una política de uso aceptable. Además de aplicar dicha política a sus empleados, Sebastien debía establecer una política de Wi-Fi de invitados con el fin de limitar los riesgos de propagación de amenazas.
El experto quedó impresionado con la solución de Akamai, ya que consiguió información en tiempo real sobre todo el tráfico de DNS saliente de la empresa, así como sobre los eventos de amenazas y relativos a la política de uso aceptable; todo ello desde un panel fácil de usar. "Podemos entender rápidamente por qué Akamai ha añadido un dominio o una URL a sus listas de inteligencia ante amenazas", apunta.
Gracias a esta información relevante y actualizada proporcionada por Akamai, Sebastien puede mejorar la estrategia de seguridad de su empresa. "Antes no podíamos ni averiguar qué dominios consultaban los usuarios. Pero ahora, con Akamai Secure Internet Access Enterprise, tenemos acceso a información mucho más detallada, lo que nos proporciona tranquilidad y también la certeza de que los usuarios de portátiles están protegidos cuando trabajan de forma remota", resalta Sebastien.
Las ventajas de Secure Internet Access Enterprise se aprecian también en muchos otros ámbitos. "Secure Internet Access Enterprise puede asumir tareas que solían requerir la intervención de varios miembros de mi equipo. De hecho, consideramos que la herramienta constituye un miembro más de nuestro equipo de seguridad. Ahora que ya no tenemos que preocuparnos sobre la seguridad de DNS, podemos centrar nuestros esfuerzos en otras prioridades", concluye Sebastien.
Acerca de Spie Batignolles
Spie batignolles es una importante firma del sector de la edificación, infraestructuras y servicios. Opera principalmente en seis áreas de especialización: construcción, ingeniería civil y estructural, energía, obras públicas, sector inmobiliario y concesiones. Entre los proyectos más icónicos de la firma destacan la restauración de la Maison de la Radio; la construcción del centro de investigaciones Saclay de EDF; su participación en el proyecto ITER; el palacio de congresos de La Haya; las autopistas A10, A9 y A466; el instituto MGEN de La Verrièrre; los tribunales de Estrasburgo; el enlace ferroviario Lyon-Turín; y las obras llevadas a cabo en el marco de la Metrópolis del Gran París. El grupo también realiza intervenciones locales, tareas de mantenimiento y operaciones en todo el país a través de una red de agencias de atención específica. Spie batignolles está consiguiendo posicionarse como líder del mercado gracias a su enfoque centrado en las relaciones con los clientes, a la vez que desarrolla una política de ofertas diferenciadas para sus partners. El grupo registró unas ventas de 2000 millones de euros en 2018, y cuenta con 7500 empleados, 170 oficinas en Francia y 9 en otros países de Europa, Oriente Medio y África. Spie batignolles se ha dotado de los medios necesarios para conducir su propio desarrollo de una forma totalmente independiente. Desde septiembre de 2003, el grupo está controlado principalmente por sus directivos y empleados. www.spiebatignolles.fr
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.