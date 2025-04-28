Che cosa sono le soluzioni per la cybersicurezza?

Le soluzioni per la cybersicurezza difendono le aziende, gli utenti e le risorse digitali dagli attacchi agli ecosistemi IT. Soluzioni efficaci per la cybersicurezza unificano la strategia, i programmi, i protocolli e la tecnologia della sicurezza informatica per bloccare gli attacchi, garantendo al contempo la continuità aziendale e la resilienza quando gli attacchi hanno successo.
Le soluzioni per la cybersicurezza di Akamai sono prodotti o servizi progettati per proteggere i sistemi e i dati digitali dagli attacchi informatici. Queste soluzioni includono un'ampia gamma di componenti di sicurezza come firewall, protezione DDoS, microsegmentazione, protezione dal controllo degli account, sicurezza delle API, gestione dei bot e sicurezza delle applicazioni web.
Unificazione delle soluzioni per la cybersicurezza
Nel mondo in continua evoluzione della sicurezza IT, affidarsi a tante soluzioni diverse può può indebolire la vostra strategia di sicurezza. Il panorama delle minacce si evolve costantemente e gli utenti malintenzionati inventano ogni giorno nuovi modi per attaccare il vostro ecosistema. Creare le vostre difese con una combinazione eterogenea di tecnologie di sicurezza comporterà spesso punti ciechi e confusione per i vostri team di sicurezza, e vulnerabilità e punti deboli che gli hacker possono sfruttare. Per proteggere l'infrastruttura IT, le applicazioni, i dati sensibili e gli utenti, è necessario un approccio unificato e completo alla sicurezza informatica.
È qui che entra in gioco Akamai. Le nostre soluzioni per la cybersecurity circondano e proteggono il vostro ecosistema IT con la più vasta rete sull'edge distribuita a livello globale al mondo. La nostra piattaforma unificata di sistemi di difesa leader del settore fornisce una protezione approfondita contro le minacce alla sicurezza, insieme a controlli e automazione semplificati che riducono al minimo il carico di lavoro per gli amministratori e aumentano la potenza dei programmi di sicurezza degli endpoint.
Soluzioni per la cybersicurezza complete di Akamai
Akamai offre un'ampia gamma di soluzioni per la cybersicurezza per proteggere l'intero ecosistema, inclusi cloud, app, API e utenti, senza rallentamenti. Le nostre soluzioni comprendono:
- App & API Protector. Affidatevi a una sicurezza centralizzata senza compromessi per siti web, applicazioni e API. La nostra tecnologia adatta dinamicamente le protezioni da attacchi sempre più evoluti, inclusi quelli che colpiscono l’OWASP Top 10. Gli aggiornamenti automatici e la tecnologia di autoregolazione semplificano l'amministrazione della sicurezza delle applicazioni .
- Prolexic. Fermate i più grandi attacchi DDoS con fluttuazioni della banda larga con una piattaforma collaudata che ha bloccato alcuni dei maggiori attacchi della storia. Prolexic riduce in modo proattivo le superfici di attacco e uno SLA immediato blocca gli attacchi all'istante. Più di 200 esperti SOCC vi aiutano a rafforzare la sicurezza e la risposta agli incidenti prima, durante e dopo un attacco informatico.
- Edge DNS. Assicurate una disponibilità continua e garantita delle app web e delle API con un servizio DNS altamente sicuro. Affidatevi al nostro SLA per un tempo di attività del 100%, reso possibile dalla piattaforma edge più grande del mondo, per i servizi DNS mission-critical.
- Client-side Protection & Compliance. Difendete i vostri siti web dalle minacce lato client con una visibilità in tempo reale sulle vulnerabilità all'interno di tutti i vostri script. Implementate una protezione completamente automatizzata per intercettare gli attacchi in tempo reale.
- Enterprise Application Access. Scalate rapidamente l'accesso remoto sicuro per i dipendenti con Zero Trust Network Access, senza dover fare affidamento su VPN lente o ingombranti. Riducete il costo, la complessità e il rischio dell'accesso aziendale remoto.
- Secure Internet Access. Connettete utenti e dispositivi a Internet in modo sicuro con un SWG di Akamai. Proteggitevi dagli attacchi di phishing e zero-day. Implementate la tecnologia di sicurezza web in pochi minuti con la possibilità di scalare a livello globale.
- Akamai MFA. Evitate episodi di violazione dei dati con l'autenticazione multifattore (MFA). Aumentate l'efficacia dei vostri strumenti di sicurezza con una soluzione basata sullo standard MFA più sicuro. Riducete gli oneri amministrativi con la registrazione self-service e un'experience semplice con l'app per smartphone.
- Bot Manager. Bloccate i bot più subdoli e pericolosi prima che sottraggano informazioni sensibili e causino perdite di dati, rallentino il vostro sito web e compromettano la fiducia dei clienti. Lasciate passare i bot legittimi bloccando immediatamente quelli dannosi.
