フィンランドの国営放送局であるYleがOTTストリーミングを従来の放送サービスに追加し、顧客は大きな期待を寄せています。顧客の希望は、常にあらゆるプラットフォームで最高品質の動画を中断なくストリーミングすることです。Yleはその期待に応えるために、AkamaiのAdaptive Media Deliveryを使用してすべてのコンテンツを提供しています。Adaptive Media Deliveryを導入することで、Yleは一貫した高品質の動画をライブ視聴者とオンデマンドのオンライン視聴者の両方に届けています。
YLEについて
フィンランドの放送会社Yleは、フィンランドの国営メディアサービス企業です。
4つのテレビチャンネルと3つのチャンネルスロットを運営するほか、6つのラジオチャンネルおよびサービスで地方のラジオ番組を20本以上担当しています。また、テレビやラジオのオンライン番組の種類と数は国内最多です。
2017年には、全フィンランド人がYleを利用していました。Yle TV1はフィンランドで最も有名なテレビチャンネルで、Yle Radio Suomiは最もリスナーの多いラジオチャンネルでした。
Yle社のオンラインオンデマンドメディアサービスAreenaは2007年に設立され、競争が激化する中でもその地位を確立させてきました。フィンランドではいまだに最も人気のある重要なメディアサービスであるとともに、世界の草分け的存在でもあります。
一般の人々は、Yleをニュースや時事問題の信頼できる情報源と考えています。Yleは、国内のアートプログラム、教育プログラム、子供向けプログラムの制作および放送において重要な役割を担っています。一般人向けのサービスには、特別なグループやマイノリティグループを対象にしたものもあります。
Yleは99.9%国営で、議会によって任命された評議会によって管理され、Act on Yleisradio Oyの下で運営されています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。