Que sont les solutions de cybersécurité ?

Les solutions de cybersécurité défendent les entreprises, les utilisateurs et les actifs digitaux contre les attaques visant les écosystèmes informatiques. Les solutions de cybersécurité efficaces harmonisent la stratégie, les programmes, les protocoles et la technologie de cybersécurité afin de bloquer les attaques, tout en assurant la continuité et la résilience de l'entreprise lorsque les attaques réussissent.
Les solutions de cybersécurité sont des produits ou des services conçus pour protéger les systèmes digitaux et les données contre les cyberattaques. Ces solutions comprennent un large éventail de composants de sécurité tels que les pare-feux, la protection contre les attaques DDoS, la microsegmentation, la protection contre la prise de contrôle, la sécurité des API, la gestion des bots et la sécurité applicative Web.
Unifiez vos solutions de cybersécurité
Dans le monde en constante évolution de la sécurité informatique, le fait de s'appuyer sur plusieurs solutions différentes peut affaiblir la sécurité de vos systèmes. L'écosystème des menaces est en constante évolution et les pirates informatiques inventent chaque jour de nouveaux moyens d'attaquer votre écosystème. Bâtir votre défense avec un ensemble disparate de technologies de sécurité risque de générer des angles morts et de la confusion pour vos équipes de sécurité, ainsi que des vulnérabilités et des faiblesses que les pirates peuvent exploiter sans difficulté. Pour protéger votre infrastructure informatique, vos applications, vos données sensibles et vos utilisateurs, vous devez adopter une approche homogène et globale de la cybersécurité.
Akamai peut vous aider. Nos solutions de cybersécurité englobent et protègent votre écosystème informatique grâce au plus grand réseau de périphérie du monde. Notre plateforme unifiée d'outils de défense de premier ordre offre une protection optimale contre les menaces de sécurité, ainsi que des contrôles simplifiés et une automatisation qui minimisent la charge de travail des administrateurs et augmentent la puissance de vos programmes de sécurité des points de terminaison.
Solutions complètes de cybersécurité d'Akamai
Akamai propose un large éventail de solutions de cybersécurité pour protéger l'ensemble de votre écosystème, y compris les clouds, les applications, les API et les utilisateurs, sans ralentir votre activité. Nos solutions incluent :
- App & API Protector. Appuyez-vous sur un système de sécurité tout-en-un et sans compromis des sites Web, des applications et des API. Notre technologie adapte dynamiquement les protections à l'évolution des attaques, y compris le Top 10 de l'OWASP. Les mises à jour automatisées et la technologie d'auto-réglage simplifient l'administration de la sécurité des applications .
- Prolexic. Stoppez les attaques DDoS les plus puissantes visant la bande passante grâce à une plateforme éprouvée qui a bloqué certaines des attaques les plus importantes de l'histoire. Prolexic réduit de manière proactive vos surfaces d'attaque, et un accord de niveau de service (SLA) zéro seconde stoppe les attaques instantanément. Plus de 200 outils de défense SOCC de première ligne contribuent à renforcer la sécurité et la réponse aux incidents avant, pendant et après une cyberattaque.
- Edge DNS. Assurez la disponibilité continue des applications Web et des API grâce à un service DNS hautement sécurisé. Appuyez-vous sur notre accord de niveau de service (SLA) garantissant une disponibilité de 100 %, grâce à la plus grande plateforme en bordure de l'Internet au monde, pour les services DNS de mission critique.
- Client-Side Protection & Compliance. Protégez vos sites Web contre les menaces côté client grâce à une visibilité en temps réel des vulnérabilités de tous vos scripts. Déployez une protection entièrement automatisée pour détecter les attaques en temps réel.
- Enterprise Application Access. Faites évoluer rapidement l'accès à distance sécurisé pour vos employés grâce à l'accès réseau Zero Trust , sans avoir à recourir à des VPN lents ou peu pratiques. Réduisez les coûts, la complexité et les risques liés à l'accès à distance aux entreprises.
- Secure Internet Access. Connectez en toute sécurité les utilisateurs et les terminaux à Internet grâce à la passerelle Web sécurisée d'Akamai. Bénéficiez d'une protection proactive contre l'hameçonnage et les attaques Zero Day. Déployez une technologie de sécurité Web en quelques minutes avec une évolutivité possible à l'échelle mondiale.
- Akamai MFA. Empêchez les violations de données grâce à l' authentification multifactorielle (MFA) anti-hameçonnage. Renforcez vos outils de sécurité grâce à une solution basée sur la norme MFA la plus sécurisée. Réduisez la charge administrative grâce à l'inscription en libre-service et à une application smartphone facile à utiliser.
- Bot Manager. Stoppez les bots les plus dangereux et les plus évasifs avant qu'ils ne volent des informations sensibles et ne provoquent des pertes de données, ralentissent votre site Web et entament la confiance de vos clients. Autorisez les bots bienveillants tout en arrêtant les bots malveillants au premier contact.
- Identity Cloud. Offrez à l'utilisateur une expérience optimisée et sans effort tout en protégeant les clients et en assurant la sécurité des données. Réduisez les difficultés lors de l'enregistrement, de l'authentification et de la connexion, tout en permettant aux clients de contrôler facilement leurs comptes à partir de n'importe quel terminal.
- Account Protector. Protégez vos clients contre la fraude en détectant les anomalies subtiles des imposteurs qui tentent de se connecter à des comptes authentifiés.
Stoppez les ransomwares grâce à la microsegmentation
Akamai Guardicore Segmentation offre le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus intuitif d'appliquer les principes Zero Trust au sein de votre réseau, et de stopper les attaques telles que les ransomwares qui s'appuient sur les mouvements latéraux.
L'infrastructure informatique des entreprises ayant évolué des centres de données traditionnels sur site vers des architectures cloud et en cloud hybride, les équipes de sécurité ne peuvent plus compter sur des solutions de cybersécurité conçues uniquement pour défendre le périmètre. Les cybercriminels sont devenus particulièrement habiles pour trouver un moyen de supprimer les outils de défense, puis pour se déplacer latéralement au sein d'un réseau afin de trouver des cibles de grande valeur.
Akamai Guardicore Segmentation est une solution de segmentation logicielle qui réduit les risques sans nécessiter l'achat de matériel de sécurité coûteux. Cette solution de cybersécurité offre une visibilité optimale de la façon dont les applications communiquent normalement, ce qui permet aux équipes de sécurité de protéger les actifs critiques de l'entreprise avec des politiques de segmentation de nouvelle génération en seulement quelques clics. La couverture la plus large possible vous permet de protéger les ressources critiques de votre réseau segmenté, quel que soit l'endroit où elles sont déployées ou consultées : dans le cloud, sur site, sur des serveurs virtuels, dans des conteneurs ou sur des serveurs dédiés physiques (bare metal).
Grâce à cette puissante technologie de segmentation, vous pouvez bloquer les mouvements latéraux, détecter rapidement les attaques et réduire le temps d'attente grâce à des fonctionnalités de détection des brèches, notamment l'analyse de la réputation, les leurres dynamiques et un pare-feu de renseignements sur les menaces.
Simplifiez les défenses avec Akamai Managed Security Service
Lorsque vos équipes de sécurité ont besoin d'une expertise supplémentaire et de solutions de cybersécurité de premier ordre pour garder une longueur d'avance sur les menaces en ligne et la cybercriminalité, Akamai Managed Security Service (MSS) peut vous aider à maintenir une stratégie de sécurité solide.
Akamai MSS associe des équipes d'experts en sécurité expérimentés et des outils de défense en ligne éprouvés pour offrir des solutions de gestion de la sécurité, de surveillance et d'atténuation dans le cadre d'un service entièrement géré. Nos équipes MSS adaptent les stratégies de sécurité aux besoins de votre entreprise tout en intégrant l'expertise du secteur et les meilleures pratiques, en s'appuyant sur la présence mondiale d'Akamai Connected Cloud.
La surveillance proactive offre une visibilité sur l'activité en ligne pour une détection précoce des menaces.
- La gestion des événements de sécurité permet de réagir rapidement dès que des menaces sont identifiées afin d'atténuer les attaques.
- L'état de préparation aux attaques est obtenu en ajustant périodiquement les configurations de sécurité pour se défendre contre les menaces les plus récentes.
- Les services consultatifs fournissent des évaluations et des informations sur la sécurité, des recommandations de solutions et des tendances en matière de sécurité de l'information.
- Les informations unifiées et l'efficacité opérationnelle de notre centre de commandement des opérations de sécurité (SOCC) offrent une visibilité sur les menaces existantes et émergentes afin d'atténuer les attaques plus rapidement.
Foire aux questions (FAQ)
Les cybermenaces englobent un large éventail de vecteurs d'attaque. Les menaces les plus dangereuses aujourd'hui sont les ransomwares, les campagnes d'hameçonnage, les attaques Zero Day, l'exploitation des vulnérabilités, les attaques DDoS, les injections et les logiciels malveillants.
La sécurité des réseaux consiste à protéger tout type de réseau contre les accès non autorisés et les activités malveillantes. Elle comprend des technologies telles que les pare-feu, les logiciels antivirus, le chiffrement et les réseaux privés virtuels (VPN). La sécurité des réseaux implique également la création de politiques et de procédures visant à protéger les réseaux contre les intrus et à sauvegarder les données qui y sont stockées.
La sécurité dans le cloud est l'ensemble des politiques, des technologies et des contrôles utilisés pour protéger les données, les applications et l'infrastructure associée du Cloud Computing. Il s'agit d'un terme général qui couvre une variété de mesures de sécurité, tant physiques que virtuelles, telles que l'authentification, le chiffrement des données, les pare-feu, les réseaux privés virtuels (VPN), les systèmes de détection d'intrusion et les systèmes de gestion des identités et des accès (IAM).
Pourquoi les clients choisissent-ils Akamai ?
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité.