Yle(Finnish Broadcasting Company)는 핀란드의 국립 공영 미디어 사업체입니다.

Yle는 4개의 TV 채널과 3개의 채널 슬롯, 그리고 20개 이상 지역 라디오 프로그램을 포함하는 6개의 라디오 채널을 운영합니다. 또한 핀란드에서 가장 광범위하고 다양한 온라인 TV 및 라디오 프로그램을 제공합니다.

2017년, 핀란드 내 Yle 채널 시청률은 최고점에 도달했습니다. Yle의 TV1은 핀란드에서 가장 인기 있는 TV 채널이 되었으며 Yle Radio Suomi는 청취율이 가장 높은 라디오 채널이 되었습니다.

2007년에 설립된 Yle의 온라인 온디맨드 미디어 서비스 Areena는 점점 더 치열해지는 경쟁을 뚫고 그 입지를 유지해 왔습니다. 글로벌 시장의 선구자이기도 한 Areena는 현재까지도 핀란드 내 동종 미디어 서비스 중 가장 큰 인기와 사랑을 받고 있습니다.

Yle는 핀란드의 시청자 및 청취자들에게 믿을 수 있는 뉴스와 시사 정보를 제공합니다. Yle는 핀란드 예술, 교육, 어린이 콘텐츠 관련 프로그램의 제작 및 방송 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 아울러 Yle의 공영 방송 서비스는 사회의 소수자 집단을 조명합니다.

Yle는 99.9% 국영 기업으로, 핀란드 국회가 임명한 관리위원회(Administrative Council)의 관리, 감독을 받고 Yle에 관한 법률(Act on Yleisradio Oy) 하에 운영됩니다.