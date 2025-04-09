Os bots de IA não apenas coletam conteúdo para treinar modelos, mas também geram resumos para os usuários, muitas vezes sem atribuição ou compensação. "As pessoas veem um resumo fornecido por IA e não clicam em nosso website", explica Ciro Rizzo, Diretor de Tecnologia do TMG. "Isso se traduz em perda de tráfego, engajamento e receita."

Alguns resultados até deturpam o jornalismo do Telegraph, arriscando a integridade da marca. Além disso, o tráfego de scrapers consome capacidade de infraestrutura dispendiosa sem gerar renda. "Quando nosso conteúdo é licenciado para parceiros, somos compensados", explica Rizzo. "Mas é diferente quando é coletado e usado sem permissão. Ele não se alinha com nosso modelo ou estratégia de negócios."

O Telegraph precisava distinguir entre bots "bons" e "ruins", bloquear crawlers não autorizados e reunir inteligência para impor acordos de licenciamento com aqueles que desejam acesso. Tendo trabalhado com a Akamai por anos, a escolha foi simples. "Nenhum outro provedor pode lidar com a variedade de desafios que enfrentamos, desde garantir a entrega rápida de conteúdo até permitir o gerenciamento sofisticado de bots", afirma Rizzo.