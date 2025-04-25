サイバーセキュリティソリューションは、企業、ユーザー、デジタル資産を IT エコシステムに対する攻撃から守ります。効果的なサイバーセキュリティソリューションは、サイバーセキュリティ戦略、プログラム、プロトコル、テクノロジーを統合して攻撃をブロックするだけでなく、攻撃が発生した場合の事業継続性と耐障害性を確保します。
サイバーセキュリティソリューションは、デジタルシステムとデータをサイバー攻撃から保護するために設計された製品またはサービスです。これらのソリューションには、ファイアウォール、DDoS 防御、マイクロセグメンテーション、アカウント乗っ取り防御、API セキュリティ、ボット管理、Web アプリケーションセキュリティなど、幅広いセキュリティコンポーネントが含まれます。
サイバーセキュリティソリューションの統合
絶えず変化する IT セキュリティの世界では、さまざまなソリューションを寄せ集めて利用すると、セキュリティ体制が弱体化する場合があります。脅威の状況は常に進化しており、攻撃者はエコシステムを攻撃する新たな方法を毎日考案しています。さまざまなセキュリティテクノロジーを組み合わせて防御を構築すると、セキュリティチームに死角や混乱が生じ、ハッカーが悪用できる脆弱性や弱点が生まれることがよくあります。IT インフラ、アプリケーション、機微な情報、ユーザーを保護するためには、サイバーセキュリティに対する統一的で包括的なアプローチが必要です。
そこで役立つのが Akamai のソリューションです。Akamai の総合的なサイバーセキュリティソリューションは、世界最大規模のグローバル分散エッジネットワークで IT エコシステムを包囲し、保護します。トップクラスの防御性能を誇る統合プラットフォームは、セキュリティ脅威に対する強力な防御を提供するだけでなく、シンプルな制御と自動化によって管理者の業務負荷を最小限に抑えつつ、エンドポイント・セキュリティ・プログラムの能力を向上させます。
Akamai の包括的なサイバーセキュリティソリューション
Akamai は、ビジネスのスピードを落とさずに、クラウド、アプリ、API、ユーザーを含むエコシステム全体を保護する幅広いサイバーセキュリティソリューションを提供しています。Akamai のソリューションには、次のようなものがあります。
- App & API Protector：Web サイト、アプリケーション、API 向けの妥協のないワンストップセキュリティを活用できます。Akamai のテクノロジーは、OWASP Top 10 などの進化する攻撃に動的に対応します。自動アップデートと自動調整テクノロジーにより、アプリケーションセキュリティ管理をシンプル化します。
- Prolexic：過去最大規模の攻撃をブロックした実績のあるプラットフォームで、帯域幅を圧迫させる最大級の DDoS 攻撃を阻止します。Prolexic は、プロアクティブにアタックサーフェスを縮小し、ゼロ秒 SLA で即座に攻撃を阻止します。200 人以上の最前線の SOCC 防御者が、サイバー攻撃の前、最中、後にセキュリティとインシデント対応の強化を支援します。
- Edge DNS：安全性の高い DNS サービスにより、Web アプリケーションと API の可用性を常に確保します。Akamai は、ミッションクリティカルな DNS サービス向けの 100% アップタイム SLA を、世界最大のエッジプラットフォームで実現します。
- Client-Side Protection & Compliance：すべてのスクリプト内の脆弱性をリアルタイムで可視化し、クライアント側の脅威から Web サイトを保護します。完全に自動化された防御により、攻撃をリアルタイムで検知します。
- Enterprise Application Access：低速の VPN や使いにくい VPN に依存することなく、ゼロトラスト・ネットワーク・アクセスで従業員の安全なリモートアクセスを迅速に拡張できます。リモート・エンタープライズ・アクセスのコスト、複雑さ、リスクを軽減します。
- Secure Internet Access：Akamai のセキュア Web ゲートウェイにより、ユーザーとデバイスを安全にインターネットに接続します。フィッシング攻撃やゼロデイ攻撃に対して事前対応型の保護対策を講じます。グローバルに拡張できる Web セキュリティテクノロジーを数分で導入できます。
- Akamai MFA：フィッシング対抗の多要素認証（MFA）で、データ漏えいを防止します。最も安全な MFA 規格に基づいて構築されたソリューションにより、セキュリティツールの強度を向上させることができます。セルフサービスの登録や使いやすいスマートフォンアプリで、管理業務の負荷を減らせます。
- Bot Manager：機微な情報の窃取、データ損失、Web サイトの速度の低下、顧客の信頼の失墜といった被害が生じる前に、巧妙に検知をすり抜ける極めて危険なボットを阻止します。悪性ボットを最初に接触した時点でブロックする一方、良性ボットは通すことができます。
- Identity Cloud：シームレスで楽なユーザー体験を実現しながら、顧客を保護し、データセキュリティを提供します。登録、認証、およびサインイン時のフリクションを軽減し、顧客がどのデバイスからでも簡単にアカウントを制御できるようにします。
- Account Protector：正当なアカウントにサインインしようとする詐欺師のわずかな異常を明らかにすることで、顧客を詐欺から守ります。
マイクロセグメンテーションでランサムウェアを阻止
Akamai Guardicore Segmentation は、ネットワーク内でゼロトラストの原則を適用し、ラテラルムーブメント（横方向の移動）に依存するランサムウェアなどの攻撃を阻止する、最もシンプルで高速かつ直感的な方法を提供します。
企業の IT インフラは、従来のオンプレミスデータセンターからクラウドやハイブリッド・クラウド・アーキテクチャに進化しているため、セキュリティチームは境界を保護するためだけに設計されたサイバーセキュリティソリューションに頼ることができなくなりました。サイバー犯罪者は、防御を突破し、ネットワーク内で横方向に移動して価値の高い標的を見つける方法を発見することに、非常に長けています。
Akamai Guardicore Segmentation は、コストのかかるセキュリティハードウェアを導入せずとも、リスクを軽減できる、ソフトウェアベースのセグメンテーションソリューションです。このサイバーセキュリティソリューションは、アプリケーションの正常な通信方法を詳細に可視化し、セキュリティチームが次世代のセグメンテーションポリシーを使用してわずか数回のクリックでビジネスクリティカルな資産を保護できるようにします。可能な限り広い範囲をカバーし、クラウド、オンプレミス、仮想サーバー、コンテナ、ベアメタルなど、導入場所やアクセス場所を問わず、セグメント化されたネットワーク内の重要な資産を保護できます。
この強力なセグメンテーションテクノロジーを利用すると、レピュテーション分析、動的ディセプション、脅威インテリジェンスファイアウォールなどの侵害検知機能によって、ラテラルムーブメントをブロックし、攻撃を迅速に検知し、滞留時間を最小限に抑えることができます。
Akamai Managed Security Service で防御をシンプル化
オンライン脅威やサイバー犯罪に備えるために、セキュリティチームが高度な専門知識と世界レベルのサイバーセキュリティソリューションを求めているなら、Akamai の Managed Security Service（MSS）を利用すれば強力なセキュリティポスチャを維持できます。
Akamai MSS は、経験豊富なセキュリティ専門家チームと実績のあるオンライン防御を組み合わせて、セキュリティ管理ソリューション、監視、緩和を単一のフルマネージドサービスで提供します。Akamai の MSS チームは、セキュリティ戦略をお客様のビジネスニーズに対応させて、業界の専門知識とベストプラクティスを統合し、それらすべてを世界的規模の Akamai Cloud で支えます。
プロアクティブな監視によってオンラインアクティビティを可視化し、脅威の早期検知を実現します。
- セキュリティイベント管理によって、特定された脅威に迅速に対応し、攻撃を緩和します。
- 最新の脅威からの保護のためにセキュリティ設定を定期的に調整することで、攻撃への備えを確立します。
- アドバイザリーサービスでは、セキュリティの評価と知見、ソリューションの提案、情報セキュリティのトレンドに関する情報を提供します。
- Akamai のグローバルな Security Operations Command Center（SOCC）の統一的な知見と運用効率により、既知の脅威と新たな脅威に対する可視性を提供し、攻撃を早期に緩和します。
よくある質問（FAQ）
サイバー脅威には、さまざまな攻撃ベクトルが含まれます。現在最も危険で高度な脅威としては、ランサムウェア、フィッシングキャンペーン、ゼロデイ攻撃、脆弱性の悪用、DDoS 攻撃、インジェクション、マルウェアなどがあげられます。
ネットワークセキュリティとは、不正アクセスや悪性のアクティビティからあらゆる種類のネットワークを保護する行為です。これには、ファイアウォール、ウイルス対策ソフトウェア、暗号化、仮想プライベートネットワーク（VPN）などのテクノロジーが含まれます。また、ネットワークセキュリティには、侵入者からネットワークを保護し、ネットワークに保存されているデータを守るためのポリシーや手順も含まれます。
クラウドセキュリティとは、クラウドコンピューティングのデータ、アプリケーション、関連インフラを保護するために使用される一連のポリシー、テクノロジー、制御を指します。認証、データ暗号化、ファイアウォール、仮想プライベートネットワーク（VPN）、侵入検知システム、アイデンティティおよびアクセス管理（IAM）システムなど、物理的および仮想的なさまざまなセキュリティ対策を含む幅広い用語です。
Akamai が選ばれる理由
Akamai は、オンラインビジネスをサポートして保護する、サイバーセキュリティとクラウドコンピューティングの企業です。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバルな運用チームが、あらゆる場所で企業のデータとアプリケーションを保護する多層防御を提供しています。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、優れたコストパフォーマンスを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。