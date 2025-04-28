Che cosa sono le soluzioni per la cybersicurezza?

Nel mondo in continua evoluzione della sicurezza IT, affidarsi a tante soluzioni diverse può può indebolire la vostra strategia di sicurezza. Il panorama delle minacce si evolve costantemente e gli utenti malintenzionati inventano ogni giorno nuovi modi per attaccare il vostro ecosistema. Creare le vostre difese con una combinazione eterogenea di tecnologie di sicurezza comporterà spesso punti ciechi e confusione per i vostri team di sicurezza, e vulnerabilità e punti deboli che gli hacker possono sfruttare. Per proteggere l'infrastruttura IT, le applicazioni, i dati sensibili e gli utenti, è necessario un approccio unificato e completo alla sicurezza informatica.

È qui che entra in gioco Akamai. Le nostre soluzioni per la cybersecurity circondano e proteggono il vostro ecosistema IT con la più vasta rete sull'edge distribuita a livello globale al mondo. La nostra piattaforma unificata di sistemi di difesa leader del settore fornisce una protezione approfondita contro le minacce alla sicurezza, insieme a controlli e automazione semplificati che riducono al minimo il carico di lavoro per gli amministratori e aumentano la potenza dei programmi di sicurezza degli endpoint.