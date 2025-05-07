¿Qué son las soluciones de ciberseguridad?

Akamai Guardicore Segmentation ofrece la forma más sencilla, rápida e intuitiva de aplicar los principios de Zero Trust en su red y de detener ataques como el ransomware, que dependen del movimiento lateral.

Dado que la infraestructura de TI empresarial ha evolucionado de los centros de datos locales tradicionales a las arquitecturas de nube y nube híbrida, los equipos de seguridad ya no pueden confiar en soluciones de ciberseguridad diseñadas exclusivamente para defender el perímetro. Los ciberdelincuentes se han vuelto increíblemente hábiles a la hora de encontrar una forma de vulnerar las defensas para después desplazarse lateralmente dentro de una red y encontrar objetivos de gran valor.

Guardicore Segmentation de Akamai es una solución de segmentación basada en software que reduce el riesgo sin necesidad de un hardware de seguridad costoso. Esta solución de ciberseguridad proporciona una amplia visibilidad en cuanto a cómo se comunican las aplicaciones habitualmente, lo que permite a los equipos de seguridad proteger los activos esenciales para el negocio con políticas de segmentación de última generación en tan solo unos clics. La cobertura más amplia posible le permite proteger los activos esenciales de su red segmentada independientemente de dónde estén implementados o se acceda a ellos: en la nube, instalaciones locales, servidores virtuales, contenedores o bare metal.

Con esta potente tecnología de segmentación, puede bloquear el movimiento lateral, detectar ataques rápidamente y minimizar el tiempo de permanencia con funciones de detección de filtraciones, que incluyen análisis de reputación, engaño dinámico y un cortafuegos de inteligencia contra amenazas.