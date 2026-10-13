YLE, l'emittente radiotelevisiva finlandese, si occupa del servizio televisivo nazionale della Finlandia.

Yle gestisce quattro canali televisivi e tre slot di canali, oltre a sei canali radiofonici e vari servizi arricchiti da oltre 20 programmi radiofonici regionali. Yle offre, inoltre, la più ampia e variegata selezione di programmi televisivi e radiofonici del paese.

Nel 2017, Yle ha raggiunto ogni cittadino finlandese. Yle TV1 è stato il canale televisivo più popolare in Finlandia e Yle Radio Suomi il canale radiofonico più ascoltato.

Il servizio multimediale on-demand di Yle, Areena, è stato fondato nel 2007 ed è riuscito a mantenersi e svilupparsi, nonostante la concorrenza incredibilmente intensa. Si tratta ancora del servizio multimediale più popolare e importante del suo genere in Finlandia, nonché un pioniere a livello globale.

Il pubblico considera Yle una fonte affidabile per notizie e attualità. La società svolge un ruolo importante nella produzione e nella presentazione di programmi che trattano di arte nazionale, programmi educativi e programmi per bambini. I servizi di Yle rivolti al pubblico sono indirizzati anche a gruppi speciali e alle minoranze.

La società è gestita dallo stato al 99,9% ed è supervisionata da un consiglio di amministrazione nominato dal Parlamento; inoltre, opera in conformità alla legge su Yleisradio Oy.