- Identity Cloud. Ottimizzate e velocizzate le user experience proteggendo, al contempo, i clienti e mettendo al sicuro i dati. Diminuite le criticità durante la registrazione, l'autenticazione e gli accessi, consentendo ai clienti di controllare facilmente i propri account da qualsiasi dispositivo.
- Account Protector. Proteggete i vostri clienti dalle frodi scoprendo le sottili anomalie degli impostori che tentano di accedere ad account legittimi.
Blocco degli attacchi ransomware con la microsegmentazione
Akamai Guardicore Segmentation offre il modo più semplice, rapido e intuitivo per applicare i principi del modello Zero Trust all'interno della vostra rete e per bloccare gli attacchi ransomware che si basano sul movimento laterale.
Poiché l'infrastruttura IT aziendale si è evoluta dai tradizionali data center locali alle architetture cloud e cloud ibride, i team di sicurezza non possono più fare affidamento su soluzioni per la cybersicurezza progettate esclusivamente per difendere il perimetro. I criminali informatici sono diventati incredibilmente abili a trovare modi per violare i sistemi di difesa, spostandosi poi lateralmente all'interno di una rete per trovare obiettivi di alto valore.
Akamai Guardicore Segmentation è una soluzione di segmentazione basata su software che riduce i rischi senza richiedere costosi hardware per la sicurezza. Questa soluzione per la cybersicurezza offre una visibilità approfondita sul modo in cui le applicazioni comunicano normalmente, consentendo ai team di sicurezza di proteggere le risorse business-critical con policy di segmentazione di nuova generazione in pochi clic. La copertura più ampia possibile vi consente di proteggere le risorse critiche nella vostra rete segmentata, indipendentemente dalla posizione in cui vengono distribuite o a cui vi si accede: nel cloud, in locale, nei server virtuali, nei container o nel bare metal.
Con questa potente tecnologia di segmentazione, potete bloccare il movimento laterale, rilevare rapidamente gli attacchi e ridurre al minimo il tempo di permanenza con funzionalità di rilevamento delle violazioni che includono analisi della reputazione, frode dinamica e un firewall di intelligence sulle minacce.
Semplificazione dei sistemi di difesa con Akamai Managed Security Service
Quando i vostri team addetti alla sicurezza necessitano di competenze aggiuntive e soluzioni per la cybersicurezza di prim'ordine per stare al passo con le minacce online e il crimine informatico, Akamai Managed Security Service (MSS) può aiutarvi a mantenere un solido livello di sicurezza.
Akamai MSS combina team di esperti di sicurezza esperti e comprovati sistemi di difesa online per offrire soluzioni di gestione della sicurezza, monitoraggio e mitigazione in un unico servizio completamente gestito. I nostri team MSS definiscono strategie di sicurezza in base alle vostre esigenze aziendali integrando le competenze e le best practice del settore, con il supporto della portata globale dell'Akamai Cloud.
Il monitoraggio proattivo offre visibilità sulle attività online per rilevare tempestivamente le minacce.
- La gestione degli eventi di sicurezza consente una risposta rapida una volta identificate le minacce per mitigare gli attacchi.
- La prontezza di risposta agli attacchi si ottiene regolando periodicamente le configurazioni di sicurezza per difendersi dalle minacce più recenti.
- I servizi di consulenza forniscono valutazioni e informazioni sulla sicurezza, consigli sulle soluzioni e le tendenze sulla sicurezza delle informazioni.
- Efficienza operativa e informazioni unificate grazie al nostro SOCC (Security Operations Command Center) globale forniscono visibilità sulle minacce esistenti e su quelle emergenti per mitigare più rapidamente gli attacchi.
Domande frequenti (FAQ)
Le minacce informatiche comprendono un'ampia gamma di vettori di attacco. Le minacce avanzate più pericolose oggi includono ransomware, campagne di phishing, attacchi zero-day, sfruttamento della vulnerabilità, attacchi DDoS, injection e malware.
La sicurezza di retee consiste nel proteggere qualsiasi tipo di rete da accessi non autorizzati e attività dannose. Include tecnologie come firewall, software antivirus, crittografia e VPN (Virtual Private Network). La sicurezza della rete implica anche la creazione di policy e procedure per proteggere le reti dalle intrusioni e salvaguardare i dati in esse archiviati.
La sicurezza del cloud è l'insieme di policy, tecnologie e controlli utilizzati per proteggere i dati, le applicazioni e l'infrastruttura associata del cloud computing. È un termine ampio che include una varietà di misure di sicurezza, sia fisiche che virtuali, come autenticazione, crittografia dei dati, firewall, VPN (Virtual Private Network), sistemi di rilevamento delle intrusioni e sistemi di gestione delle identità e degli accessi (IAM).
Perché i clienti scelgono Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi.