A Yle, Finnish Broadcasting Company, é a empresa nacional de mídia de serviço público da Finlândia.

A Yle opera quatro canais de televisão e três slots de canais, além de seis canais de rádio e serviços complementados por mais de 20 programas de rádio regionais. A Yle também apresenta a mais ampla e variada seleção on-line de programas de televisão e rádio do país.

Em 2017, a Yle chegou a cada pessoa na Finlândia. A Yle TV1 foi o canal de televisão mais popular da Finlândia e a Yle Radio Suomi foi a estação de rádio mais ouvida.

O Areena, serviço de mídia on-line sob demanda da Yle, foi estabelecido em 2007 e conseguiu manter e desenvolver sua posição, mesmo diante de uma competição cada vez mais intensa. Ele ainda é o serviço de mídia mais popular e valorizado da categoria na Finlândia, bem como um pioneiro global.

O público considera a Yle uma fonte confiável de notícias e atualidades. A empresa desempenha um papel importante na produção e apresentação de programas que abordam artes nacionais, programas educacionais e atrações infantis. Os serviços da Yle ao público também cobrem grupos especiais e minoritários.

A empresa é 99,9% propriedade do estado sendo supervisionada por um Conselho administrativo nomeado pelo Parlamento e opera de acordo com o Ato na Yleisradio Oy.