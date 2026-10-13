지속적으로 혁신을 재구성하고 가속화하는 데 자부심을 가진 기업의 문화는 운영의 모든 측면에 영향을 미칩니다. 글로벌 비즈니스를 운영하고 있는 프랑스의 대표적인 건설사인 Spie batignolles 역시 마찬가지입니다. Spie batignolles의 정보 보안 시스템 매니저인 세바스티앙 바뇌빌(Sebastien Vanneuville)은 엔지니어와 컨설턴트의 안전한 업무 수행을 보장하는 데 있어 어려움을 느낄 수밖에 없었습니다.
수백 명의 엔지니어와 컨설턴트는 회의와 건설 프로젝트를 위한 현장 근무를 포함해 근로 시간의 약 50%를 원격으로 근무합니다. 다른 기업과 마찬가지로 Spie batignolles 역시 직원들이 어디서든 일할 수 있도록 노트북을 제공했습니다. 하지만 적절한 보안 조치가 없다면 노트북이 감염되고 기업 네트워크에 침투할 수 있습니다.
경영진은 회사가 성장하면서 강력한 사이버 보안이 필요하다는 것을 인식하기 시작했습니다. 이를 해결하기 위해 세바스티앙은 다양한 보안 솔루션을 구축했지만, 글로벌 보안 전략과 관련해 DNS가 약점이 된다고 생각했습니다. Spie batignolles의 ISP는 써드파티의 위협 인텔리전스 데이터에 의존하는 리커시브 DNS 레졸루션 서비스를 제공했고 Spie batignolles가 원하는 수준의 보안을 제공하지 않았습니다. 또한 보안팀이 리커시브 DNS 트래픽에 대한 정확한 정보를 얻는 것도 불가능했습니다.
세바스티앙은 "가시성을 거의 확보하지 못했기 때문에 잠재적 보안 문제를 확인할 수 없었고, 가장 사소한 사이버 보안 이벤트도 리스크를 발생시켰습니다. 사용자들이 원격으로 근무할 때 잠재적 위협을 확실하게 방어할 수 있는 방법도 없었습니다. 원격으로 근무할 때 보안 체계를 강화할 수 있는 방법이 필요했습니다."라고 설명합니다.
신뢰할 수 있는 관계는 사이버 보안의 핵심입니다. 이는 우리가 Secure Internet Access Enterprise 그리고 Akamai의 전문가로부터 얻은 가치입니다.세바스트앙 반느빌(Sebastien Vanneuville), Spie Batignolles 정보 시스템 보안 매니저
DNS 보안의 격차 해소
지속적으로 혁신을 재구성하고 가속화하는 데 자부심을 가진 기업의 문화는 운영의 모든 측면에 영향을 미칩니다. 글로벌 비즈니스를 운영하고 있는 프랑스의 대표적인 건설사인 Spie batignolles 역시 마찬가지입니다. Spie batignolles의 정보 보안 시스템 매니저인 세바스티앙 바뇌빌(Sebastien Vanneuville)은 엔지니어와 컨설턴트의 안전한 업무 수행을 보장하는 데 있어 어려움을 느낄 수밖에 없었습니다.
Secure Internet Access Enterprise로 필수 보안 레이어 추가
Akamai의 평판에 대해 잘 알고 있던 세바스티앙은 Secure Internet Access Enterprise 솔루션을 평가했습니다. 그리고 DNS를 사용하면서도 성능에 영향을 주지 않고 Spie batignolles의 보안 체계를 빠르고 쉽게 개선할 수 있다는 점에 감명을 받았습니다.
