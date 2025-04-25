스팸 봇이란 무엇인가요?

Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업입니다. 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼에서 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다.
스팸 봇은 스팸 메시지와 콘텐츠를 생성하고 배포하도록 설계된 일종의 컴퓨터 프로그램입니다. 여기에는 이메일, 온라인 포럼, 소셜 미디어, 웹 포럼 등 다양한 디지털 플랫폼에서 요청하지 않은 메시지가 포함될 수 있습니다. 일부 스팸 메시지로는 원치 않는 제품 광고와 같이 성가시지만 무해한 콘텐츠나 검색 엔진에서 웹사이트의 순위를 높이기 위한 관련성이 없는 백링크가 포함될 수 있습니다. 최악의 경우 스팸 메시지는 사기 또는 피싱 공격의 일부이거나 악성 콘텐츠 및 멀웨어 및 다양한 종류의 랜섬웨어를 호스팅하는 웹사이트에 대한 링크를 포함할 수 있습니다. 스팸 봇을 탐지하고 차단하려면 봇 관리 및 보안에 대한 성실한 접근 방식이 필요합니다.
스팸 봇의 종류
봇은 사용자의 개입 없이 반복이 집약적인 작업을 수행하도록 구축된 자동화된 소프트웨어 프로그램입니다. 정상 봇에는 고객 서비스 작업을 수행하는 챗봇과 Google 및 Bing용 웹 페이지를 인덱싱하는 검색 엔진 크롤러와 같은 기술이 포함됩니다. 악성 봇은 사이버 범죄자가 데이터를 훔치고, 사용자 계정에 접속하며, 클릭 봇 사기를 감행하고, 허가 없이 웹사이트에서 콘텐츠를 스크레이핑하며, 분산 서비스 거부 공격을 감행하고, 티켓 스캘퍼를 위해 인벤토리를 확보하며, 소셜 미디어에서 대화를 조작하는 데 기여합니다.
'악성 봇' 범주에 속하는 스팸 봇에는 여러 종류의 봇이 있습니다.
- 이메일 스팸 봇은 스팸을 보낼 가짜 계정을 만들고, 웹에서 이메일 목록과 주소를 수집하며, 스팸 메시지를 대량으로 전송함으로써 이메일 스팸 발신자를 돕습니다.
- 소셜 미디어 스팸 봇은 소셜 미디어 플랫폼에서 활동하며 스팸 콘텐츠를 게시하고, 가짜 계정을 만들며, 소셜 미디어 사용자에게 원치 않는 메시지를 보냅니다.
- SMS 스팸 봇은 다양한 출처에서 수집한 휴대폰 번호로 스팸 메시지를 보냅니다.
- 댓글 및 포럼 스팸 봇은 웹 포럼 및 웹사이트의 댓글 섹션에 스팸 댓글을 자동으로 게시합니다.
스팸 봇은 어떻게 작동하나요?
JavaScript나 CSS와 같은 언어로 작성된 스팸 봇은 소프트웨어, 웹 페이지, 메시징 앱의 취약점을 악용해 다양한 플랫폼에 접속할 수 있습니다. 일부 봇은 실제 사용자의 IP 주소를 스푸핑하거나 가짜 계정을 생성해 탐지를 회피합니다. 스팸 봇은 실제 사용자의 행동인 것처럼 보이도록 프로그래밍되어 있습니다.
스팸 봇이 문제가 되는 이유
스팸 봇은 기업, 웹사이트, 사용자에게 부정적인 영향을 미칩니다.
- 생산성 손실: 스팸 메시지를 처리하기 위해 기업의 담당자가 많은 시간과 리소스를 투입해야 할 수 있습니다.
- 열악한 네트워크 성능: 스팸 봇이 생성하는 대량의 트래픽은 네트워크를 마비시키고 성능을 저하시킬 수 있습니다.
- 사용자 경험: 스팸 봇은 다양한 플랫폼에서 사용자 경험을 심각하게 저하시킬 수 있습니다.
- 사이버 공격: 사이버 범죄자는 멀웨어 배포, 피싱 공격, 봇 활동으로 시스템 과부하를 유발하는 DDoS 캠페인에 스팸 봇을 자주 사용합니다.
- 허위 정보: 수천 개의 계정에서 스팸 메시지를 빠르고 쉽게 게시할 수 있는 악의적인 공격자는 스팸 봇을 사용해 여론을 조작하고, 기업의 브랜드 평판을 훼손하며, 금융 시장을 왜곡하고, 선거에 개입하며, 온라인 환경에서 혼란을 일으킬 수 있습니다.
스팸 봇을 탐지하고 차단하는 방법
스팸 봇 활동을 탐지하려면 단일 IP 주소에서 비정상적으로 높은 제출 속도 또는 사람이 아닌 웹 양식과의 상호 작용을 암시하는 행동을 비롯해 온라인 트래픽에서 비정상적인 행동을 탐지할 수 있는 모니터링 솔루션이 필요합니다.
웹 및 보안팀은 다양한 방법을 사용해 스팸 봇으로 피해를 입지 않도록 방지할 수 있습니다.
- CAPTCHA 기술은 실제 사용자는 쉽게 수행할 수 있지만 봇은 처리하기 어려운 문제를 제시합니다.
- 허니팟 필드는 실제 사용자는 볼 수 없지만 봇은 볼 수 있는 양식 필드입니다. 허니팟 필드가 채워지면 봇 활동임을 나타냅니다.
- 봇 관리 솔루션의 검증 검사를 통해 웹 양식에 입력된 정보가 인간 중심의 기준을 충족하는지 검증할 수 있습니다.
- 포럼과 댓글 섹션에서 스팸 댓글과 게시물을 모니터링 및 차단하면 스팸을 줄이고 알려진 스패머가 이러한 웹 자산에 접속하지 못하게 막을 수 있습니다.
- 웹 애플리케이션 방화벽(WAF)은 잠재적으로 비정상적인 행동을 식별해 스팸 봇을 차단하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 선도적인 보안 공급업체의 봇 관리 솔루션은 AI와 위협 인텔리전스를 기반으로 하는 포괄적인 봇 관리 기술을 제공합니다. 이러한 솔루션은 스팸 봇을 방어하는 동시에 보안팀의 부담을 최소화하는 자동화된 다단계 보호 기능을 제공합니다.
FAQ
정교한 스팸 봇은 머신 러닝을 사용해 CAPTCHA 문제를 풀 수 있지만, 이 기술은 여전히 대부분의 스팸 봇을 차단하는 데 효과적입니다.
소셜 미디어 플랫폼에는 방대한 사용자가 존재하기 때문에 사용자를 사기를 치거나 잘못된 정보를 배포하거나 멀웨어를 배포하려는 스패머에게 매력적인 표적이 됩니다.