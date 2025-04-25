Was sind Cybersicherheitslösungen?

Cybersicherheitslösungen schützen Unternehmen, Nutzer und digitale Assets vor Angriffen auf IT-Ökosysteme. Effektive Cybersicherheitslösungen vereinen Cybersicherheitsstrategien, -programme, -protokolle und -technologien. Sie blockieren Angriffe und gewährleisten gleichzeitig die Geschäftskontinuität und -resilienz im Falle von erfolgreichen Angriffen.
Cybersicherheitslösungen sind Produkte oder Services, die digitale Systeme und Daten vor Cyberangriffen schützen sollen. Diese Lösungen umfassen eine Vielzahl von Sicherheitskomponenten, darunter Firewalls, DDoS-Schutz, Mikrosegmentierung, Kontoübernahmeschutz, API-Sicherheit, Bot-Management und Sicherheit von Webanwendungen.
Vereinheitlichen Ihrer Cybersicherheitslösungen
In der sich ständig ändernden Welt der IT-Sicherheit kann die Nutzung vieler verschiedener Lösungen Ihre Sicherheit gefährden. Die Bedrohungslandschaft entwickelt sich ständig weiter. Cyberkriminelle erfinden täglich neue Wege, Ihr Ökosystem anzugreifen. Besteht Ihr Abwehrsystem aus einer Reihe unterschiedlicher Sicherheitstechnologien, führt dies häufig zu Sicherheitslücken und Verwirrung für Ihre Sicherheitsteams – und somit zu Schwachstellen, die Hacker ausnutzen können. Zum Schutz Ihrer IT-Infrastruktur, Anwendungen, vertraulichen Daten und Nutzer benötigen Sie einen einheitlichen und umfassenden Ansatz für die Cybersicherheit.
Akamai bietet die Lösung. Unsere ganzheitlichen Cybersicherheitslösungen umschließen und schützen Ihr gesamtes IT-Ökosystem mit dem größten global verteilten Edge-Netzwerk der Welt. Unsere einheitliche Plattform mit branchenführenden Abwehrmaßnahmen bietet umfassenden Schutz vor Sicherheitsbedrohungen sowie vereinfachte Kontrollen und Automatisierungsmethoden. So können Sie die Workload für Administratoren minimieren und die Leistungsfähigkeit Ihrer Endpoint-Sicherheitsprogramme erhöhen.
Umfassende Cybersicherheitslösungen von Akamai
Akamai bietet ein breites Spektrum an Cybersicherheitslösungen zum Schutz Ihres gesamten Ökosystems – darunter Ihre Clouds, Anwendungen, APIs und Nutzer –, ohne Ihren Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen. Unsere Lösungen umfassen u. a.:
- App & API Protector. Vertrauen Sie auf kompromisslose Sicherheit für Websites, Anwendungen und APIs aus einer Hand. Unsere Technologie passt den Bedrohungsschutz dynamisch an ausgefeiltere Angriffe an, einschließlich der zehn größten Risiken laut OWASP. Automatisierte Updates und Selbstoptimierungsfunktionen vereinfachen die Verwaltung der Anwendungssicherheit.
- Prolexic. Verhindern Sie die größten, bandbreitenintensiven DDoS-Angriffe mit einer bewährten Plattform, die bereits einige der größten Angriffe der Geschichte abgewehrt hat. Prolexic reduziert proaktiv Ihre Angriffsflächen und ein Null-Sekunden-SLA wehrt Angriffe umgehend ab. Mehr als 200 Verteidigungsexperten an vorderster Front tragen vor, während und nach einem Cyberangriff zu erhöhter Sicherheit und einer schnelleren Vorfallsreaktion bei.
- Edge DNS. Gewährleisten Sie mit einem äußerst sicheren DNS-Service eine unterbrechungsfreie Verfügbarkeit von Webanwendungen und APIs. Verlassen Sie sich auf unser SLA mit 100%iger Verfügbarkeit – ermöglicht durch die weltweit größte Edge-Plattform – für geschäftskritische DNS-Services.
- Client-Side Protection & Compliance. Schützen Sie Ihre Websites vor clientseitigen Bedrohungen durch Echtzeiteinblicke in Sicherheitslücken in all Ihren Skripten. Implementieren Sie einen vollautomatischen Schutz, um Angriffe in Echtzeit abzuwehren.
- Enterprise Application Access. Skalieren Sie schnell einen sicheren Remotezugriff für Ihre Mitarbeiter mit Zero Trust Network Access – ohne sich auf langsame, umständliche VPNs verlassen zu müssen. Reduzieren Sie Kosten, Komplexität und Risiken des Remotezugriffs innerhalb Ihres Unternehmens.
- Secure Internet Access. Ermöglichen Sie sichere Verbindungen von Nutzern und Geräten mit dem Internet über das Secure Web Gateway von Akamai. Profitieren Sie von proaktivem Schutz vor Phishing und Zero-Day-Angriffen. Implementieren Sie Websicherheitsanwendungen in Minutenschnelle mit der Möglichkeit zur globalen Skalierung.
- Akamai MFA. Verhindern Sie Datenschutzverletzungen mit phishing-sicherer Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). Erhöhen Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Sicherheitstools mit einer Lösung, die auf dem sichersten MFA-Standard basiert. Verringern Sie den Aufwand für Administratoren durch Self-Service-Registrierung und ein einfaches Smartphone-App-Erlebnis.
- Bot Manager. Stoppen Sie selbst besonders gefährliche und gut getarnte Bots, bevor sie vertrauliche Informationen stehlen, Datenverluste verursachen, Ihre Website verlangsamen und das Vertrauen Ihrer Kunden untergraben. Gewähren Sie guten Bots Zugriff und blockieren Sie schädliche Bots direkt am Ort des ersten Kontakts.
- Identity Cloud. Ermöglichen Sie nahtlose, unkomplizierte Nutzererlebnisse, während Sie gleichzeitig Kunden schützen und Datensicherheit gewährleisten. Vereinfachen Sie Registrierungs-, Authentifizierungs- sowie Anmeldungsprozesse und erleichtern Sie es Kunden so, ihre Konten von jedem Gerät aus zu kontrollieren.
- Account Protector. Schützen Sie Ihre Kunden vor Betrug, indem Sie selbst kleinste Anomalien bei Betrügern aufdecken, die versuchen, sich bei legitimen Konten anzumelden.
Stoppen Sie Ransomware mithilfe von Mikrosegmentierung
Akamai Guardicore Segmentation bietet den einfachsten, schnellsten und intuitivsten Weg zur Durchsetzung von Zero-Trust-Prinzipien in Ihrem Netzwerk sowie zur Abwehr von Angriffen, die auf lateraler Netzwerkbewegung basieren, wie Ransomware.
Da sich die IT-Infrastruktur von Unternehmen von traditionellen Rechenzentren vor Ort zu Cloud- und Hybrid-Cloud-Modellen entwickelt hat, können sich Sicherheitsteams nicht mehr auf Cybersicherheitslösungen verlassen, die ausschließlich für den Schutz des Netzwerks konzipiert sind. Cyberkriminelle sind mittlerweile extrem versiert darin, Abwehrmechanismen zu durchbrechen, und sich dann lateral innerhalb eines Netzwerks zu bewegen, um hochwertige Ziele zu finden.
Akamai Guardicore Segmentation ist eine softwarebasierte Segmentierungslösung zur Risikominderung, ohne dass kostspielige Sicherheitshardware erforderlich wäre. Diese Cybersicherheitslösung bietet tiefgehende Einblicke in die normalen Kommunikationsmuster von Anwendungen. So können Sicherheitsteams geschäftskritische Assets mit Segmentierungsrichtlinien der nächsten Generation mit nur wenigen Mausklicks schützen. Durch die größtmögliche Abdeckung können Sie kritische Ressourcen in Ihrem segmentierten Netzwerk schützen, unabhängig davon, wo sie bereitgestellt oder abgerufen werden: in der Cloud, vor Ort, auf virtuellen Servern, Containern oder Bare-Metal-Systemen.
