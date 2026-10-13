Die finnische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Yle fügt OTT-Streaming zu seinen herkömmlichen Sender-Angeboten hinzu. Kunden haben hohe Erwartungen. Sie erwarten, dass jedes Video jederzeit und auf allen Plattformen als ruckelfreier Stream in höchster Qualität verfügbar ist. Um diese Erwartungen zu erfüllen, stellt Yle seine gesamten Inhalte mit Adaptive Media Delivery von Akamai bereit. Mit dieser Lösung bietet Yle seinen Live- und On-Demand-Onlinezuschauern Videos in einheitlicher, hoher Qualität.
Über YLE
Yle, die finnische Rundfunkgesellschaft, ist das öffentlich-rechtliche Medienunternehmen Finnlands.
Yle betreibt vier Fernsehsender und drei Sender-Slots sowie sechs Radiosender und -dienste, ergänzt durch über 20 regionale Radioprogramme. Yle verfügt außerdem über die landesweit umfangreichste und vielfältigste Auswahl an Fernseh- und Radiosendungen online.
Im Jahr 2017 war Yle Finnlands Nummer eins. Yle TV1 war der beliebteste Fernsehsender Finnlands und Yle Radio Suomi der meistgehörte Radiosender.
Der On-Demand-Mediendienst Areena von Yle wurde 2007 gegründet und konnte auch angesichts der immer stärkeren Konkurrenz seine Position behaupten und ausbauen. Der Service ist nach wie vor der beliebteste und am meisten geschätzte Mediendienst seiner Art in Finnland sowie ein weltweiter Vorreiter.
Für die Öffentlichkeit ist Yle eine zuverlässige Quelle für Nachrichten und aktuelle Themen. Das Unternehmen spielt eine große Rolle bei der Produktion und Ausstrahlung von Programmen zu nationalen Künsten, Bildungsprogrammen und Kinderprogrammen. Yle bietet außerdem Inhalte für spezielle Gruppen und Minderheiten an.
Das Unternehmen befindet sich zu 99,9 Prozent in Staatsbesitz und wird von einem vom Parlament ernannten Verwaltungsrat beaufsichtigt. Es unterliegt dem Act on Yleisradio Oy.
Über Akamai
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