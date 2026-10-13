Quando a sua empresa se orgulha de constantemente se reinventar e acelerar transformações, essa cultura afeta todas as partes das suas operações. Esse é o caso da Spie batignolles, uma grande construtora sediada na França, com operações em todo o mundo. Esse foco representou um desafio específico para Sebastien Vanneuville, gerente de segurança de sistemas de informação da Spie batignolles, que buscava garantir que os engenheiros e consultores da empresa pudessem realizar seus trabalhos com segurança.
Centenas de engenheiros e consultores da empresa trabalham remotamente cerca de 50% do tempo, em reuniões e no local para projetos de construção. Assim como acontece em qualquer empresa moderna, a Spie batignolles equipa esses funcionários com notebooks que permitem trabalhar em qualquer lugar. No entanto, sem as medidas de segurança corretas implementadas, essas ferramentas podem ser comprometidas e se tornar um canal de infiltração de ameaças na rede da empresa.
À medida que a empresa crescia, a equipe de gerentes tomava consciência da necessidade de garantir uma forte cibersegurança. Embora Sebastien tenha implementado inúmeras soluções de segurança para lidar com essas preocupações, ele viu a segurança do DNS como uma fraqueza quando se tratava da estratégia de segurança global da empresa. Como o ISP da Spie batignolles fornecia um serviço de resolução de DNS recursivo que dependia de dados de inteligência contra ameaças de terceiros, ele não fornecia o nível de proteção que a empresa desejava. Além disso, era impossível para a equipe de segurança obter informações precisas sobre o tráfego de DNS recursivo.
"Tínhamos tão pouca visibilidade que não estávamos cientes de nenhum possível problema de segurança, e até o menor evento de cibersegurança representava um risco. Além disso, quando os usuários trabalhavam remotamente, não tínhamos como garantir que eles estivessem protegidos contra possíveis ameaças. Precisávamos de uma maneira de fortalecer nossa postura de segurança nesses momentos", explica Sebastien.
Relacionamentos confiáveis são fundamentais quando se trata de cibersegurança. Isso descreve o valor que obtemos com o Secure Internet Access Enterprise e os especialistas da Akamai.Sebastien Vanneuville, gerente de segurança de sistemas de informação, Spie batignolles
Abordagem das brechas de segurança do DNS
Quando a sua empresa se orgulha de constantemente se reinventar e acelerar transformações, essa cultura afeta todas as partes das suas operações. Esse é o caso da Spie batignolles, uma grande construtora sediada na França, com operações em todo o mundo. Esse foco representou um desafio específico para Sebastien Vanneuville, gerente de segurança de sistemas de informação da Spie batignolles, que buscava garantir que os engenheiros e consultores da empresa pudessem realizar seus trabalhos com segurança.
Secure Internet Access Enterprise: uma camada de segurança adicional muito necessária
Conhecendo a reputação da Akamai, Sebastien avaliou a solução Secure Internet Access Enterprise. Ele ficou impressionado com o fato de que poderia melhorar de modo rápido e fácil a postura de segurança da Spie batignolles usando o DNS sem afetar o desempenho.
O Secure Internet Access Enterprise adiciona uma camada de segurança usando o DNS como um ponto de controle para bloquear domínios e comunicações mal-intencionados para todos os usuários e dispositivos, estejam eles ligados ou não à rede corporativa. Depois que a Spie batignolles redirecionou o seu tráfego de DNS recursivo externo para o Secure Internet Access Enterprise, todos os domínios solicitados são verificados pela inteligência da Akamai contra ameaças, que executa a classificação de risco de domínios em tempo real. A solução é altamente eficaz devido à inteligência contra ameaças atualizada, minuto a minuto, baseada na visibilidade sem precedentes da Akamai em relação ao tráfego da Internet, que inclui 2,2 trilhões de solicitações recursivas de DNS resolvidas diariamente.
Ao comparar o Secure Internet Access Enterprise com uma solução plug-and-play, Sebastien descobriu que poderia configurá-lo rapidamente e conseguiu personalizar facilmente uma política de uso aceitável. Em pouco tempo, a solução foi implantada e começou a proteger os notebooks de empreiteiros e engenheiros.
Melhoria da segurança e das operações de segurança
Antigamente, a Spie batignolles não tinha meios para configurar e aplicar uma política de uso aceitável. Além de aplicá-la aos funcionários, Sebastien a utiliza para implementar uma política de Wi-Fi para convidados a fim de limitar o risco de propagação de ameaças.
Sebastien ficou impressionado com o fato de ter obtido informações em tempo real sobre todo o tráfego de DNS corporativo de saída, ameaças e eventos de política de uso aceitável por meio de um painel de controle fácil de usar. "Podemos entender rapidamente por que a Akamai adicionou um domínio ou URL às suas listas de inteligência contra ameaças", afirma Sebastien.
Como a Akamai fornece informações atualizadas e relevantes, Sebastien está mais bem posicionado para melhorar a postura de segurança da empresa. Como ele explica, "Antigamente, nem sabíamos quais usuários estavam analisando quais domínios. Vemos muito mais detalhes com o Akamai Secure Internet Access Enterprise e estamos muito mais confortáveis e confiantes com relação à segurança daqueles que usam notebooks quando estão fora da rede."
O impacto do Secure Internet Access Enterprise acontece de outras formas. "O Secure Internet Access Enterprise pode realizar o trabalho que várias pessoas da minha equipe costumavam realizar. Na verdade, nós o consideramos parte da nossa equipe de segurança. Agora que não precisamos mais nos preocupar com a segurança do DNS, podemos centrar nossos esforços em outras prioridades", conclui Sebastien.
Sobre a Spie Batignolles
A Spie batignolles é uma grande empresa do setor de construção, infraestrutura e serviços. Ela opera em seis áreas principais de especialização: construção, engenharia civil e fundações, energia, obras públicas, imóveis e concessões. Entre os projetos icônicos da Spie batignolles, podemos citar a reforma da Maison de la Radio, o centro de pesquisa EDF Saclay, o ITER, o Palais des Congrès du Havre, as autoestradas A10, A9 e A466, o MGEN Institute of La Verrière; o TGI de Estrasburgo, a conexão ferroviária Lyon-Turim e as obras realizadas na estrutura da Grande Paris. O grupo também realiza intervenções locais, manutenção e atendimento em toda a nação por meio de uma rede de agências dedicadas. A Spie batignolles está se posicionando em seus mercados como líder no "relacionamento com o cliente" e desenvolvendo uma política de diferenciação de ofertas de parceria. O grupo alcançou um faturamento de 2 bilhões de euros em 2018, conta com 7.500 funcionários e tem 170 escritórios na França e nove no exterior, incluindo Europa, Oriente Médio e África. A Spie batignolles garantiu a si própria os meios de conduzir seu desenvolvimento de forma independente. Desde setembro de 2003, o grupo é controlado principalmente por seus gerentes e funcionários. www.spiebatignolles.fr
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.