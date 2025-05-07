¿Qué son las soluciones de ciberseguridad?

Las soluciones de ciberseguridad protegen a las empresas, los usuarios y los activos digitales de los ataques a los ecosistemas de TI. Las soluciones de ciberseguridad eficaces unifican la estrategia, los programas, los protocolos y la tecnología de ciberseguridad para bloquear los ataques, al tiempo que garantizan la continuidad y la resiliencia empresariales cuando los ataques tienen éxito.
Las soluciones de ciberseguridad son productos o servicios diseñados para proteger los sistemas digitales y los datos de los ciberataques. Estas soluciones incluyen una amplia gama de componentes de seguridad, como firewalls, protección contra ataques DDoS, microsegmentación, protección contra el control de cuentas, seguridad de API, gestión de bots y seguridad de aplicaciones web.
Unificamos sus soluciones de ciberseguridad
En el mundo de la seguridad de TI en constante cambio, confiar en un conjunto de soluciones diferentes puede debilitar su estrategia de seguridad. El panorama de las amenazas evoluciona constantemente y los agentes maliciosos están inventando nuevas formas de atacar su ecosistema cada día. La construcción de una defensa basada en una recopilación dispar de tecnologías de seguridad suele generar puntos ciegos y confusión en los equipos de seguridad, así como vulnerabilidades y debilidades que los hackers pueden explotar. Para proteger la infraestructura de TI, las aplicaciones, los datos confidenciales y los usuarios, necesita un enfoque unificado y completo de la ciberseguridad.
Akamai puede ser de gran ayuda. Nuestras soluciones de ciberseguridad rodean y protegen su ecosistema de TI con la mayor red de Edge distribuida globalmente del mundo. Nuestra plataforma unificada de las mejores defensas proporciona una protección exhaustiva contra las amenazas de seguridad, además de controles simplificados y automatización que minimizan la carga de trabajo de los administradores e incrementan la potencia de los programas de seguridad de sus terminales.
Soluciones de ciberseguridad integrales de Akamai
Akamai ofrece una amplia gama de soluciones de ciberseguridad para proteger todo su ecosistema, incluyendo las nubes, las aplicaciones, las API y los usuarios, sin ralentizar el funcionamiento de su negocio. Nuestras soluciones incluyen:
- App & API Protector. Confíe en una seguridad integral y sin riesgos para los sitios web, las aplicaciones y las API. Nuestra tecnología adapta dinámicamente las protecciones a los ataques en constante evolución, incluidas las 10 principales vulnerabilidades según OWASP. Las actualizaciones automatizadas y la tecnología de ajuste automático simplifican la administración de la seguridad de las aplicaciones.
- Prolexic. Detenga los mayores ataques DDoS, que reducen el ancho de banda, con una plataforma probada que ha bloqueado algunos de los mayores ataques de la historia. Prolexic reduce de forma proactiva las superficies de ataque, y un acuerdo de nivel de servicio (SLA) de cero segundos detiene los ataques al instante. Más de 200 defensores de primera línea del Security Operations Command Center (SOCC) contribuyen a reforzar la seguridad y la respuesta a incidentes antes, durante y después de un ciberataque.
- Edge DNS. Asegure una disponibilidad ininterrumpida y garantizada de las aplicaciones web y las API con un servicio DNS de alta seguridad. Confíe en nuestro SLA de tiempo de actividad del 100 %, que es posible gracias a la plataforma en Edge más grande del mundo, para los servicios de DNS esenciales.
- Client-side Protection & Compliance. Proteja sus sitios web de las amenazas que afectan al cliente con una visibilidad en tiempo real de las vulnerabilidades dentro de todos los scripts. Implemente una protección totalmente automatizada para capturar ataques en tiempo real.
- Enterprise Application Access. Amplíe rápidamente el acceso remoto seguro para sus empleados con el acceso de red Zero Trust, sin necesidad de depender de VPN lentas o engorrosas. Reduzca el coste, la complejidad y el riesgo del acceso remoto a la empresa.
- Secure Internet Access. Conecte de forma segura a los usuarios y los dispositivos a Internet con la puerta de enlace web segura de Akamai. Protección proactiva contra phishing y ataques día cero. Implemente tecnología de seguridad web en cuestión de minutos con capacidad de ampliación global.
- Akamai MFA. Evite las filtraciones de datos con la autenticación multifactorial (MFA) a prueba de phishing. Aumente la solidez de sus herramientas de seguridad con una solución basada en el estándar MFA más seguro. Reduzca la carga administrativa gracias a un registro de autoservicio y a una experiencia sencilla de aplicación para smartphone.
- Bot Manager. Detenga los bots más peligrosos y evasivos antes de que roben información confidencial y provoquen la pérdida de datos, ralenticen el sitio web y socaven la confianza de los clientes. Permita la entrada de los bots buenos y detenga a los maliciosos en cuanto establecen el primer contacto.
