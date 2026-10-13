Lorsque votre entreprise est fière de réinventer et d'accélérer constamment sa transformation, cette culture a un impact sur chaque aspect de vos opérations. C'est le cas de Spie Batignolles, une entreprise de construction leader basée en France et opérant dans le monde entier. Cette mission constituait un véritable défi pour Sébastien Vanneuville, Responsable de la sécurité du système d'information chez Spie Batignolles, qui tenait à s'assurer que les ingénieurs et consultants de la société puissent effectuer leur travail en toute sécurité.
Des centaines d'ingénieurs et de consultants de l'entreprise travaillent à distance environ 50 % du temps, dans des réunions, et sur site pour les projets de construction. Comme dans toute entreprise contemporaine, Spie Batignolles équipe ces employés d'ordinateurs portables qui leur permettent de travailler où qu'ils soient. Toutefois, sans les mesures de sécurité adéquates, ces outils pourraient être compromis et permettre aux menaces de s'infiltrer dans le réseau de l'entreprise.
Au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée, son équipe de direction a pris conscience de la nécessité d'assurer une cybersécurité efficace. Même si Sébastien Vanneuville a mis en place un ensemble de solutions de sécurité pour répondre à ces préoccupations, il considérait le DNS comme une faiblesse lorsqu'il a rejoint la stratégie de sécurité mondiale de l'entreprise. Le FAI de Spie Batignolles fournissait un service de résolution DNS récursif s'appuyant sur des données de renseignements sur les menaces tierces. Il n'offrait donc pas le niveau de protection souhaité par l'entreprise. En outre, il était impossible pour l'équipe de sécurité d'obtenir des informations précises sur son trafic DNS récursif.
« Nous n'avions si peu de visibilité que nous n'étions pas conscients des problèmes de sécurité potentiels, et même le plus petit événement de cybersécurité présentait un risque. De plus, lorsque les utilisateurs travaillaient à distance, nous n'avions aucun moyen de nous assurer qu'ils étaient protégés contre les éventuelles menaces. Nous avions besoin de renforcer notre stratégie de sécurité pendant ces périodes », explique Sébastien Vanneuville.
Les relations de confiance sont essentielles en matière de cybersécurité. Celles que nous entretenons avec Secure Internet Access Enterprise et les experts d'Akamai en font partie.Sébastien Vanneuville, responsable de la sécurité du système d'information, Spie Batignolles
Gestion des lacunes de sécurité DNS
Lorsque votre entreprise est fière de réinventer et d'accélérer constamment sa transformation, cette culture a un impact sur chaque aspect de vos opérations. C'est le cas de Spie Batignolles, une entreprise de construction leader basée en France et opérant dans le monde entier. Cette mission constituait un véritable défi pour Sébastien Vanneuville, Responsable de la sécurité du système d'information chez Spie Batignolles, qui tenait à s'assurer que les ingénieurs et consultants de la société puissent effectuer leur travail en toute sécurité.
Ajout d'une couche de sécurité indispensable avec Secure Internet Access Enterprise
Connaissant la notoriété d'Akamai, Sébastien Vanneuville a évalué la solution Secure Internet Access Enterprise. Il a été impressionné par le fait qu'il pouvait rapidement et facilement améliorer la stratégie de sécurité de Spie Batignolles à l'aide d'un DNS sans affecter les performances.
Secure Internet Access Enterprise ajoute une couche de sécurité en utilisant le DNS comme point de contrôle pour bloquer les domaines et les communications malveillants pour tous les utilisateurs et terminaux, qu'ils soient connectés sur ou hors du réseau de l'entreprise. Une fois que Spie Batignolles a redirigé son trafic DNS récursif externe vers Secure Internet Access Enterprise, tous les domaines demandés ont été vérifiés à l'aide des informations d'évaluation du danger des domaines fournies en temps réel par Akamai. Cette solution est extrêmement efficace grâce à ses informations en temps réel sur les menaces basées sur la visibilité sans précédent d'Akamai sur le trafic Internet, notamment 2 200 milliards de requêtes DNS récursives résolues quotidiennement.
Par rapport à une solution plug-and-play, Sébastien Vanneuville a trouvé que Secure Internet Access Enterprise était simple et rapide à configurer et a pu facilement personnaliser une politique d'utilisation acceptable. En très peu de temps, la solution a été déployée et protège désormais les ordinateurs portables des sous-traitants et des ingénieurs.
Amélioration de la sécurité et des opérations de sécurité
Auparavant, Spie Batignolles ne disposait pas des moyens pour mettre en place et appliquer une politique d'utilisation acceptable. En plus de l'appliquer aux employés, Sébastien Vanneuville l'utilise pour mettre en œuvre une politique Wi-Fi invité, afin de limiter le risque de propagation des menaces.
Sébastien Vanneuville a été impressionné par le fait d'obtenir une vision en temps réel de l'ensemble du trafic DNS sortant de l'entreprise, des menaces et des événements de politique d'utilisation acceptable via un tableau de bord facile à utiliser. « Nous pouvons comprendre rapidement pourquoi Akamai a ajouté un domaine ou une URL à ses listes d'informations sur les menaces », confie Sébastien Vanneuville.
Akamai fournissant des informations à jour et pertinentes, Sébastien Vanneuville est mieux à même d'améliorer la stratégie de sécurité de son entreprise. « Auparavant, nous ne pouvions même pas savoir quels utilisateurs regardaient quels domaines. Avec Akamai Secure Internet Access Enterprise, nous obtenons beaucoup plus de détails et nous sommes beaucoup plus à l'aise et confiants quant à la sécurité de nos utilisateurs d'ordinateurs portables lorsqu'ils sont hors réseau. »
L'impact de Secure Internet Access Enterprise se ressent également à un autre niveau. « Secure Internet Access Enterprise peut gérer les tâches que plusieurs membres de mon équipe exécutaient auparavant. En fait, nous considérons qu'il fait partie de notre équipe de sécurité. Maintenant que nous n'avons plus à nous soucier de la sécurité DNS, nous pouvons recentrer nos efforts sur d'autres priorités », conclut Sébastien Vanneuville.
À propos de Spie Batignolles
Spie Batignolles est un acteur majeur du secteur du bâtiment, de l'infrastructure et des services. Il opère dans six domaines d'expertise principaux : construction, génie civil et fondations, énergie, travaux publics, immobilier et concessions. Les projets emblématiques de Spie Batignolles comprennent la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, le projet ITER, le Palais des Congrès du Havre, les autoroutes A10, A9 et A466, l'Institut MGEN de La Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin, et les travaux entrepris dans le cadre du Grand Paris. Le groupe effectue également des interventions locales, de maintenance et d'entretien dans tout le pays via un réseau d'agences dédiées. Spie Batignolles se positionne sur ses marchés en tant que leader de la « relation client » et développe une politique de différenciation des offres de partenariat. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2018, compte 7 500 employés et possède 170 bureaux en France et 9 à l'étranger, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Spie Batignolles s'est donné les moyens de mener son développement de manière indépendante. Depuis septembre 2003, le groupe est principalement contrôlé par ses responsables et ses employés. www.spiebatignolles.fr
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.