Secure Internet Access Enterprise는 DNS를 보안 컨트롤 포인트로 사용합니다. 기업 네트워크 내부 또는 외부에 상관 없이 모든 사용자와 디바이스를 악성 도메인과 통신으로부터 보호합니다. Spie batignolles가 외부 리커시브 DNS 트래픽을 Secure Internet Access Enterprise로 리디렉션하기만 하면 실시간으로 도메인의 리스크 점수를 책정하는 Akamai의 위협 인텔리전스가 요청된 모든 도메인을 확인합니다. 이 솔루션은 인터넷 트래픽에 대한 Akamai의 폭넓은 가시성과 매일 처리되는 2조 2천억 건의 리커시브 DNS 요청을 바탕으로 한 최신 위협 인텔리전스를 활용하므로 그 효과가 매우 뛰어납니다.
세바스티앙은 Secure Internet Access Enterprise를 플러그 앤 플레이 솔루션과 비교해 더욱 빠르게 설정할 수 있고 제한적 사용 정책을 간편하게 맞춤화할 수 있다는 사실을 알게 되었습니다. 단기간에 배포를 마친 솔루션은 현재 협력업체와 엔지니어의 노트북을 보호하고 있습니다.
보안 및 보안 운영 개선
Spie batignolles에는 제한적 사용 정책을 마련하고 집행할 수단이 없었습니다. 세바스티앙은 이러한 정책을 직원에게 적용하는 동시에, 위협 전파의 리스크를 제한하는 게스트 Wi-Fi 정책을 사용했습니다.
세바스티앙은 사용이 간편한 대시보드를 통해 모든 엔터프라이즈 DNS 트래픽, 위협, 제한적 사용 정책 이벤트에 대한 실시간 인사이트를 확보할 수 있다는 사실에 깊은 인상을 받았습니다. 그는 "Akamai가 도메인 또는 URL을 위협 인텔리전스 목록에 추가한 이유를 신속하게 확인할 수 있습니다."라고 말합니다.
Akamai에서 제공하는 최신 관련 정보를 바탕으로 세바스티앙은 회사의 보안 체계를 개선할 수 있는 입지를 확보했습니다. 그는 이렇게 설명합니다. "이전에는 사용자가 어떤 도메인을 보고 있는지조차도 알 수 없었습니다. Akamai의 Secure Internet Access Enterprise를 이용하면 훨씬 자세한 정보를 확인할 수 있으며, 외부 네트워크에 있는 사용자의 노트북 보안도 유지할 수 있습니다."라고 덧붙입니다.
Secure Internet Access Enterprise의 효과는 여러 곳에서 나타납니다. 세바스티앙은 "Secure Internet Access Enterprise는 여러 팀원들이 했던 작업을 처리할 수 있습니다. 이제는 우리 보안팀의 일원이나 마찬가지입니다. 더 이상 DNS 보안에 대해 걱정할 필요가 없기 때문에 보다 중요한 일에 집중할 수 있습니다."라고 세바스티앙은 결론을 내립니다.
Spie batignolles 소개
Spie batignolles는 빌딩, 인프라, 서비스 업계의 대표 기업으로서 건설, 토목 및 기초 공사, 에너지, 공공 사업, 부동산, 컨세션의 여섯 가지 전문 분야에서 활동하고 있습니다. 대표적인 프로젝트로는 Maison de la Radio 리노베이션, EDF Saclay 연구 센터, ITER, Palais des Congrès du Havre, A10, A9, A466 고속도로, MGEN Institute of La Verrière, TGI of Strasbourg, 리옹-토리노 철도, Greater Paris의 프레임워크 작업 등이 있습니다. 또한 지역 중재, 유지 관리, 전문 에이전시 네트워크를 통한 전국적인 케어 서비스도 제공합니다. Spie batignolles는 ‘고객 관계’에 있어 시장을 선도하는 기업으로서 파트너십 오퍼를 차별화하기 위한 정책을 개발하고 있습니다. 2018년도 매출은 20억 유로, 직원은 7500명이며 프랑스 내 170개 및 해외(유럽, 중동, 아프리카) 9개 지사를 두고 있습니다. Spie batignolles은 독립적인 발전을 도모하기 위해 2003년 9월부터 관리자와 직원들이 회사를 관리해왔습니다. www.spiebatignolles.fr
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.