- Identity Cloud. Ofrezca experiencias de usuario fluidas y sencillas a la vez que protege a los clientes y proporciona seguridad de los datos. Reduzca la fricción durante el registro, la autenticación y el inicio de sesión, a la vez que simplifica para los clientes el control de sus cuentas desde cualquier dispositivo.
- Account Protector. Proteja a sus clientes del fraude mediante la detección de hasta las anomalías más sutiles causadas por los impostores que intentan iniciar sesión en cuentas legítimas.
Detenga el ransomware con la microsegmentación
Akamai Guardicore Segmentation ofrece la forma más sencilla, rápida e intuitiva de aplicar los principios de Zero Trust en su red y de detener ataques como el ransomware, que dependen del movimiento lateral.
Dado que la infraestructura de TI empresarial ha evolucionado de los centros de datos locales tradicionales a las arquitecturas de nube y nube híbrida, los equipos de seguridad ya no pueden confiar en soluciones de ciberseguridad diseñadas exclusivamente para defender el perímetro. Los ciberdelincuentes se han vuelto increíblemente hábiles a la hora de encontrar una forma de vulnerar las defensas para después desplazarse lateralmente dentro de una red y encontrar objetivos de gran valor.
Guardicore Segmentation de Akamai es una solución de segmentación basada en software que reduce el riesgo sin necesidad de un hardware de seguridad costoso. Esta solución de ciberseguridad proporciona una amplia visibilidad en cuanto a cómo se comunican las aplicaciones habitualmente, lo que permite a los equipos de seguridad proteger los activos esenciales para el negocio con políticas de segmentación de última generación en tan solo unos clics. La cobertura más amplia posible le permite proteger los activos esenciales de su red segmentada independientemente de dónde estén implementados o se acceda a ellos: en la nube, instalaciones locales, servidores virtuales, contenedores o bare metal.
Con esta potente tecnología de segmentación, puede bloquear el movimiento lateral, detectar ataques rápidamente y minimizar el tiempo de permanencia con funciones de detección de filtraciones, que incluyen análisis de reputación, engaño dinámico y un cortafuegos de inteligencia contra amenazas.
Simplifique las defensas con Managed Security Service de Akamai
Cuando sus equipos de seguridad necesitan experiencia adicional y soluciones de ciberseguridad de primera clase para anticiparse a las amenazas online y la ciberdelincuencia, Managed Security Service (MSS) de Akamai puede ayudarle a mantener una estrategia de seguridad sólida.
Akamai MSS combina equipos de expertos en seguridad experimentados y defensas online probadas para ofrecer soluciones de gestión de la seguridad, supervisión y mitigación en un servicio totalmente gestionado. Nuestro equipo de MSS fija una estrategia de seguridad acorde a las necesidades de su empresa integrando la experiencia y las mejores prácticas del sector, todo ello con el respaldo a escala global de Akamai Cloud.
La supervisión proactiva ofrece visibilidad de la actividad online para la detección temprana de amenazas.
- La gestión de eventos de seguridad permite una respuesta rápida una vez identificadas las amenazas para mitigar los ataques.
- La preparación para los ataques se consigue ajustando periódicamente las configuraciones de seguridad para defenderse de las amenazas más recientes.
- Los servicios de asesoramiento proporcionan evaluaciones de seguridad e inteligencia, recomendaciones de soluciones y tendencias de seguridad de la información.
- La información unificada y las eficiencias operativas de nuestro Security Operations Command Center (SOCC) global proporcionan visibilidad de las amenazas actuales y emergentes para mitigar los ataques con mayor rapidez.
Preguntas frecuentes
Las ciberamenazas abarcan una amplia gama de vectores de ataque. Entre las amenazas avanzadas más peligrosas de hoy en día se incluyen el ransomware, las campañas de phishing, los ataques de día cero, la explotación de vulnerabilidades, los ataques DDoS, la inyección y el malware.
La seguridad de la red es la práctica de proteger cualquier tipo de red frente a accesos no autorizados y actividades maliciosas. Incluye tecnologías como firewalls, software antivirus, cifrado y redes privadas virtuales (VPN). La seguridad de la red también implica la creación de políticas y procedimientos para proteger las redes de los intrusos y los datos almacenados en ellas.
La seguridad en la nube es el conjunto de políticas, tecnologías y controles que se utilizan para proteger los datos, las aplicaciones y la infraestructura asociada de cloud computing. Es un término amplio que abarca una variedad de medidas de seguridad, tanto físicas como virtuales, como la autenticación, el cifrado de datos, los firewalls, las redes privadas virtuales (VPN), los sistemas de detección de intrusiones y los sistemas de gestión de acceso e identidades (IAM).
Por qué los clientes eligen Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad.