Telegraph Media Group

Dans les discussions avec Akamai, TMG a souligné la nécessité de renforcer l'engagement des utilisateurs. Akamai a conseillé à TMG de réaliser un de ses tests pour répondre aux questions suivantes :

Que se passerait-il si le poids des pages était réduit de manière significative ? Dans quelle mesure cela réduirait-il le temps de chargement des pages ?

Si le chargement des pages était plus rapide de X secondes, quel en serait l'impact sur la durée des sessions utilisateur, en nombre de pages par session ?

Dans quelle mesure l'allongement de la durée des sessions influencerait-il le nombre d'impressions publicitaires proposées et, par conséquent, les revenus générés par la publicité ?

Le test portait sur la réduction du poids des images, qui représentent un pourcentage significatif du poids d'une page donnée, l'hypothèse étant que chaque petite amélioration supplémentaire des performances se traduirait par une valeur mesurable pour TMG. Et Akamai venait de lancer son produit Image & Video Manager qui réduit le poids des images en adaptant leur taille et leur résolution au format d'écran du terminal et au profil de connectivité alors utilisé.