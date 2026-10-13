Quando a sua empresa se orgulha de constantemente se reinventar e acelerar transformações, essa cultura afeta todas as partes das suas operações. Esse é o caso da Spie batignolles, uma grande construtora sediada na França, com operações em todo o mundo. Esse foco representou um desafio específico para Sebastien Vanneuville, gerente de segurança de sistemas de informação da Spie batignolles, que buscava garantir que os engenheiros e consultores da empresa pudessem realizar seus trabalhos com segurança.



Centenas de engenheiros e consultores da empresa trabalham remotamente cerca de 50% do tempo, em reuniões e no local para projetos de construção. Assim como acontece em qualquer empresa moderna, a Spie batignolles equipa esses funcionários com notebooks que permitem trabalhar em qualquer lugar. No entanto, sem as medidas de segurança corretas implementadas, essas ferramentas podem ser comprometidas e se tornar um canal de infiltração de ameaças na rede da empresa.



À medida que a empresa crescia, a equipe de gerentes tomava consciência da necessidade de garantir uma forte cibersegurança. Embora Sebastien tenha implementado inúmeras soluções de segurança para lidar com essas preocupações, ele viu a segurança do DNS como uma fraqueza quando se tratava da estratégia de segurança global da empresa. Como o ISP da Spie batignolles fornecia um serviço de resolução de DNS recursivo que dependia de dados de inteligência contra ameaças de terceiros, ele não fornecia o nível de proteção que a empresa desejava. Além disso, era impossível para a equipe de segurança obter informações precisas sobre o tráfego de DNS recursivo.



"Tínhamos tão pouca visibilidade que não estávamos cientes de nenhum possível problema de segurança, e até o menor evento de cibersegurança representava um risco. Além disso, quando os usuários trabalhavam remotamente, não tínhamos como garantir que eles estivessem protegidos contra possíveis ameaças. Precisávamos de uma maneira de fortalecer nossa postura de segurança nesses momentos", explica Sebastien.