Akamai Guardicore Segmentation は、ネットワーク内でゼロトラストの原則を適用し、ラテラルムーブメント（横方向の移動）に依存するランサムウェアなどの攻撃を阻止する、最もシンプルで高速かつ直感的な方法を提供します。

企業の IT インフラは、従来のオンプレミスデータセンターからクラウドやハイブリッド・クラウド・アーキテクチャに進化しているため、セキュリティチームは境界を保護するためだけに設計されたサイバーセキュリティソリューションに頼ることができなくなりました。サイバー犯罪者は、防御を突破し、ネットワーク内で横方向に移動して価値の高い標的を見つける方法を発見することに、非常に長けています。

Akamai Guardicore Segmentation は、コストのかかるセキュリティハードウェアを導入せずとも、リスクを軽減できる、ソフトウェアベースのセグメンテーションソリューションです。このサイバーセキュリティソリューションは、アプリケーションの正常な通信方法を詳細に可視化し、セキュリティチームが次世代のセグメンテーションポリシーを使用してわずか数回のクリックでビジネスクリティカルな資産を保護できるようにします。可能な限り広い範囲をカバーし、クラウド、オンプレミス、仮想サーバー、コンテナ、ベアメタルなど、導入場所やアクセス場所を問わず、セグメント化されたネットワーク内の重要な資産を保護できます。

この強力なセグメンテーションテクノロジーを利用すると、レピュテーション分析、動的ディセプション、脅威インテリジェンスファイアウォールなどの侵害検知機能によって、ラテラルムーブメントをブロックし、攻撃を迅速に検知し、滞留時間を最小限に抑えることができます。