Spie Batignolles svolge un ruolo importante nell'industria delle costruzioni, delle infrastrutture e dei servizi. Opera in sei principali aree di competenza: costruzioni, ingegneria civile e fondazioni, energia, opere pubbliche, immobiliare e concessioni. Tra i progetti rappresentativi di Spie Batignolles figurano la ristrutturazione della Maison de la Radio; il centro di ricerca EDF Saclay; ITER; il Palazzo dei Congressi di Le Havre; le autostrade A10, A9 e A466; l'Istituto MGEN di La Verrière; il TGI di Strasburgo; la tratta ferroviaria Lione-Torino; e i lavori intrapresi nella struttura del Grand Paris. Il gruppo, inoltre, si occupa di interventi locali, assistenza e manutenzione nell'intera nazione tramite una rete di agenzie dedicate. Spie Batignolles si posiziona nel proprio mercato come azienda leader nelle "relazioni con i clienti" e sta sviluppando una policy di varie proposte di partnership. Il gruppo ha raggiunto un fatturato di 2 miliardi di euro nel 2018, impiega 7.500 dipendenti e dispone di 170 uffici in Francia e nove all'estero, tra cui in Europa, Medio Oriente e Africa. Spie Batignolles ha acquisito i metodi per condurre il proprio sviluppo in maniera indipendente. Da settembre 2003, il gruppo è prevalentemente controllato dai propri manager e dipendenti. www.spiebatignolles.fr