O que são soluções de cibersegurança?

Akamai Guardicore Segmentation oferece a maneira mais simples, rápida e intuitiva de aplicar os princípios do Confiança Zero em sua rede e bloquear ataques que dependem do movimento lateral, como ransomware.

Conforme a infraestrutura de TI corporativa evoluiu de data centers tradicionais locais para arquiteturas de nuvem padrão e híbridas, as equipes de segurança não podem mais contar com soluções de segurança virtual projetadas exclusivamente para defender o perímetro. Os criminosos virtuais se tornaram incrivelmente aptos a encontrar uma maneira de invadir defesas e, em seguida, mover-se lateralmente dentro de uma rede para encontrar alvos de alto valor.

A Akamai Guardicore Segmentation é uma solução de segmentação baseada em software que reduz os riscos sem hardware de segurança custoso. Essa solução de segurança virtual fornece uma visibilidade profunda de como os aplicativos se comunicam normalmente, permitindo que as equipes de segurança protejam os ativos críticos para os negócios com políticas de segmentação de última geração com apenas alguns cliques. A cobertura mais ampla possível permite proteger ativos críticos em sua rede segmentada, independentemente de onde sejam implantados ou acessados: na nuvem, no local, em servidores virtuais, contêineres ou físicos dedicados.

Com essa poderosa tecnologia de segmentação, bloqueie movimentos laterais, detecte ataques rapidamente e minimize o tempo de espera com recursos de detecção de violação que incluem análise de reputação, simulação dinâmica e um firewall inteligente contra ameaças.