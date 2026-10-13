当您的公司为不断重塑和加速转型而感到自豪时，这种文化会影响您运营的方方面面。Spie Batignolles 的情况正是如此，这是一家总部位于法国的领先建筑公司，业务遍及全球。这一重点对 Spie Batignolles 的信息系统安全经理 Sebastien Vanneuville 带来了特别的挑战，因为他试图确保公司的工程师和顾问能够安全地完成他们的工作。
该公司数百名工程师和顾问约有 50% 的时间处于远程办公状态，经常需要奔波于各大工程现场或参加各类项目会议。与任何现代企业一样，Spie Batignolles 为这些员工配备了笔记本电脑，使他们可以在任何地方工作。但是，如果没有适当的安全措施，这些工具可能会受到攻击，并成为威胁渗入公司网络的渠道。
随着公司的发展，其管理团队意识到需要确保强大的网络安全。虽然 Sebastien 实施了一系列安全解决方案来解决这些问题，但他认为 DNS 在公司的全球安全战略方面是一个弱点。由于 Spie Batignolles 的 ISP 提供了依赖第三方威胁情报数据的递归 DNS 解析服务，因此它无法提供公司所需的保护级别。此外，安全团队无法获得有关其递归 DNS 流量的任何准确信息。
“我们的监测能力很低，以至于我们无法意识到任何潜在的安全问题，即使是最小的网络安全事件也会带来风险。此外，当用户远程工作时，我们无法确保他们抵御任何潜在威胁。我们需要一种方法来加强我们在这些情况下的安全态势。”Sebastien 解释道。
在网络安全方面，值得信赖的关系是关键。这正是我们从 Secure Internet Access Enterprise 和 Akamai 的专家那里获得的价值。Spie Batignolles 信息系统安全经理 Sebastien Vanneuville
解决 DNS 安全问题
当您的公司为不断重塑和加速转型而感到自豪时，这种文化会影响您运营的方方面面。Spie Batignolles 的情况正是如此，这是一家总部位于法国的领先建筑公司，业务遍及全球。这一重点对 Spie Batignolles 的信息系统安全经理 Sebastien Vanneuville 带来了特别的挑战，因为他试图确保公司的工程师和顾问能够安全地完成他们的工作。
使用 Secure Internet Access Enterprise 添加迫切需要的安全层
Sebastien 早就对 Akamai 的声誉有所了解，因此他评估了Secure Internet Access Enterprise 解决方案。令他印象深刻的是，他可以使用 DNS 快速轻松地改善 Spie Batignolles 的安全态势，而不会影响性能。
Secure Internet Access Enterprise 使用 DNS 作为控制点，添加一个安全层，可为所有用户和设备阻止恶意域和通信，无论这些用户和设备是在公司网络中还是在公司网络之外。Spie Batignolles 将外部递归 DNS 流量重定向至 Secure Internet Access Enterprise 后，即可对照 Akamai 的实时域名风险评分威胁情报检查所请求的全部域名。该解决方案十分有效，它依托 Akamai 先进的监测能力来监测互联网流量，每天可解析 2.2 万亿个递归 DNS 请求，从而获取最新的威胁情报。
在将 Secure Internet Access Enterprise 与即插即用解决方案相比较后，Sebastien 发现，他可以轻松快速地配置该产品，并且能够轻松自定义可接受的使用策略。在很短的时间内，该解决方案得到部署并保护了合同商和工程师的笔记本电脑。
改善安全以及安全运营
以前，Spie Batignolles 缺乏建立和执行可接受的使用策略的手段。除了将其应用于员工之外，Sebastien 还使用它来强制实施访客 Wi-Fi 策略，以限制威胁传播的风险。
Sebastien 可以通过易用的仪表板实时了解所有出站企业 DNS 流量、威胁和可接受的使用策略事件，这让他感到印象深刻。“我们可以快速了解 Akamai 将域或 URL 添加到其威胁情报列表的原因。”Sebastien 说道。
由于 Akamai 提供的是最新的相关信息，Sebastien 因而可以更好地增强其公司的安全态势。正如他解释的那样，“以前我们甚至无法分辨哪些用户正在查看哪些域。有了 Akamai Secure Internet Access Enterprise，我们可以看到更多细节，而且在笔记本电脑用户离网时，我们可以对安全性更加自信和放心。”
Secure Internet Access Enterprise 的影响可以通过其他方式感受到。“Secure Internet Access Enterprise 可以处理我的团队中过去由多人负责的工作。事实上，我们认为它是我们安全团队的一部分。现在我们不再需要担心 DNS 安全问题，我们可以将我们的工作重点放在其他优先事项上。”Sebastien 总结道。
Spie batignolles 简介
Spie batignolles 是建筑、基础架构和服务行业的主要参与者。它在六个主要专业领域开展业务：建筑、土木工程和基础、能源、公共工程、房地产和特许经营。Spie batignolles 的标志性项目包括 Maison de la Radio 的翻新、EDF Saclay 研究中心、ITER、勒阿弗尔会议中心、高速公路 A10、A9 和 A466、MGEN Institute of La Verrière、斯特拉斯堡的 TGI、里昂-都灵铁路，以及在大巴黎地区内开展的项目。该集团还通过专门的机构网络对整个国家/地区进行本地干预、维护和护理。Spie batignolles 在市场中将自己定位为“客户关系”领域的领导者，并正在制定差异化合作伙伴关系的策略。该集团在 2018 年实现了 20 亿欧元的营业额，拥有 7,500 名员工，在法国设有 170 家办事处，在海外设有 9 家办事处，包括欧洲、中东和非洲地区。Spie Batignolles 为自己提供了独立进行发展的手段。自 2003 年 9 月以来，该集团主要由其经理和员工管控，集团详情请访问网址：www.spiebatignolles.fr
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