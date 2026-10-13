Se l'azienda si impegna nell'intento di reinventare costantemente e accelerare la sua trasformazione, tale cultura influisce su ogni parte delle attività aziendali. Ciò illustra il caso di Spie Batignolles, un'importante società di costruzioni con sede in Francia e con uffici in tutto il mondo. Questa attenzione particolare ha posto una notevole sfida per Sebastien Vanneuville, Information System Security Manager per Spie Batignolles, che ha cercato di garantire a tecnici e consulenti aziendali di poter svolgere il loro lavoro in modo sicuro.
Centinaia di tecnici e consulenti aziendali lavorano da remoto per metà del loro tempo, impegnati in riunioni e in sede per i progetti di costruzione. Analogamente a qualsiasi altra moderna azienda, Spie Batignolles ha dotato i suoi dipendenti di laptop per consentire loro di poter lavorare ovunque. Tuttavia, senza l'implementazione delle giuste misure di sicurezza, questi strumenti potevano essere violati e favorire l'infiltrazione di minacce nella rete aziendale.
Con l'espansione dell'azienda, il team di gestione è diventato consapevole della necessità di garantire un solido livello di cybersicurezza. Nonostante aver implementato una gamma di soluzioni per la sicurezza al fine di risolvere questi problemi, Sebastien ha considerato il sistema DNS come un punto debole nella strategia di sicurezza globale dell'azienda. Poiché l'ISP di Spie Batignolles offriva un servizio di risoluzione DNS ricorsivo basato sui dati dell'intelligence sulle minacce di terze parti, non forniva il livello di protezione desiderato dall'azienda. Inoltre, il team addetto alla sicurezza non poteva ottenere informazioni accurate sul proprio traffico DNS ricorsivo.
"Avevamo talmente poca visibilità che non eravamo consapevoli dei potenziali problemi di sicurezza, pertanto anche il minimo evento di cybersicurezza rappresentava un rischio. Inoltre, quando gli utenti lavoravano da remoto, non c'era modo di garantire loro la protezione da potenziali minacce. Ci serviva un modo per rafforzare il nostro livello di sicurezza in quella fase", spiega Sebastien.
Instaurare relazioni affidabili è fondamentale quando si tratta di cybersicurezza. Ecco come possiamo descrivere il valore ricevuto da Secure Internet Access Enterprise e dagli esperti Akamai.Sebastien Vanneuville, Information System Security Manager, Spie Batignolles
Come colmare le lacune presenti nel sistema di sicurezza del DNS
Se l'azienda si impegna nell'intento di reinventare costantemente e accelerare la sua trasformazione, tale cultura influisce su ogni parte delle attività aziendali. Ciò illustra il caso di Spie Batignolles, un'importante società di costruzioni con sede in Francia e con uffici in tutto il mondo. Questa attenzione particolare ha posto una notevole sfida per Sebastien Vanneuville, Information System Security Manager per Spie Batignolles, che ha cercato di garantire a tecnici e consulenti aziendali di poter svolgere il loro lavoro in modo sicuro.
Aggiunta di un livello di sicurezza indispensabile con Secure Internet Access Enterprise
Consapevole della reputazione di Akamai, Sebastien ha valutato la soluzione Secure Internet Access Enterprise, rimanendo favorevolmente colpito dal fatto di poter migliorare in modo semplice e rapido la strategia di sicurezza di Spie Batignolles tramite il sistema DNS senza influire sulle performance.
Secure Internet Access Enterprise aggiunge un ulteriore livello di sicurezza che utilizza il sistema DNS come punto di controllo per bloccare le comunicazioni e i domini dannosi per tutti gli utenti e i dispositivi, sia interni che esterni alla rete aziendale. Dopo aver reindirizzato il traffico DNS ricorsivo esterno verso Secure Internet Access Enterprise, Spie Batignolles confronta tutti i domini richiesti con il punteggio di rischio dei domini in tempo reale di Akamai. La soluzione è altamente efficace grazie alla sua aggiornata intelligence sulle minacce, che si basa sull'impareggiabile visibilità di Akamai sul traffico in Internet, che include 2,2 mila miliardi di richieste DNS ricorsive risolte ogni giorno.
Confrontando Secure Internet Access Enterprise con una soluzione plug-and-play, Sebastien l'ha trovata facile e veloce da configurare ed è riuscito a personalizzare una policy di utilizzo accettabile in modo semplice. Nel giro di poco tempo, la soluzione è stata distribuita per proteggere i laptop di collaboratori e tecnici.
Miglioramento della sicurezza e delle relative attività
Finora, Spie Batignolles non aveva i mezzi per configurare e applicare una policy di utilizzo accettabile. Oltre che per i dipendenti, Sebastien la usa per applicare una policy Wi-Fi guest, al fine di limitare il rischio di propagazione delle minacce.
Sebastien è rimasto favorevolmente colpito dal fatto di poter ottenere informazioni in tempo reale su tutto il traffico DNS aziendale in uscita, sulle minacce e sugli eventi di policy di utilizzo tramite un dashboard semplice da usare. "Capiamo rapidamente il motivo per cui Akamai abbia aggiunto un dominio o un URL ai propri elenchi di dati di intelligence sulle minacce", afferma Sebastien.
Poiché Akamai fornisce informazioni rilevanti e aggiornate, Sebastien può migliorare più facilmente la strategia di sicurezza dell'azienda. Come spiega, "in precedenza, non eravamo in grado neanche di individuare gli utenti e i domini che visitavano. Ora, con Akamai Secure Internet Access Enterprise riusciamo a vedere un numero di dettagli di gran lunga maggiore e siamo molto più fiduciosi della sicurezza dei nostri utenti di laptop quando si trovano al di fuori della rete".
L'impatto di Secure Internet Access Enterprise si avverte in altri modi. "Secure Internet Access Enterprise consente di gestire il lavoro in precedenza svolto da più persone nel team. In realtà, ora la soluzione viene considerata come parte del nostro team di sicurezza. Poiché non dobbiamo più preoccuparci della sicurezza del sistema DNS, possiamo concentrare i nostri sforzi su altre priorità", conclude Sebastien.
Informazioni su Spie Batignolles
Spie Batignolles svolge un ruolo importante nell'industria delle costruzioni, delle infrastrutture e dei servizi. Opera in sei principali aree di competenza: costruzioni, ingegneria civile e fondazioni, energia, opere pubbliche, immobiliare e concessioni. Tra i progetti rappresentativi di Spie Batignolles figurano la ristrutturazione della Maison de la Radio; il centro di ricerca EDF Saclay; ITER; il Palazzo dei Congressi di Le Havre; le autostrade A10, A9 e A466; l'Istituto MGEN di La Verrière; il TGI di Strasburgo; la tratta ferroviaria Lione-Torino; e i lavori intrapresi nella struttura del Grand Paris. Il gruppo, inoltre, si occupa di interventi locali, assistenza e manutenzione nell'intera nazione tramite una rete di agenzie dedicate. Spie Batignolles si posiziona nel proprio mercato come azienda leader nelle "relazioni con i clienti" e sta sviluppando una policy di varie proposte di partnership. Il gruppo ha raggiunto un fatturato di 2 miliardi di euro nel 2018, impiega 7.500 dipendenti e dispone di 170 uffici in Francia e nove all'estero, tra cui in Europa, Medio Oriente e Africa. Spie Batignolles ha acquisito i metodi per condurre il proprio sviluppo in maniera indipendente. Da settembre 2003, il gruppo è prevalentemente controllato dai propri manager e dipendenti. www.spiebatignolles.fr
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.