Telegraph Media Group

Los bots de IA no solo recopilan contenido para entrenar modelos, sino que también ofrecen resúmenes a los usuarios, a menudo sin atribución ni compensación. "La gente ve un resumen servido por la IA y no hace clics a nuestro sitio", explica Ciro Rizzo, director de tecnología de TMG. "Esto significa tráfico perdido, interacciones perdidas y pérdida de ingresos".

Algunos resultados incluso tergiversan el periodismo de The Telegraph, poniendo en riesgo la integridad de la marca. Además, el tráfico de los scrapers consume una costosa capacidad de su infraestructura sin que esto les reporte ingresos. "Cuando licenciamos nuestro contenido a nuestros socios, recibimos una compensación", explica Rizzo. "Pero no cuando se extrae mediante scraping y se utiliza sin permiso. No está en línea con nuestro modelo o estrategia de negocio".

The Telegraph necesitaba distinguir entre bots "buenos" y "malos", bloquear los rastreadores no autorizados y recopilar inteligencia para perseguir acuerdos de licencia con quienes deseen tener acceso. Tras haber trabajado con Akamai durante años, la elección fue sencilla. "Ningún otro proveedor puede abordar la gama de desafíos a los que nos enfrentamos, desde garantizar una rápida distribución de contenido hasta permitir una gestión sofisticada de los bots", afirma Rizzo.