Yle 是芬兰的全国性广播公司，在传统广播服务中加入了 OTT 流媒体技术。客户对其期待颇高。他们希望所有视频都能以流媒体形式顺畅播放，并且在任何平台上始终保持超高质量。为了满足这些期望，Yle 使用 Akamai Adaptive Media Delivery 交付所有内容。凭借这一解决方案，Yle 始终如一地为直播和在线点播观众提供优质的视频观看体验。
Yle 简介
芬兰广播公司 Yle 是芬兰的全国性公共广播服务媒体公司。
它一共有四个电视频道、三个频道波段、六个广播频道和服务，另外还有 20 多个区域性广播节目。Yle 也是在芬兰境内提供丰富多彩的线上精选电视与电台节目的服务商。
2017 年，Yle 的业务覆盖了每一名芬兰公民。Yle TV1 是芬兰最受欢迎的电视频道，而 Yle Radio Suomi 是其收听率最高的电台频道。
Yle 于 2007 年创立在线点播媒体服务 Areena，在日渐激烈的竞争环境中不断发展壮大。它在芬兰同类媒体服务提供商中的受欢迎程度和价值仍然名列前茅，在全球也跻身先行者之列。
在公众心中，Yle 的新闻与实事资讯真实可信。在制作与呈现民族艺术、教育与儿童节目方面，该公司的地位举足轻重。Yle 还向公众提供与特殊群体和少数群体相关的新闻。
该公司 99.9 % 的股份为国有，由国会任命的管理委员会进行监管，根据 Act on Yleisradio Oy 经营。
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