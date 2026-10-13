Al ser una empresa que se basa en una redefinición y aceleración constantes de su transformación, no hay ningún resquicio de las operaciones de Spie Batignolles que no se vea afectado por este espíritu de reinventarse. La firma gala es todo un líder de la construcción y presume de presencia y operaciones a nivel mundial, pero este enfoque centrado en la transformación comenzó a plantear importantes desafíos para Sebastien Vanneuville, gestor de la Seguridad de los Sistemas de Información de Spie Batignolles. Debía garantizar que los ingenieros y los asesores de la empresa pudieran realizar todas sus tareas correspondientes con total seguridad.



Cientos de estos profesionales trabajan de forma remota, aproximadamente el 50 % de su tiempo, ya sea en reuniones o en proyectos de construcción in situ. Al igual que sucede en cualquier otra empresa moderna, Spie batignolles equipa a estos empleados con portátiles que les permiten trabajar desde cualquier lugar. No obstante, si no se aplican las medidas de seguridad idóneas, estos dispositivos pueden verse comprometidos y convertirse en un canal perfecto para infiltrar amenazas en la red corporativa.



A medida que la empresa comenzó a expandirse, el equipo directivo fue tomando conciencia de la necesidad acuciante de contar con una estrategia de ciberseguridad sólida. Si bien Sebastien había aplicado distintas soluciones de seguridad para hacer frente a estos retos, pudo comprobar cómo el sistema de nombres de dominio (DNS) representaba un punto débil para la estrategia de seguridad global de la empresa. Por entonces, el proveedor de servicios de Internet (ISP) de Spie batignolles proporcionaba un servicio de resolución de DNS recursivo que dependía de datos de inteligencia ante amenazas de terceros y que, por tanto, no garantizaba el nivel de protección que la empresa exigía. Asimismo, para el equipo de seguridad resultaba imposible obtener información precisa sobre el tráfico de DNS recursivo.



"Teníamos tan poca visibilidad que no éramos conscientes de los posibles problemas de seguridad, y hasta el incidente de ciberseguridad más diminuto ya entrañaba riesgos. Además, cuando los usuarios trabajaban de forma remota, no teníamos forma alguna de asegurarnos de que estuvieran a salvo de posibles amenazas. Necesitábamos un sistema que nos permitiera fortalecer nuestra estrategia de seguridad en esos casos", explica Sebastien.