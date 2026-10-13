Lorsque votre entreprise est fière de réinventer et d'accélérer constamment sa transformation, cette culture a un impact sur chaque aspect de vos opérations. C'est le cas de Spie Batignolles, une entreprise de construction leader basée en France et opérant dans le monde entier. Cette mission constituait un véritable défi pour Sébastien Vanneuville, Responsable de la sécurité du système d'information chez Spie Batignolles, qui tenait à s'assurer que les ingénieurs et consultants de la société puissent effectuer leur travail en toute sécurité.



Des centaines d'ingénieurs et de consultants de l'entreprise travaillent à distance environ 50 % du temps, dans des réunions, et sur site pour les projets de construction. Comme dans toute entreprise contemporaine, Spie Batignolles équipe ces employés d'ordinateurs portables qui leur permettent de travailler où qu'ils soient. Toutefois, sans les mesures de sécurité adéquates, ces outils pourraient être compromis et permettre aux menaces de s'infiltrer dans le réseau de l'entreprise.



Au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée, son équipe de direction a pris conscience de la nécessité d'assurer une cybersécurité efficace. Même si Sébastien Vanneuville a mis en place un ensemble de solutions de sécurité pour répondre à ces préoccupations, il considérait le DNS comme une faiblesse lorsqu'il a rejoint la stratégie de sécurité mondiale de l'entreprise. Le FAI de Spie Batignolles fournissait un service de résolution DNS récursif s'appuyant sur des données de renseignements sur les menaces tierces. Il n'offrait donc pas le niveau de protection souhaité par l'entreprise. En outre, il était impossible pour l'équipe de sécurité d'obtenir des informations précises sur son trafic DNS récursif.



« Nous n'avions si peu de visibilité que nous n'étions pas conscients des problèmes de sécurité potentiels, et même le plus petit événement de cybersécurité présentait un risque. De plus, lorsque les utilisateurs travaillaient à distance, nous n'avions aucun moyen de nous assurer qu'ils étaient protégés contre les éventuelles menaces. Nous avions besoin de renforcer notre stratégie de sécurité pendant ces périodes », explique Sébastien Vanneuville.