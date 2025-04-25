Was sind Cybersicherheitslösungen?

Akamai Guardicore Segmentation bietet den einfachsten, schnellsten und intuitivsten Weg zur Durchsetzung von Zero-Trust-Prinzipien in Ihrem Netzwerk sowie zur Abwehr von Angriffen, die auf lateraler Netzwerkbewegung basieren, wie Ransomware.

Da sich die IT-Infrastruktur von Unternehmen von traditionellen Rechenzentren vor Ort zu Cloud- und Hybrid-Cloud-Modellen entwickelt hat, können sich Sicherheitsteams nicht mehr auf Cybersicherheitslösungen verlassen, die ausschließlich für den Schutz des Netzwerks konzipiert sind. Cyberkriminelle sind mittlerweile extrem versiert darin, Abwehrmechanismen zu durchbrechen, und sich dann lateral innerhalb eines Netzwerks zu bewegen, um hochwertige Ziele zu finden.

Akamai Guardicore Segmentation ist eine softwarebasierte Segmentierungslösung zur Risikominderung, ohne dass kostspielige Sicherheitshardware erforderlich wäre. Diese Cybersicherheitslösung bietet tiefgehende Einblicke in die normalen Kommunikationsmuster von Anwendungen. So können Sicherheitsteams geschäftskritische Assets mit Segmentierungsrichtlinien der nächsten Generation mit nur wenigen Mausklicks schützen. Durch die größtmögliche Abdeckung können Sie kritische Ressourcen in Ihrem segmentierten Netzwerk schützen, unabhängig davon, wo sie bereitgestellt oder abgerufen werden: in der Cloud, vor Ort, auf virtuellen Servern, Containern oder Bare-Metal-Systemen.

Mit dieser leistungsstarken Segmentierungstechnologie können Sie laterale Netzwerkbewegungen blockieren, Angriffe schnell erkennen und die Verweildauer minimieren. Zu den Funktionen zur Erkennung von Angriffen zählen eine Reputationsanalyse, dynamische Täuschung und eine Threat Intelligence Firewall.