O que são soluções de cibersegurança?

Soluções de cibersegurança defendem empresas, usuários e ativos digitais contra ataques nos ecossistemas de TI. Soluções eficazes de cibersegurança unificam a estratégia, os programas, os protocolos e a tecnologia de segurança cibernética para bloquear ataques e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade dos negócios e a resiliência quando os ataques são bem-sucedidos.
As soluções de segurança virtual são produtos ou serviços projetados para proteger sistemas digitais e dados contra ataques virtuais. Essas soluções incluem uma ampla variedade de componentes de segurança, como firewalls, proteção contra DDoS, microssegmentação, proteção contra invasão de contas, segurança de API, gerenciamento de bots e segurança de aplicativos da web.
Unificar suas soluções de segurança virtual
Num mundo em constante mudança da segurança de TI, confiar em um emaranhado de soluções diferentes pode enfraquecer sua postura de segurança. O cenário de ameaças está em constante evolução, e agentes mal-intencionados continuam criando, todos os dias, novas maneiras de atacar seu ecossistema. Criar suas defesas com uma coleção variada de tecnologias de segurança muitas vezes resultará em pontos cegos e confusão para suas equipes de segurança, além de vulnerabilidades e pontos fracos que os hackers podem explorar. Para proteger sua infraestrutura de TI, aplicativos, dados confidenciais e usuários, é preciso de uma abordagem unificada e abrangente da segurança virtual.
A Akamai ajuda. Nossas soluções holísticas de cibersegurança envolvem e protegem seu ecossistema de TI com a maior rede de edge distribuída globalmente do mundo. Nossa plataforma unificada de defesas que lideram o setor oferece proteção profunda contra ameaças à segurança, juntamente com controles e automação simplificados que minimizam a carga de trabalho dos administradores e aumentam a potência dos programas de segurança de endpoints.
Soluções abrangentes de segurança virtual da Akamai
A Akamai oferece um amplo portfólio de soluções de segurança virtual para proteger todo o seu ecossistema, incluindo nuvens, aplicações, APIs e usuários, sem diminuir a velocidade de seus negócios. Nossas soluções incluem:
- App & API Protector. Confie em uma segurança sem restrições para sites, aplicações e APIs. Nossa tecnologia permite uma adaptação dinâmica a ataques em constante evolução, incluindo os Top 10 do OWASP. Atualizações automatizadas e tecnologia de autoajuste simplificam a administração da segurança de aplicações.
- Prolexic. Bloqueie ataques DDoS de grande porte e que consomem largura de banda com uma plataforma comprovada e que já bloqueou alguns dos maiores ataques da história. Prolexic reduz de forma proativa as superfícies de ataque e um SLA de zero segundos interrompe ataques instantaneamente. Mais de 200 defensores de SOCC na linha de frente ajudam a fortalecer a segurança e a resposta a incidentes antes, durante e depois de um ataque cibernético.
- Edge DNS. Garanta uma disponibilidade ininterrupta e segura de aplicativos da Web e APIs com um serviço de DNS altamente seguro. Conte com nosso SLA de 100% de disponibilidade — viabilizado pela maior plataforma de edge do mundo — para serviços DNS críticos para a missão.
- Client-side Protection & Compliance. Proteja seus sites contra ameaças no lado do cliente, com visibilidade em tempo real das vulnerabilidades em todos os seus scripts. Implemente uma proteção totalmente automatizada para detectar ataques em tempo real.
- Enterprise Application Access. Dimensione rapidamente o acesso remoto seguro para sua força de trabalho com o Zero Trust Network Access, sem precisar depender de VPNs lentas ou complicadas. Reduza o custo, a complexidade e o risco do acesso remoto à empresa.
- Secure Internet Access. Conecte usuários e dispositivos à Internet com segurança usando um gateway seguro da Web da Akamai. Obtenha proteção proativa contra phishing e ataques de dia zero. Implemente uma tecnologia de segurança na Web em minutos, com a capacidade para dimensionamento global.
- Akamai MFA. Evite violações de dados com MFA (autenticação multifator) à prova de phishing . Aumente a força de suas ferramentas de segurança com uma solução criada com base no padrão MFA mais seguro. Reduza a carga administrativa com inscrição por autoatendimento e uma experiência confortável no aplicativo para smartphone.
- Bot Manager. Bloqueie os bots mais perigosos e evasivos antes que roubem informações confidenciais e causem perda de dados, tornem seu site lento e abalem a confiança do cliente. Deixe bots legítimos entrar enquanto bloqueia bots mal-intencionados no ponto de primeiro contato.
