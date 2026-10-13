フィンランドの放送会社Yleは、フィンランドの国営メディアサービス企業です。

4つのテレビチャンネルと3つのチャンネルスロットを運営するほか、6つのラジオチャンネルおよびサービスで地方のラジオ番組を20本以上担当しています。また、テレビやラジオのオンライン番組の種類と数は国内最多です。

2017年には、全フィンランド人がYleを利用していました。Yle TV1はフィンランドで最も有名なテレビチャンネルで、Yle Radio Suomiは最もリスナーの多いラジオチャンネルでした。

Yle社のオンラインオンデマンドメディアサービスAreenaは2007年に設立され、競争が激化する中でもその地位を確立させてきました。フィンランドではいまだに最も人気のある重要なメディアサービスであるとともに、世界の草分け的存在でもあります。

一般の人々は、Yleをニュースや時事問題の信頼できる情報源と考えています。Yleは、国内のアートプログラム、教育プログラム、子供向けプログラムの制作および放送において重要な役割を担っています。一般人向けのサービスには、特別なグループやマイノリティグループを対象にしたものもあります。

Yleは99.9%国営で、議会によって任命された評議会によって管理され、Act on Yleisradio Oyの下で運営されています。