Yle, emisora nacional de Finlandia, incorpora el streaming OTT a sus ofertas tradicionales de emisión. Los clientes tienen grandes expectativas. Quieren que todos los vídeos se transmitan a la perfección, siempre con la máxima calidad y en todas las plataformas. Para ayudar a cumplir estas expectativas, Yle distribuye el 100 % de su contenido con Adaptive Media Delivery de Akamai. Con esta solución en marcha, Yle ofrece vídeo fiable y de alta calidad a su público online, tanto en directo como a la carta.
Acerca de YLE
Yle, la empresa de radiodifusión finlandesa, es la compañía pública de comunicación nacional de Finlandia.
Dispone de cuatro canales de televisión y tres franjas horarias, así como de seis canales y servicios de radio, complementados por más de 20 programas de radio regionales. También cuenta con la selección online de programas de televisión y radio más amplia y variada del país.
En 2017, Yle llegó a todos los finlandeses. Yle TV1 fue el canal de televisión más popular de Finlandia, y Yle Radio Suomi, el canal de radio más escuchado.
El servicio multimedia online y a la carta de Yle, Areena, se estableció en 2007 y ha conseguido mantener y desarrollar su posición, incluso frente a una competencia cada vez más intensa. Hoy en día, sigue siendo el servicio multimedia más popular y valorado de su clase en Finlandia, y un pionero a nivel mundial.
El público considera que Yle es una fuente fiable de noticias y asuntos de actualidad. La empresa desempeña un papel fundamental en la producción y presentación de programas educativos, infantiles y orientados a las artes nacionales. Además, su servicio al público abarca grupos especiales y minoritarios.
El estado posee el 99,9 % de la empresa, que está supervisada por un consejo de administración designado por el Parlamento y opera de acuerdo con la Ley de Yleisradio Oy.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.