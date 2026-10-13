Yle, entreprise finlandaise de diffusion, est le service de radio-télévision public national de Finlande.

Yle gère quatre chaînes télévisées et trois créneaux de chaînes, ainsi que six chaînes et services de radio, que viennent compléter plus de 20 émissions de radio régionales. Yle propose également la sélection en ligne la plus vaste et la plus variée d'émissions de télévision et de radio du pays.

En 2017, Yle a atteint tous les Finlandais. Yle TV1 était la chaîne de télévision la plus populaire en Finlande et Yle Radio Suomi la fréquence radio la plus écoutée.

Areena, le service en ligne de médias à la demande d'Yle, créé en 2007, a réussi à maintenir et à consolider sa position, même face à une concurrence de plus en plus intense. Il reste le service média le plus populaire et le plus apprécié de son genre en Finlande, ainsi qu'un pionnier à l'échelle mondiale.

Le public considère Yle comme une source fiable d'actualités et d'informations. L'entreprise joue un rôle majeur dans la production et la présentation de programmes traitant des arts nationaux, de programmes éducatifs et d'émissions pour enfants. Les services qu'Yle offre au public portent également sur des populations spécifiques et les minorités.

L'entreprise est détenue à 99,9 % par l'État et supervisée par un Conseil administratif nommé par le Parlement, et opère conformément à la loi sur Yleisradio Oy.