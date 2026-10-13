Como emissora nacional da Finlândia, a Yle, adiciona o streaming OTT às suas ofertas de transmissão tradicionais. As expectativas dos clientes são altas. Eles querem que todos os vídeos sejam transmitidos com perfeição, com a mais alta qualidade em todos os momentos e em todas as plataformas. Para ajudar a atender a essas expectativas, a Yle entrega 100% de seu conteúdo com o Adaptive Media Delivery da Akamai. Com a solução instalada, a Yle entrega vídeo consistente e de alta qualidade para seu público ao vivo e sob demanda.
Sobre a YLE
A Yle, Finnish Broadcasting Company, é a empresa nacional de mídia de serviço público da Finlândia.
A Yle opera quatro canais de televisão e três slots de canais, além de seis canais de rádio e serviços complementados por mais de 20 programas de rádio regionais. A Yle também apresenta a mais ampla e variada seleção on-line de programas de televisão e rádio do país.
Em 2017, a Yle chegou a cada pessoa na Finlândia. A Yle TV1 foi o canal de televisão mais popular da Finlândia e a Yle Radio Suomi foi a estação de rádio mais ouvida.
O Areena, serviço de mídia on-line sob demanda da Yle, foi estabelecido em 2007 e conseguiu manter e desenvolver sua posição, mesmo diante de uma competição cada vez mais intensa. Ele ainda é o serviço de mídia mais popular e valorizado da categoria na Finlândia, bem como um pioneiro global.
O público considera a Yle uma fonte confiável de notícias e atualidades. A empresa desempenha um papel importante na produção e apresentação de programas que abordam artes nacionais, programas educacionais e atrações infantis. Os serviços da Yle ao público também cobrem grupos especiais e minoritários.
A empresa é 99,9% propriedade do estado sendo supervisionada por um Conselho administrativo nomeado pelo Parlamento e opera de acordo com o Ato na Yleisradio Oy.
Sobre a Akamai
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