Que sont les solutions de cybersécurité ?

Akamai Guardicore Segmentation offre le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus intuitif d'appliquer les principes Zero Trust au sein de votre réseau, et de stopper les attaques telles que les ransomwares qui s'appuient sur les mouvements latéraux.

L'infrastructure informatique des entreprises ayant évolué des centres de données traditionnels sur site vers des architectures cloud et en cloud hybride, les équipes de sécurité ne peuvent plus compter sur des solutions de cybersécurité conçues uniquement pour défendre le périmètre. Les cybercriminels sont devenus particulièrement habiles pour trouver un moyen de supprimer les outils de défense, puis pour se déplacer latéralement au sein d'un réseau afin de trouver des cibles de grande valeur.

Akamai Guardicore Segmentation est une solution de segmentation logicielle qui réduit les risques sans nécessiter l'achat de matériel de sécurité coûteux. Cette solution de cybersécurité offre une visibilité optimale de la façon dont les applications communiquent normalement, ce qui permet aux équipes de sécurité de protéger les actifs critiques de l'entreprise avec des politiques de segmentation de nouvelle génération en seulement quelques clics. La couverture la plus large possible vous permet de protéger les ressources critiques de votre réseau segmenté, quel que soit l'endroit où elles sont déployées ou consultées : dans le cloud, sur site, sur des serveurs virtuels, dans des conteneurs ou sur des serveurs dédiés physiques (bare metal).

Grâce à cette puissante technologie de segmentation, vous pouvez bloquer les mouvements latéraux, détecter rapidement les attaques et réduire le temps d'attente grâce à des fonctionnalités de détection des brèches, notamment l'analyse de la réputation, les leurres dynamiques et un pare-feu de renseignements sur les menaces.