스팸 봇이란 무엇인가요?

봇은 사용자의 개입 없이 반복이 집약적인 작업을 수행하도록 구축된 자동화된 소프트웨어 프로그램입니다. 정상 봇에는 고객 서비스 작업을 수행하는 챗봇과 Google 및 Bing용 웹 페이지를 인덱싱하는 검색 엔진 크롤러와 같은 기술이 포함됩니다. 악성 봇은 사이버 범죄자가 데이터를 훔치고, 사용자 계정에 접속하며, 클릭 봇 사기를 감행하고, 허가 없이 웹사이트에서 콘텐츠를 스크레이핑하며, 분산 서비스 거부 공격을 감행하고, 티켓 스캘퍼를 위해 인벤토리를 확보하며, 소셜 미디어에서 대화를 조작하는 데 기여합니다.

'악성 봇' 범주에 속하는 스팸 봇에는 여러 종류의 봇이 있습니다.