- Identity Cloud. Ofereça experiências de usuário perfeitas e sem esforço, com proteção para clientes e segurança para dados. Reduza o atrito durante o registro, a autenticação e os logins, enquanto os clientes controlam suas contas com facilidade de qualquer dispositivo.
- Account Protector. Proteja seus clientes contra fraudes, descobrindo as sutis anomalias de impostores que tentam entrar em contas legítimas.
Use microssegmentação para bloquear ransomware
Akamai Guardicore Segmentation oferece a maneira mais simples, rápida e intuitiva de aplicar os princípios do Confiança Zero em sua rede e bloquear ataques que dependem do movimento lateral, como ransomware.
Conforme a infraestrutura de TI corporativa evoluiu de data centers tradicionais locais para arquiteturas de nuvem padrão e híbridas, as equipes de segurança não podem mais contar com soluções de segurança virtual projetadas exclusivamente para defender o perímetro. Os criminosos virtuais se tornaram incrivelmente aptos a encontrar uma maneira de invadir defesas e, em seguida, mover-se lateralmente dentro de uma rede para encontrar alvos de alto valor.
A Akamai Guardicore Segmentation é uma solução de segmentação baseada em software que reduz os riscos sem hardware de segurança custoso. Essa solução de segurança virtual fornece uma visibilidade profunda de como os aplicativos se comunicam normalmente, permitindo que as equipes de segurança protejam os ativos críticos para os negócios com políticas de segmentação de última geração com apenas alguns cliques. A cobertura mais ampla possível permite proteger ativos críticos em sua rede segmentada, independentemente de onde sejam implantados ou acessados: na nuvem, no local, em servidores virtuais, contêineres ou físicos dedicados.
Com essa poderosa tecnologia de segmentação, bloqueie movimentos laterais, detecte ataques rapidamente e minimize o tempo de espera com recursos de detecção de violação que incluem análise de reputação, simulação dinâmica e um firewall inteligente contra ameaças.
Simplifique as defesas com o Akamai Managed Security Service
Quando suas equipes de segurança precisam de experiência adicional e soluções de cibersegurança de classe mundial para ficar à frente das ameaças on-line e do crime cibernético, o MSS (Managed Security Service ) da Akamai pode ajudar você a manter uma postura de segurança forte.
O MSS da Akamai combina equipes de especialistas em segurança experientes e defesas on-line comprovadas para oferecer soluções de gerenciamento de segurança, monitoramento e atenuação em um serviço totalmente gerenciado. Nossas equipes de MSS mapeiam estratégias de segurança para suas necessidades de negócios enquanto integram experiência e melhores práticas do setor, apoiadas pela escala global da Akamai Cloud.
O monitoramento proativo oferece visibilidade da atividade online para detecção precoce de ameaças.
- O gerenciamento de eventos de segurança permite uma resposta rápida quando ameaças são identificadas, atenuando ataques.
- A prontidão para ataques é obtida pelo ajuste periódico das configurações de segurança, proporcionando defesa contra as ameaças mais recentes.
- Serviços de consultoria oferecem avaliações de segurança e informações, recomendações de soluções e tendências de segurança das informações.
- Informações unificadas e eficiências operacionais de nosso SOCC (Security Operations Command Center, centro de comando de operações de segurança) global oferecem visibilidade de ameaças existentes e emergentes para atenuar ataques com maior rapidez.
Perguntas frequentes (FAQ)
As ameaças virtuais abrangem uma grande variedade de vetores de ataque. As ameaças avançadas mais perigosas de hoje incluem ransomware, campanhas de phishing, ataques de dia zero, exploração de vulnerabilidades, ataques DDoS, injeção e malware.
Segurança de rede é a prática de proteger qualquer tipo de rede contra acesso não autorizado e atividades mal-intencionadas. Isso inclui tecnologias como firewalls, software antivírus, criptografia e VPNs (Virtual Private Networks, redes privadas virtuais). A segurança de rede também envolve a criação de políticas e procedimentos para proteger as redes contra intrusos e proteger os dados armazenados nelas.
Segurança em nuvem é o conjunto de políticas, tecnologias e controles usados para proteger dados, aplicativos e a infraestrutura associada da computação em nuvem. Trata-se de um termo amplo que abrange uma variedade de medidas de segurança, tanto físicas quanto virtuais, como autenticação, criptografia de dados, firewalls, VPNs (Virtual Private Networks, redes privadas virtuais), sistemas de detecção de invasão e sistemas de IAM (Identity and Access Management, gerenciamento de identidade e acesso).
Por que os clientes escolhem a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, a inteligência avançada contra ameaças e a equipe de operações globais oferecem defesa completa para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.