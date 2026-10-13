当您的公司为不断重塑和加速转型而感到自豪时，这种文化会影响您运营的方方面面。Spie Batignolles 的情况正是如此，这是一家总部位于法国的领先建筑公司，业务遍及全球。这一重点对 Spie Batignolles 的信息系统安全经理 Sebastien Vanneuville 带来了特别的挑战，因为他试图确保公司的工程师和顾问能够安全地完成他们的工作。



该公司数百名工程师和顾问约有 50% 的时间处于远程办公状态，经常需要奔波于各大工程现场或参加各类项目会议。与任何现代企业一样，Spie Batignolles 为这些员工配备了笔记本电脑，使他们可以在任何地方工作。但是，如果没有适当的安全措施，这些工具可能会受到攻击，并成为威胁渗入公司网络的渠道。



随着公司的发展，其管理团队意识到需要确保强大的网络安全。虽然 Sebastien 实施了一系列安全解决方案来解决这些问题，但他认为 DNS 在公司的全球安全战略方面是一个弱点。由于 Spie Batignolles 的 ISP 提供了依赖第三方威胁情报数据的递归 DNS 解析服务，因此它无法提供公司所需的保护级别。此外，安全团队无法获得有关其递归 DNS 流量的任何准确信息。



“我们的监测能力很低，以至于我们无法意识到任何潜在的安全问题，即使是最小的网络安全事件也会带来风险。此外，当用户远程工作时，我们无法确保他们抵御任何潜在威胁。我们需要一种方法来加强我们在这些情况下的安全态势。”Sebastien 解释道。