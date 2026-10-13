지속적으로 혁신을 재구성하고 가속화하는 데 자부심을 가진 기업의 문화는 운영의 모든 측면에 영향을 미칩니다. 글로벌 비즈니스를 운영하고 있는 프랑스의 대표적인 건설사인 Spie batignolles 역시 마찬가지입니다. Spie batignolles의 정보 보안 시스템 매니저인 세바스티앙 바뇌빌(Sebastien Vanneuville)은 엔지니어와 컨설턴트의 안전한 업무 수행을 보장하는 데 있어 어려움을 느낄 수밖에 없었습니다.



수백 명의 엔지니어와 컨설턴트는 회의와 건설 프로젝트를 위한 현장 근무를 포함해 근로 시간의 약 50%를 원격으로 근무합니다. 다른 기업과 마찬가지로 Spie batignolles 역시 직원들이 어디서든 일할 수 있도록 노트북을 제공했습니다. 하지만 적절한 보안 조치가 없다면 노트북이 감염되고 기업 네트워크에 침투할 수 있습니다.



경영진은 회사가 성장하면서 강력한 사이버 보안이 필요하다는 것을 인식하기 시작했습니다. 이를 해결하기 위해 세바스티앙은 다양한 보안 솔루션을 구축했지만, 글로벌 보안 전략과 관련해 DNS가 약점이 된다고 생각했습니다. Spie batignolles의 ISP는 써드파티의 위협 인텔리전스 데이터에 의존하는 리커시브 DNS 레졸루션 서비스를 제공했고 Spie batignolles가 원하는 수준의 보안을 제공하지 않았습니다. 또한 보안팀이 리커시브 DNS 트래픽에 대한 정확한 정보를 얻는 것도 불가능했습니다.



세바스티앙은 "가시성을 거의 확보하지 못했기 때문에 잠재적 보안 문제를 확인할 수 없었고, 가장 사소한 사이버 보안 이벤트도 리스크를 발생시켰습니다. 사용자들이 원격으로 근무할 때 잠재적 위협을 확실하게 방어할 수 있는 방법도 없었습니다. 원격으로 근무할 때 보안 체계를 강화할 수 있는 방법이 필요했습니다."라고 설명합니다.