Yle, la empresa de radiodifusión finlandesa, es la compañía pública de comunicación nacional de Finlandia.

Dispone de cuatro canales de televisión y tres franjas horarias, así como de seis canales y servicios de radio, complementados por más de 20 programas de radio regionales. También cuenta con la selección online de programas de televisión y radio más amplia y variada del país.

En 2017, Yle llegó a todos los finlandeses. Yle TV1 fue el canal de televisión más popular de Finlandia, y Yle Radio Suomi, el canal de radio más escuchado.

El servicio multimedia online y a la carta de Yle, Areena, se estableció en 2007 y ha conseguido mantener y desarrollar su posición, incluso frente a una competencia cada vez más intensa. Hoy en día, sigue siendo el servicio multimedia más popular y valorado de su clase en Finlandia, y un pionero a nivel mundial.

El público considera que Yle es una fuente fiable de noticias y asuntos de actualidad. La empresa desempeña un papel fundamental en la producción y presentación de programas educativos, infantiles y orientados a las artes nacionales. Además, su servicio al público abarca grupos especiales y minoritarios.

El estado posee el 99,9 % de la empresa, que está supervisada por un consejo de administración designado por el Parlamento y opera de acuerdo con la Ley de Yleisradio Oy.