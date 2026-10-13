Telegraph Media Group (TMG), un éditeur de presse multimédia, est confronté à ce type de problèmes. Bien que The Telegraph soit un véritable pionnier digital (son site Web a été lancé quatre ans avant Google et 10 ans avant Facebook), il sait également innover.
Toby Wright, CTO de TMG, dirige les équipes chargées de concevoir et développer des produits et services digitaux, et notamment le site Web The Telegraph. En concurrence avec d'autres pionniers digitaux qui ont établi un haut niveau d'expérience utilisateur, Toby Wright et ses équipes soutiennent une initiative stratégique visant à fournir du contenu de la plus haute qualité. Pour inciter les lecteurs du monde entier à s'abonner et à effectuer des achats, TMG doit fournir rapidement et en toute sécurité des produits et services digitaux tout en suscitant l'intérêt des lecteurs.
Pour une entreprise comme la nôtre qui compte des centaines de millions d'interactions mensuelles, ces changements qui semblent mineurs prennent de l'ampleur et ont un impact considérable.Toby Wright, directeur de la technologie, Telegraph Media Group
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Telegraph Media Group (TMG), un éditeur de presse multimédia, est confronté à ce type de problèmes. Bien que The Telegraph soit un véritable pionnier digital (son site Web a été lancé quatre ans avant Google et 10 ans avant Facebook), il sait également innover.
Est-il possible d'établir un lien entre les performances des pages et les taux d'engagement ?
Dans les discussions avec Akamai, TMG a souligné la nécessité de renforcer l'engagement des utilisateurs. Akamai a conseillé à TMG de réaliser un de ses tests pour répondre aux questions suivantes :
- Que se passerait-il si le poids des pages était réduit de manière significative ? Dans quelle mesure cela réduirait-il le temps de chargement des pages ?
- Si le chargement des pages était plus rapide de X secondes, quel en serait l'impact sur la durée des sessions utilisateur, en nombre de pages par session ?
- Dans quelle mesure l'allongement de la durée des sessions influencerait-il le nombre d'impressions publicitaires proposées et, par conséquent, les revenus générés par la publicité ?
Le test portait sur la réduction du poids des images, qui représentent un pourcentage significatif du poids d'une page donnée, l'hypothèse étant que chaque petite amélioration supplémentaire des performances se traduirait par une valeur mesurable pour TMG. Et Akamai venait de lancer son produit Image & Video Manager qui réduit le poids des images en adaptant leur taille et leur résolution au format d'écran du terminal et au profil de connectivité alors utilisé.
Chaque seconde de délai réduit la durée des sessions utilisateur
Le test a commencé en juillet 2016 et, en l'espace de deux mois, SOASTA (société indépendante spécialisée dans la mesure des performances digitales) a collecté des données de référence sans aucune amélioration des images. Ces données de base ont confirmé que chaque seconde de temps de chargement supplémentaire réduit la durée moyenne de la session de l'utilisateur, une seconde de délai supplémentaire pouvant entraîner une baisse de 11,5 %.
Image & Video Manager favorise l'engagement
Le 1er septembre, Akamai a activé Image & Video Manager. Immédiatement, le poids des images a diminué de 10 à 60 % sans modification de la qualité. Cela a entraîné une forte baisse du poids global des pages. Lors d'une journée type, le poids de la page d'accueil de The Telegraph était réduit de 20 % dans l'ensemble, conduisant à une augmentation significative de la durée des sessions.
SOASTA a recueilli des données pendant 29 jours supplémentaires. Sur tous les types de terminaux et profils de connectivité confondus, le temps de chargement des pages a diminué de 9,6 % et la durée des sessions utilisateur a augmenté de 2 %. L'allégement du poids des pages a permis d'allonger la durée moyenne des sessions. Pour être exact, les sessions sont plus longues de 0,041 page.
L'optimisation des images pour les terminaux mobiles a encore plus d'impact
Chaque mois, des millions d'utilisateurs de smartphones accèdent au contenu de The Telegraph sur leurs téléphones mobiles. La majorité des pages sont aujourd'hui consultées depuis des terminaux mobiles, tous types confondus. L'équipe de The Telegraph souhaitait donc voir l'impact d'Image & Video Manager sur les sessions purement mobiles.
Pour ceux qui accèdent à The Telegraph via des terminaux iOS sur des connexions cellulaires, l'impact a dépassé les espérances pour tous les terminaux et types de connexion. Le temps de chargement des pages mobiles a diminué de 33,8 %, tandis que la durée des sessions mobiles a augmenté de 0,193 page, soit 12,8 %.
À propos de Telegraph Media Group
Telegraph Media Group (TMG) est un éditeur de presse multimédia mondialement connu, dont le contenu de ses titres fait l'actualité : The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, le site Web de The Telegraph et l'édition hebdomadaire mondiale de The Telegraph. The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph et The Telegraph sont connus pour leurs éditoriaux d'investigation primés. Fondé il y a plus de 160 ans, The Daily Telegraph est le quotidien de qualité le plus vendu au Royaume-Uni.
À propos d'Akamai
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