Mit dieser leistungsstarken Segmentierungstechnologie können Sie laterale Netzwerkbewegungen blockieren, Angriffe schnell erkennen und die Verweildauer minimieren. Zu den Funktionen zur Erkennung von Angriffen zählen eine Reputationsanalyse, dynamische Täuschung und eine Threat Intelligence Firewall.
Vereinfachen Sie den Schutz vor Bedrohungen mit Akamai Managed Security Service
Wenn Ihre Sicherheitsteams zusätzliches Fachwissen und erstklassige Cybersicherheitslösungen benötigen, um Onlinebedrohungen und Cyberkriminalität immer einen Schritt voraus zu sein, bietet Akamai Managed Security Service (MSS) Ihnen eine starke Sicherheitsstrategie.
Akamai MSS bietet durch erfahrene Sicherheitsexperten und Zugriff auf bewährte Online-Abwehrmechanismen Sicherheitsmanagement-, Überwachungs- und Abwehrlösungen in einem vollständigen Managed Service. Unsere MSS-Teams entwickeln Sicherheitsstrategien gemäß Ihren Geschäftsanforderungen und vereinen so Branchenkenntnisse und Best Practices. Alle diese Vorteile erhalten Sie dank der globalen Reichweite der Akamai Cloud.
Eine proaktive Überwachung ermöglicht Einblicke in Onlineaktivitäten zur frühzeitigen Bedrohungserkennung.
- Security Event Management ermöglicht eine schnelle Angriffsabwehr, sobald Bedrohungen erkannt wurden.
- Indem Sicherheitskonfigurationen regelmäßig optimiert werden, sind Sie stets auf Angriffe vorbereitet und vor den neuesten Bedrohungen geschützt.
- Beratungsservices bieten Sicherheitsbewertungen und -informationen, Lösungsempfehlungen und Informationssicherheitstrends.
- Einheitliche Einblicke und betriebliche Effizienz durch unser globales Security Operations Command Center (SOCC) bieten Transparenz in bestehende und neue Bedrohungen und wehren Angriffe schneller ab.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Cyberbedrohungen umfassen eine Vielzahl von Angriffsvektoren. Zu den gefährlichsten fortschrittlichen Bedrohungen zählen Ransomware, Phishing-Kampagnen, Zero-Day-Angriffe, Ausnutzung von Sicherheitslücken, DDoS-Angriffe, Injektionsangriffe und Malware.
Unter Netzwerksicherheit versteht man den Schutz aller Arten von Netzwerken vor unbefugtem Zugriff und schädlichen Aktivitäten. Dazu gehören Technologien wie Firewalls, Antiviren-Software, Verschlüsselung und Virtual Private Networks (VPNs). Netzwerksicherheit umfasst auch die Erstellung von Richtlinien und Verfahren, um Netzwerke vor Eindringlingen zu schützen und die innerhalb dieser Netzwerke gespeicherten Daten zu schützen.
Cloudsicherheit besteht aus einer Reihe von Richtlinien, Technologien und Kontrollen, die zum Schutz von Daten, Anwendungen und der zugehörigen Infrastruktur des Cloud Computing verwendet werden. Es handelt sich um einen weit gefassten Begriff, der eine Vielzahl physischer und virtueller Sicherheitsmaßnahmen abdeckt. Diese umfassen Authentifizierung, Datenverschlüsselung, Firewalls, Virtual Private Networks (VPNs), Angriffserkennungssysteme sowie Identity and Access Managementsysteme (IAM).
Warum entscheiden sich Kunden für Akamai?
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen.