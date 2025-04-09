Per risolvere direttamente il problema dello scraping basato sull'intelligenza artificiale, il Telegraph sta eseguendo una PoC (Proof-of-Concept) con Content Protector. I primi risultati sono stati resi noti: "La prima fase è stata una rivelazione: finalmente abbiamo compreso le dimensioni dell'ecosistema dei crawler basati sull'intelligenza artificiale e la vera portata della sfida", ha affermato Rizzo.

La PoC ha già portato a bloccare un gran numero di bot aggressivi, molti dei quali provenienti da oscure aziende digitali. Questa intelligence potrebbe supportare le future interazioni con i crawler autorizzati, creando potenzialmente nuovi flussi di ricavi e riducendo, al contempo, l'impatto sul brand e sui costi.