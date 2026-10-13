Wenn Ihr Unternehmen eine stolze Kultur der ständigen Neuerfindung und Beschleunigung seiner Transformation pflegt, wirkt sich dies auf alle Bereiche Ihres Betriebs aus. Dies gilt auch für Spie batignolles, ein führendes Bauunternehmen mit Sitz in Frankreich und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Dieser Schwerpunkt stellte Sebastien Vanneuville, Information System Security Manager bei Spie batignolles, vor eine besondere Herausforderung, da er sicherstellen wollte, dass die Techniker und Berater des Unternehmens sicher arbeiten können.



Hunderte von Technikern und Beratern des Unternehmens arbeiten rund 50 % der Zeit außer Haus, etwa in Meetings oder vor Ort für Bauprojekte. Wie jedes moderne Unternehmen stattet Spie batignolles die Mitarbeiter mit Laptops aus, mit denen sie von überall aus arbeiten können. Ohne die richtigen Sicherheitsmaßnahmen könnten diese Geräte jedoch kompromittiert und zu einem Einstiegspunkt für Bedrohungen werden, die in das Unternehmensnetzwerk eindringen könnten.



Mit dem Wachstum des Unternehmens wurde sich das Managementteam der Notwendigkeit einer starken Cybersicherheit bewusst. Obwohl Vanneuville eine Reihe von Sicherheitslösungen implementiert hatte, um diese Probleme zu lösen, sah er DNS als eine Schwachstelle bezüglich der globalen Sicherheitsstrategie des Unternehmens an. Der Internetanbieter von Spie batignolles bot zwar einen rekursiven DNS-Auflösungsservice an, der aber auf Bedrohungsinformationen von Drittanbietern angewiesen war und daher nicht den gewünschten Schutz gewährleistete. Darüber hinaus konnte das Sicherheitsteam keine genauen Informationen über den Traffic des rekursiven DNS abrufen.



„Wir hatten so wenig Einblick, dass wir uns keiner potenziellen Sicherheitsprobleme bewusst waren, und selbst die kleinsten Cybersicherheitsereignisse stellten ein Risiko dar. Außerdem hatten wir bei außer Haus arbeitenden Nutzern keine Möglichkeit sicherzustellen, dass sie vor potenziellen Bedrohungen geschützt waren. Wir brauchten eine Möglichkeit, unsere Sicherheit in diesen Zeiten zu stärken“, erklärt Vanneuville.